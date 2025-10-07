Motory PBS GROUP posilují obranyschopnost států NATO
Na první pohled jsou to nenápadné malé stroje. Skrývá se v nich ale neskutečná síla, která rozhoduje o budoucnosti obranyschopnosti států Severoatlantické aliance (NATO) a spojenců i o osudech moderních konfliktů. Řeč je o proudových motorech PBS GROUP. Tato česká společnost patřící rodině Wiliama Diddena dnes patří ke globálním lídrům nejen v jejich výrobě, ale i ve vývoji a inovacích. Díky tomu mají stovky českých inženýrů a specialistů práci jistou na roky dopředu.
Závod ve Velké Bíteši, kde se motory PBS GROUP rodí, letos slaví už 75 let existence, ale proudové motory se zde vyrábí od roku 2003. PBS historicky vyráběla a vyrábí pomocné energetické jednotky (APU) pro letadla jako je například české Aero L‑39. Později k této výrobě přidala i výrobu turbodmychadel a turbín, až konec začaly v závodě vznikat i lehké proudové motory. Vyrábí se pro bezpilotní prostředky jako jsou drony, střely s plochou dráhou letu a další sofistikované bezpilotní systémy, pohání ale i pilotované lehké letouny. „Naše firma je takovým specialistou na vše, co se točí a potřebuje pohon. Tím, že jsme vyráběli věci, které jsou leteckým motorům blízké, jaké třeba právě pomocné energetické jednotky, bylo to k výrobě motorů už jen kousek,“ vysvětluje Petr Kádner, generální ředitel společnosti.
Zatímco zpočátku šlo o úzký segment výroby, události posledních let ukázaly, že právě tato technologie se stala klíčovým pilířem moderní obrany. Uplatnění ale motory nachází i v dopravě a v dalších oblastech. „Poptávka po kompaktních, výkonných a spolehlivých proudových motorech podstatně vzrostla v posledních letech. Tyto pohonné jednotky jsou klíčové nejen pro drony, ale také pro střely s dlouhým dosahem či cvičné cíle. Tlak na mobilitu a potřeba přesnosti, efektivity a výdrže zvyšují význam této technologie jako strategického prvku obranyschopnosti,“ říká Petr Kádner.
A tak se i výroba motorů PBS GROUP v posledních letech zvedla a dále zvedá o stovky procent. Mezi její zákazníky patří armáda Spojených států amerických, jejíž poptávku po motorech česká skupina pomáhá uspokojit. PBS ve svém novém závodě v Rosswellu ve Spojených státech zahájila začátkem září sériovou výrobu a v Americe navíc plánuje postavit další zcela nový závod za 90 milionů dolarů. Motorů na americkém území plánuje vyrábět desítky tisíc.
Kvůli dodávkám pro americký obranný sektor i investicím v USA prošla PBS GROUP a její majitel přísnými bezpečnostními prověrkami. To ji kvalifikovalo jako prověřeného a spolehlivého dodavatele, který přispívá k obranným kapacitám nejen USA, ale i dalších států NATO a spojenců. Ty volí motory PBS GROUP díky jejich spolehlivosti, efektivnímu výkonu, účinnosti a přesné výrobě. Jsou již prověřeny léty využívání, což zajišťuje jejich připravenost k nasazení a osvědčily se už i v těch nejnáročnějších vojenských aplikacích.
Díky tomu, že se PBS stala high-tech firmou světového leteckého průmyslu a obranyschopnosti, poskytuje budoucnost na roky dopředu stovkám zaměstnanců a inženýrů. Jen v letošním roce do závodu ve Velké Bíteši investuje miliardu korun. Připravuje další výrobní halu zaměřenou výhradně na výrobu leteckých motorů, posiluje i vývoj a inovace. Hledá proto zaměstnance na pozice jako jsou vývojoví inženýři, konstruktéři, technologové, procesní inženýři, kontroloři výroby, technici kvality, elektrotechnici nebo CNC operátoři a další.
To, že je PBS perspektivní zaměstnavatel, potvrzují čísla. Jen od loňského roku stoupl počet zaměstnanců v závodě z šesti set na sedm set. „Stali jsme se proto vyhledávaným a perspektivním zaměstnavatelem, především v regionu Vysočiny a Jihomoravského kraje. Zkušené inženýry, manažery a specialisty ale nabíráme i do našeho sídla v Praze nebo do kanceláří v Brně,“ dodává Petr Kádner.
Zaměstnancům přitom skupina nabízí zajímavé podmínky. Jen od loňského roku se mzdy ve Velké Bíteši navýšily celkem čtyřikrát, vloni celkem o osm procent, letos v dubnu pak o šest procent a další navýšení přišlo v září. Vedle toho poskytuje další benefity jako třeba příspěvek na dopravu. Zaměstnance láká práce na špičkových technologiích, účast na globálních projektech nebo stabilní zázemí moderní firmy s vizí a budoucností.
Motorem úspěchu PBS jsou inovace, do kterých společnosti investuje zhruba deset procent svého obratu. „Růst naší společnosti je postaven na neustálých inovacích, a to i z obranných důvodů, abychom byli neustále napřed před konkurencí. Díky inovacím neustále posouváme hranice odolnosti a výkonu našich motorů,“ dodává Petr Kádner.
Jakou roli budou hrát proudové motory v obraně, ukázala hlavně válka na Ukrajině. Bezpilotní prostředky se staly klíčovými ve vývoji celého konfliktu. Právě motory PBS GROUP jsou přitom jedněmi z těch, které pomáhají obranyschopnosti Ukrajiny. „V jakých systémech, které se využívají na skutečném bojišti, se naše produkty nacházejí, bohužel z bezpečnostních důvodů nemůžeme prozrazovat. Můžeme však uvést, že některé vojenské úspěchy Ukrajiny byly možné právě díky tomu, že drony a střely měly kvalitní motor z České republiky,“ říká Petr Kádner. PBS GROUP má s ukrajinskou společností Ivchenko Progres dokonce společný vývojový projekt, jehož výsledkem bude zcela nový motor s dosud největší výkonem – AI-PBS-350. „Tato spolupráce je pro nás velmi přínosná i vzhledem k našemu vývoji a inovacím v oblasti zvýšení výkonu motorů,“ dodává Petr Kádner.
Motorů z dílen PBS je hned několik. Ten nejnovější, představený letos v červnu na světové air show v Paříži, nese název TJ200. Rozdílné jsou především co se výkonu týká. Dále se pak jedná o parametry spotřeby paliva, rozměrů a váhy. Platí, že čím je motor výkonnější, tím je větší a těžší. A váha má vliv i na dolet. Co dělá PBS GROUP jedinečnou je, že vývoj, výrobu i testování má pod jednou střechou a spolu se zákazníky dokáže přizpůsobovat motory právě jim na míru. Vývoj každého motoru přitom znamená měsíce až roky práce konstruktérů, zkoušek i vylepšování detailů, které musí fungovat v extrémních podmínkách. Díky unikátnímu know-how ale dnes PBS GROUP nabízí třeba motory s výjimečným poměrem hmotnosti a tahu, schopností startovat ve vysokých nadmořských výškách a dlouhou životností nebo odolností proti mořské vodě.