Lídři institucí EU a některé státy vyzvaly Írán k návratu k jednání, podle šéfa jeho diplomacie to ale nebyl Teherán, kdo cestu diplomacie opustil. Íránská opoziční skupina z exilu vyzvala íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, aby odstoupil.

O nejnovější eskalaci má jednat v pondělí Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) či ministři zahraničí EU. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se má v pondělí setkat v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko a Čína podle Arakčího před americkými útoky připravovaly rezoluci do Rady bezpečnosti OSN o příměří, ale nyní se situace změnila.

Šéf OSN varoval po útoku USA na Írán před beznadějným cyklem odvetných opatření Generální tajemník OSN António Guterres varoval po nočním útoku Spojených států na íránská jaderná zařízení před beznadějným cyklem odvetných opatření. Na dnešní mimořádně schůzi Rady bezpečnosti OSN vyzval k rozumu a ke zdrženlivosti, informují tiskové agentury. „Lidé v regionu nemohou snášet další cyklus ničení,“ řekl Guterres v New Yorku. „A přesto nyní riskujeme, že se svezeme do krysí díry, v níž bude následovat jedna odveta za druhou,“ uvedl šéf OSN.

Netanjahu: Izrael je díky Trumpovi blíže ke zničení íránského jaderného programu Izrael se díky rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa bombardovat jaderná zařízení v Íránu přiblížil svému cíli ve válce s touto zemí, tedy ke zničení íránského jaderného programu a balistických raket. Dnes večer to podle agentur Reuters a AFP uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle Netanjahua byla íránská jaderná provozovna Fordo velmi tvrdě zasažena, rozsah škod ale bude teprve upřesněn. „Nenecháme se zatáhnout do opotřebovávací války, ale také neukončíme naši vojenskou kampaň v Íránu předčasně,“ prohlásil dnes izraelský premiér. Izraelské údery podle něj skončí, až bude dosaženo cíle. „Nebudeme dělat víc, než je nutné,“ řekl podle Reuters Netanjahu.

Německo, Francie a Británie ve společném prohlášení vyzvaly Írán, aby se zapojil do jednání a nepodnikal žádné další kroky k destabilizaci regionu.

Experti:Za útokem USA v Íránu mohl být moment překvapení, dopady mohou být různé Americký prezident Donald Trump se rozhodl provést v noci na dnešek útok na íránské jaderné provozy možná kvůli momentu překvapení, myslí si analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Matouš Horčička. Podle Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany Trump zřejmě využil i toho, že předchozí izraelské údery v Íránu oslabily jeho schopnost na americký krok razantně odpovědět. A podle expertky na Blízký východ z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Evy Taterové americký prezident útok pravděpodobně zvažoval delší dobu, do poslední chvíle ve svých projevech ale mlžil. Důsledky amerického útoku na Írán je však v tuto chvíli těžké odhadovat, bude záležet hlavně na reakci íránského vedení. Vyloučit nelze ani odvetu na americké cíle nebo pád íránského režimu, řekli dnes experti.

Bitcoin klesl po americkém útoku na íránská jaderná zařízení pod hranici 100 tisíc dolarů. Výrazně oslabují i další kryptoměny včetně etheru.

Podle amerického ministra zahraničí Rubia neplánují USA v tuto chvíli další operace proti Íránu, píše Reuters. Údery nevyloučil po íránské odvetě.

Spojené státy podle šéfa Pentagonu zdevastovaly íránský jaderný program Spojené státy zdevastovaly íránský jaderný program a jaderné ambice Teheránu jsou nyní v troskách, uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth na ranním briefingu Pentagonu. Operaci pojmenovanou Půlnoční kladivo (Midnight Hammer), v jejímž rámci USA v noci na dnešek zaútočily na íránské jaderné provozy, Hegseth označil za obrovský úspěch a zdůraznil, že svět by měl slova amerického prezidenta Donalda Trumpa poslouchat. „Operace, kterou naplánoval prezident Trump, byla odvážná a brilantní – ukázala světu, že americké odstrašení je zpět. Když tento prezident promluví, svět by měl naslouchat,“ řekl Hegseth.

Íránský prezident Pezeškján odsoudil americkou agresi proti Íránu Íránský prezident Masúd Pezeškján odsoudil americkou agresi proti Íránu. Americké údery podle něj potvrzují, že Washington stojí za izraelskými útoky proti Íránu, uvedla dnes íránská tisková agentura IRNA. USA v noci na dnešek zaútočily na tři íránské jaderné provozy. Stalo se tak poté, co Izrael 13. června zahájil údery v Íránu s odůvodněním, že musí Teheránu zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Írán, který tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, na izraelské útoky od začátku konfliktu odpovídá raketovými a dronovými údery na Izrael.

Trumpův útok na íránské jaderné provozy je risk, shodují se některá média Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa provést v noci na dnešek útok na tři íránské jaderné provozy, včetně zařízení Fordo hluboko pod zemí, představuje zatím největší zahraničněpolitický hazard republikánského prezidenta, napsala dnes agentura Reuters s tím, že důsledky amerického kroku jsou plné rizik a nejasných dopadů. Podle zpravodajského serveru CNN nelze nyní říct, co přesně bude následovat.Jisté však podle televize je, že ukončit války je mnohem obtížnější než je začít.

Spor kolem íránského jaderného programu lze vyřešit jen diplomaticky, uvedla Ankara. Vyjádřila obavy, že regionální konflikt se dál rozšíří.

Rusko odsuzuje útok USA na Írán, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Krok podle něj ohrožuje snahy, jež mají za cíl zabránit šíření jaderných zbraní.

Útok USA na jaderné provozy v Íránu šéfa ANO Babiše překvapil. Doufá, že Trump má kroky dobře promyšlené a povedou k míru. Řekl to v pořadu Partie.

Francie po úderech USA na Írán vyzvala ke zdrženlivosti a jednání Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po amerických úderech na Írán vyzval ke zdrženlivosti a jednání. Paříž se podle něj nadále staví proti možnosti, aby Írán získal jadernou zbraň. Spojené státy v noci na dnešek zaútočily na tři jaderné provozy v Íránu a přímo se tak zapojily do izraelsko-íránské války, kterou začal 13. června Izrael ve snaze zničit íránský jaderný program. Izrael tvrdí, že Teherán vyvíjí jadernou zbraň, což íránské vedení odmítá.

Šér íránské diplomacie míří do Moskvy, má se tam sejít s Putinem Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí se dnes chystá odcestovat do Moskvy, napsala agentura AP. Podle agentury AFP by se tam měl v pondělí setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Agentura Reuters dnes také napsala, že podle Kremlu ruský prezident nemá po útocích Spojených států na Írán v plánu hovořit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kreml ale dodal, že takový hovor by se dal domluvit rychle.

Bezpečnost v ČR není po eskalaci na Blízkém východě podle policie ohrožena Bezpečnost lidí v Česku není po eskalaci situace na Blízkém východě podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a policie ohrožena. Ochrana židovských objektů je dlouhodobě zvýšená, další rizika policie vyhodnocuje a v případě potřeby přijme opatření zejména na letišti Václava Havla a u objektů a míst spojených s USA a Íránem. Policie a Rakušan to dnes uvedli na síti X v reakci na noční údery USA na íránská jaderná zařízení.

Česko po útoku USA na jaderná zařízení Íránu sleduje situaci na Blízkém východě a je připravena podpořit úsilí o diplomatické řešení, uvedl Lipavský.

Trump, který nastoupil jako mírotvůrce, zatáhl USA do další války, uvedl k americkým úderům na Írán místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv.

Írán nebyl tím, kdo opustil cestu diplomacie, uvedl íránský ministr zahraničí Arkačí k výzvám evropských činitelů ohledně návratu za jednací stůl.

Útok USA je pochopitelnou snahou zabránit vývoji jaderných zbraní, uvedl Fiala Jaderný program Íránu vážně ohrožuje mezinárodní bezpečnost, dnešní americký útok na tři íránské jaderné provozy je tak pochopitelnou snahou zabránit mu ve vývoji jaderných zbraní, uvedl dnes na síti X premiér Petr Fiala (ODS). Doufá, že vojenská akce USA přiměje íránský režim k jednání, které by vedlo k uklidnění situace na Blízkém východě. Spojené státy zaútočily na tři jaderné provozy v Íránu v noci na dnešek. Přímo se tak zapojily do izraelsko-íránské války, kterou začal 13. června Izrael ve snaze zničit íránský jaderný program. Podle Izraele Teherán vyvíjí jadernou zbraň, to ale íránské vedení odmítá.

Černochová: Ukončení jaderného programu Íránu je i bezpečnostním zájmem Evropy Ukončení íránského jaderného programu je i bezpečnostním zájmem Evropy a Česka, uvedla dnes na síti X ministryně obrany Jana Černochová (ODS) k nočnímu americkému útoku na íránská jaderná zařízení. Podle ní se Evropané o řešení sami dlouho bezvýsledně snažili. Současně věří, že Írán nebude situaci eskalovat, mimo jiné kvůli tomu, že americká strana podle ní zcela jasně říká, že to byla jednorázová a přesně cílená akce k likvidaci jaderných zařízení.

Americké údery v Íránu rozvířily v Kongresu debatu o prezidentských pravomocích Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa provést v noci na dnešek údery na tři íránské jaderné provozy mezi americkými zákonodárci rozvířilo debatu o prezidentských pravomocích. Zatímco většina Trumpových republikánů prezidenta chválí za rozhodný postup, mnoho demokratů míní, že šéf Bílého domu postupoval protiústavně a měl požádat Kongres o souhlas, napsala agentura AP. Podle zdrojů televize CNN Trumpova administrativa o úderech v předstihu informovala nejvyšší republikánské zástupce v Kongresu, ale nikoliv demokraty, kteří se o útocích dozvěděli až po svržení bomb.

Šéfka unijní diplomacie Kallasová po útocích USA na Írán vyzvala k návratu za jednací stůl. Írán však podle ní nesmí získat jadernou bombu.

Trumpovi republikáni noční útok na íránské jaderné provozy chválí, demokraté tvrdí, že měl požádat o souhlas Kongres a označují krok za neústavní.

USA podnikly útoky na Írán, aby zmírnily hrozbu jaderného programu, řekl Starmer Spojené státy zaútočily na íránské jaderné provozy, aby zmírnily vážnou hrozbu íránského jaderného programu, řekl dnes britský premiér Keir Starmer. Vyzval také Teherán, aby se vrátil k jednacímu stolu. Informoval server BBC. „Íránský jaderný program je vážnou hrozbou mezinárodní bezpečnosti. Írán nesmí nikdy vyvinout jadernou zbraň a Spojené státy podnikly akci, aby tuto hrozbu zmírnily,“ uvedl britský premiér. „Situace na Blízkém východě zůstává nestabilní a stabilita v regionu je prioritou. Vyzýváme Írán, aby se vrátil k jednacímu stolu a dosáhl diplomatického řešení k ukončení této krize,“ uvedl Starmer v prohlášení.

Spojené státy nočním útokem na tři íránské jaderné provozy vstoupily do nebezpečné války proti Íránu, uvedlo podle AP íránské ministerstvo zahraničí.

Irácká vláda odsoudila útoky USA na Írán, ohrožují podle ní bezpečnost regionu Irácká vláda odsoudila americké útoky na jaderná zařízení v Íránu. Označila je za vojenskou eskalaci, která vážně ohrožuje bezpečnost a stabilitu regionu. Informovala o tom agentura AFP. „Vojenská řešení nemohou nahradit dialog a diplomacii,“ uvedl mluvčí irácké vlády. Dodal, že americké útoky na jaderná zařízení v Íránu ohrožují bezpečnost a mír na Blízkém východě.

Hamás odsoudil americké útoky na Írán Hamás označil útoky za agresi a nebezpečnou eskalaci, která ohrožuje bezpečnost v regionu. Dodal, že USA slepě sledují agendu Izraele. S ním má Hamás, stejně jako Írán, dlouhodobý konflikt. Izrael od října 2023 vede ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy proti Hamásu v odvetě za jeho rozsáhlý teroristický útok na Izrael.

Íránské útoky v Izraeli po americkém zapojení do války zranily 16 lidí Írán dnes vypálil několik dalších raket na Izrael krátce poté, co se Spojené státy zapojily do izraelsko-íránské války. V Tel Avivu se ráno rozezněly sirény protivzdušné obrany, která podle agentury Reuters zasahovala i nad Jeruzalémem. Podle deníku Haarec bylo poničeno několik budov v Tel Avivu, záchranáři informovali o 16 zraněných, většina z nich je zraněna lehce. Izraelská armáda oznámila, že pokračuje v útocích na Írán, konkrétně na západ země. Íránské rakety dnes ráno zasáhly podle serveru The Times of Israel několik míst ve středním Izraeli, jedna dopadla do oblasti přístavu Haifa na severu země, kde předtím nezněly sirény.

Šéf OSN po americkém útok na Írán varoval, že se konflikt může vymknout kontrole Generální tajemník OSN António Guterres americký útok na íránské jaderné provozy označil za nebezpečnou eskalaci v regionu, který už je na hraně, a za přímou hrozbu mezinárodní bezpečnosti a míru. Narůstá podle něho riziko, že se konflikt může vymknout kontrole, což by mělo katastrofální následky pro civilisty, region i svět. „V této nebezpečné hodině je nutné zabránit spirále chaosu. Vojenské řešení neexistuje. Jedinou cestou je diplomacie. Jedinou nadějí je mír,“ napsal Guterres v příspěvku na sociální síti X.

Jemenští povstalci slíbili odvetu za americké útoky na Írán Jemenští povstalci Húsíové slíbili odvetu za americké útoky na Írán. Jejich činitel podle agentury Reuters řekl, že končí příměří s Washingtonem. Odpověď na noční americké útoky na Írán je „jen otázkou času“, řekl mluvčí politického vedení Húsíů televizi Al-Džazíra.

MAAE po útocích USA na íránské jaderné provozy neeviduje zvýšenou úroveň radiace Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že po dnešních amerických útocích na tři jaderné provozy v Íránu v jejich okolí neeviduje zvýšenou úroveň radiace. Informovala o tom na sociální síti X. „Po třech útocích na jaderné provozy v Íránu, včetně toho ve Fordo, může MAAE potvrdit, že v tuto dobu není zvýšena úroveň radiace,“ uvedla organizace. Dodala, že situaci bude dále sledovat. Už před oznámením MAAE i íránský jaderný úřad informoval, že neeviduje známky zvýšené radiace.

Spojené státy, které jednaly s Íránem o jeho jaderném programu do 13. června, než Izrael začalsvůj nynější konflikt s Teheránem, v noci na dnešek zaútočily v Íránu na jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Stejně jako Izrael to zdůvodnily tím, že chtějí zabránit Íránu v získání jaderné bomby. Teherán popírá, že by se o to snažil. Prezident Donald Trump po útocích vzkázal vedení Íránu, že nepřistoupí-li na mír, čekají ho mnohem větší údery. Americký ministr obrany Pete Hegseth později uvedl, že USA nechtějí válku, a dodal, že příprava operace nazvané Půlnoční kladivo (Midnight Hammer) trvala měsíce. Zúčastnily se jí bombardéry B-2 Spirit, stíhací a tankovací letadla a také ponorka, z níž odstartovaly střely Tomahawk.

Trump uvedl, že všechny tři jaderné provozy, včetně toho ve Fordo uvnitř hory a v Natanzu s hlavním zařízením na obohacování uranu, jsou zničeny. MAAE v okolí po útocích neevidovala zvýšenou úroveň radiace. Podle jednoho íránského činitele byl obohacený uran před americkými údery přesunut jinam.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu USA poděkoval, protože zakročily proti nejnebezpečnějšímu režimu, který ohrožoval existenci Izraele. Šéf íránské diplomacie uvedl, že jeho země si vyhrazuje všechny možnosti k obraně své suverenity a obyvatel, jak to zaručuje Charta OSN. Za porušení této charty označila americké útoky Čína. Také Omán, který zprostředkovával americko-íránská jednání o jaderném programu, dokud je nezastavily izraelské útoky, považuje americké údery na Írán za porušení mezinárodního práva.

Íránský prezident Masúd Pezeškján odsoudil útoky jako agresi proti Íránu a dodal, že jen potvrzují, že Washington stojí i za izraelskými údery na Írán. Řada zemí regionu, například Irák, Saúdská Arábie, Katar či Turecko americké útoky na Írán odsoudila. Ankara uvedla, že spor kolem íránského jaderného programu se dá vyřešit jen diplomatickou cestou, a vyjádřila obavy, že izraelsko-íránská válka by mohla z regionálního konfliktu přerůst v konflikt globální. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv řekl, že Trump, který nastoupil jako mírotvůrce, zatáhl USA do další války.

Británie zdůraznila, že se na americkém útoku nepodílela, ale byla o něm předem informována. Její premiér Keir Starmer řekl, že USA to udělaly proto, aby zmírnily vážnou hrozbu íránského jaderného programu. Starmer také vyzval Teherán k návratu k jednacímu stolu. Arakčí připomněl, že Teherán jednal s USA, dokud tuto diplomacii nezhatil Izrael, a tento týden Arakčí jednal s Británií, Francií, Německem a šéfkou diplomacie EU, ale USA se rozhodly tuto diplomacii zhatit.

Íránská státní agentura zveřejnila infografiku s americkými vojenskými základnami v regionu, které jsou v dostřelu íránských raket. | Zdroj: x.com

Český premiér Petr Fiala vyjádřil pochopení pro americké útoky. Jaderný program Íránu podle něj vážně ohrožuje mezinárodní bezpečnost a americký krok byl pochopitelnou snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderných zbraní. Ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že ČR je připravena podpořit úsilí o diplomatické řešení.

Izraelská armáda od 13. června v Íránu kromě řady civilistů zabila i několik vysokých vojenských činitelů a jaderných vědců. Netanjahu už dříve prohlásil, že výsledkem může být pád íránského režimu. Íránská opozice je nejednotná v tom, zda vyvolat protivládní protesty, když na jejich zemi útočí cizí země.

I dnes pokračovaly Izrael a Írán ve vzájemném ostřelování. Při íránských útocích na střední a severní Izrael bylo dnes zraněno 86 lidí, valná většina lehce. Íránské rakety zasáhly i Tel Aviv a Haifu.

