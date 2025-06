RETRO vzhled Triumphu Speed Twin 1200 RS připomíná staré dobré časy, kdy motocykly byly jednoduché a elegantní. Motorka ovšem s klasickým designem kombinuje moderní technologie, jako jsou jízdní režimy, LCD displej nebo náklonové ABS.

Sto čtyři technologiemi krocených koní

Barevné provedení Baja Orange je velmi atraktivní a dodává motocyklu sportovní nádech. Z mého pohledu je motorka skutečně krásná a použité komponenty jako třeba brzdy Brembo a tlumiče Öhlins jí dávají punc exkluzivity. Díky jinému zadnímu odpružení, než jakým je vybavený standardní Speed Twin, je celá motorka lehce nakloněná dopředu, což jí dodává agresivnější, sportovnější profil a posez. Oproti předchozímu modelu je tu nová nádrž, velkou novinkou je také nový LCD displej nahrazující klasický tachometr a otáčkoměr, který je navíc posunutý mimo středovou osu, což při setkání s motorkou vyvolává různé reakce, ale za mě je to zcela v pořádku.

Motor o výkonu 104 koní poskytuje dostatek síly pro svižnou jízdu, ale zároveň je jeho chod velmi hladký, motor je dobře ovladatelný. Díky moderním technologiím, jako je náklonové ABS a trakční kontrola, se cítím na silnici bezpečně a mohu si vybrat ze tří jízdních režimů (rain, standard a sport), které si volím v menu na displeji. Tyto režimy upravují citlivost ESP (elektronického stabilizačního systému).

Bleskové řazení

Motocykl je vybaven plně nastavitelnými vidlicemi Marzocchi a zadními tlumiči Öhlins. Tlumení je tak akorát tvrdé, a přitom dokáže krásně odfiltrovat nerovnosti na silnici. O zpomalení se starají brzdy Brembo M50. Celá tato sestava platí pouze pro RS verzi, která stojí samozřejmě nějakou korunu navíc oproti běžnému Twinu, ale jsem přesvědčený, že se taková investice vyplatí.

RS 1200 překvapí velmi příjemnými jízdními vlastnostmi, skoro bych řekl, že jsem na lepší a vyváženější motorce ještě nejel. Stačí jen pomyslet a motorka se sama krásně skládá do zatáčky.

Pro ještě sportovnější zážitek je k dispozici oboustranný quickshifter, který umožňuje při vyšších otáčkách prakticky bleskové řazení bez spojky. Motocykl je navíc vybaven sportovními pneumatikami pro lepší přilnavost a stabilitu v zatáčkách.

Motorka je lehce nakloněná dopředu, což jí dává agresivnější profil. | Zdroj: Michal Houdek

Uznalá gesta řidičů

Se Speed Twinem jsem jezdil jak v běžném provozu po Praze a motorku používal jako běžný dopravní prostředek, tak na krásných silnicích plných zatáček mezi Mělníkem a Dubou. Stroj se ukázal jako skvělý univerzál. Prakticky neznatelné vibrace, dostatek výkonu, kdykoli je potřeba, hutný dunivý zvuk, skvěle dávkovatelné brzdy…

Triumph speed twin 1200 rs Technická specifikace motor: čtyřtaktní, paralelní dvouválec, 270° klikový hřídel, SOHC, 4 ventily na válec

objem: 1198 ccm

výkon: 77,2 kW / 103,5 hp při 7750 ot./min

točivý moment: 112 Nm při 4250 ot./min

šestistupňová převodovka

přední brzdy: 2× 320mm kotouče, radiální třmeny Brembo Stylema M4.30

zadní brzdy: 1× 220mm kotouč, dvoupístový plovoucí třmen Nissin

ABS: standardní, OCABS

rozvor: 1414 mm

výška sedla: 810 mm

pohotovostní hmotnost: 216 kg

cena: 429 000 Kč

Hodnocení Plusy: Velice agilní, sportovní motorka v klasickém provedení, perfektní jízdní vlastnosti. Mínusy: Pozice sezení s větší váhou do rukou, která není vhodná pro delší cestování, ale nejedná se o cestovní motorku.

Pro mě skvělá motorka, která ještě navíc výborně vypadá. To potvrzovaly i četné zdvižené palce, jež jsme po cestě dostávali nejen od motorkářů, ale také od řidičů aut, kteří si motorku se zalíbením prohlíželi třeba při čekání na zelenou. Jezdil jsem i s kamarádem, který jel na jiném klasickém Triumphu a při zastávce v Dubé jsme si motorky prohodili. Myslím, že kolega motorkář už má teď jasno, co se stane jeho dalším strojem do garáže.

Multifunkční LCD přístroje včetně navigace jsou vybaveny barevným TFT displejem | Zdroj: Michal Houdek

Triumph Speed Twin 1200 RS je ideální volbou pro jezdce, kteří hledají kombinaci klasického designu a moderního výkonu. Je to motocykl, jenž nabízí nejen skvělý vzhled, ale i bezpečnou a pohodlnou jízdu. Motorka, která vám okamžitě dá pocítit radost z jízdy, je velice důstojným nástupcem za model Thruxton, jehož prodej končí.