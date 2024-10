Nová éra stravování na akcích. Společnost IN Catering svůj nový koncept vyvinula ve spolupráci s architekty

Společnost IN CATERING představuje svůj nový cateringový koncept, který přináší do světa eventů zbrusu nový druh originality. Tento inovativní koncept, vyvinutý ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA, je plný neotřelých nápadů i možností. Kombinuje v sobě moderní design s precizní gastronomií, díky čemuž hostům přinese nezapomenutelné zážitky.

Nový koncept IN CATERING spojuje punkový styl s luxusními prvky, čímž vytváří jedinečný vizuální dojem. Každý detail, od nádobí po osvětlení, byl pečlivě navržen pro maximální estetický účinek. Využití moderních technologií, jako jsou obrazovky nad výdejními místy pro prezentaci pokrmů nebo branding, přináší novou dimenzi do prezentace jídla a celkové atmosféry akce.

„Naším cílem bylo vytvořit něco, co přesahuje tradiční představy o cateringu. Chtěli jsme, aby každá akce byla jedinečným zážitkem,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. Kreativní gastronomie je jádrem nového konceptu. Tým IN CATERING k vytváření kulinářských zázraků využívá moderní vybavení a inovativní technologie. Důraz je kladen na spojení chuti s vizuálně působivou prezentací. Od ručního kráječe ledu po precizní servírování, každý aspekt služby je promyšlen do toho nejmenšího detailu.

„Flexibilita a přizpůsobitelnost jsou klíčovými prvky nového konceptu. Je navržen tak, aby se mohl přizpůsobit jakékoliv události – od firemních akcí po svatby. Cílem je vytvořit zážitek, který přesně odpovídá potřebám a stylu každého klienta,“ popisuje Luděk Vocílka přístup, který IN CATERING umožňuje nabídnout personalizované řešení pro každou akci, bez ohledu na její velikost nebo typ.

Také nový koncept IN CATERING klade velký důraz na udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí, což odráží rostoucí poptávku klientů po ekologicky šetrných řešeních. Společnost implementuje řadu inovativních postupů k minimalizaci odpadu a snížení ekologické stopy svých akcí. Využívá například lokální a sezónní suroviny, čímž podporuje místní producenty a zároveň snižuje uhlíkovou stopu spojenou s dopravou. Tím společnost ukazuje, že i velkoformátové akce mohou být šetrné k životnímu prostředí.

„Udržitelnost je pro nás více než jen trend, je to závazek vůči našim klientům a planetě. Naším cílem je ukázat, že i velké cateringové akce mohou být organizovány s minimálním dopadem na životní prostředí. Implementací zero waste principů, využíváním lokálních surovin a investicemi do ekologických technologií se nám daří snižovat naši ekologickou stopu, aniž bychom kompromitovali kvalitu našich služeb. Je to pro nás nezbytnou součástí nové éry cateringu,“ uzavírá Luděk Vocílka.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 000 úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.