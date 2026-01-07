Aktualizováno: CSG míří na burzu. Skupina jedná o IPO už příští týden, ve hře je Amsterdam
- CSG zvažuje IPO zhruba 15 procent akcií, pravděpodobně na burze v Amsterdamu, aby získala kapitál na další akvizice.
- Podle SIPRI je skupina nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním zbrojním trhu, který dál těží z vyšších výdajů na obranu.
- Ocenění ani objem výnosů Strnad nekomentuje, jako orientační srovnání ale zmiňuje německý Rheinmetall.
Česká zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) zvažuje vstup na burzu prostřednictvím nabídky zhruba 15 procent akcií. Agentuře Reuters to řekl majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice. Skupina nyní jedná s bankami, přičemž případné IPO by se s největší pravděpodobností uskutečnilo v Amsterdamu. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.
„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad Reuters. Doplnil, že banky doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.
Podle informovaných zdrojů CSG zvažuje, zda podá žádost o nabídku akcií na burze Euronext v Amsterodamu již příští týden. CSG by se tak stala první velkou evropskou emisí akcií v letošním roce.
Podle nejnovějších dat Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota tohoto trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů, tedy zhruba 65 bilionů korun.
Zbrojařské akcie v kurzu
Zbrojařské akcie jsou v poslední době výrazně v kurzu kvůli růstu obranných výdajů zemí NATO v reakci na ruskou válku proti Ukrajině. Vstup na burzu proto zvažují i další výrobci, včetně francouzsko-německé skupiny KNDS, připomíná Reuters.
Strnad uvedl, že případný vstup CSG na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější informace agentury Bloomberg.
O konkrétní výši prostředků, které by IPO mohlo přinést, se vyjadřovat nechtěl. Jako orientační srovnání ale zmínil německého zbrojařského lídra Rheinmetall.
„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví,“ uvedl Strnad. „Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.
VIDEO: Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny
Pokud by se ocenění CSG odvíjelo od valuace Rheinmetallu, mohla by mít skupina podle výpočtů Reuters založených na datech LSEG podnikovou hodnotu v rozmezí 34 až 50 miliard eur před započtením případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur.
CSG v tuto chvíli zvažuje pouze zalistování v Amsterdamu. Možnost pozdějšího vstupu i na pražskou burzu ale Strnad nevyloučil.
Skupina CSG patří mezi klíčové evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu začala výrazně expandovat už před plnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.