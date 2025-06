Hnutí ANO by sněmovní volby nyní vyhrálo s 31,2 procenta hlasů jako před týdnem, naopak do podpory koalice Spolu se promítla bitcoinová kauza a oslabila na 20,4 procenta. Preference třetí SPD stagnovaly na 13,3 procenta, plyne z každotýdenního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Podle modelu by se do Sněmovny dostali ještě Starostové, Piráti a Stačilo!.