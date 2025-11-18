Nová vlajková loď mezi Androidy jako konkurent nového iPhonu
Prémiový segment smartphonů získává nového silného hráče. Společnost vivo představuje svou nejnovější vlajkovou řadu X300, která kombinuje nejmodernější technologie, špičkový design a výjimečné zobrazovací schopnosti. Novinka tak míří přímo proti nejnovějšímu iPhonu a přináší ambiciózní poselství: Android může nabídnout stejně dokonalý, komplexní a esteticky vytříbený uživatelský zážitek.
Srdcem obou modelů – vivo X300 a X300 Pro – je nový čipset Dimensity 9500, vyvinutý ve spolupráci s MediaTek a vyráběný 3nm procesem TSMC. Tato platforma představuje spojení špičkového výkonu a mimořádné energetické efektivity. Dvanáctijádrový grafický procesor G1-Ultra a výpočetně výkonná NPU umožňují plynulý chod i při náročných úlohách, jako je úprava 4K videa, hraní graficky náročných her či práce s více aplikacemi současně.
Součástí architektury je také Imaging Chip V3+, který výrazně zrychluje zpracování obrazu a umožňuje fotografování v reálném čase s precizní reprodukcí detailů. Tento systém dokládá technologickou vyspělost vivo a ukazuje, že značka usiluje o komplexní výkon, nikoli pouze o číselné parametry.
Fotografická excelence ve spolupráci s ZEISS
Hlavním lákadlem řady X300 je bezesporu fotoaparát, který posouvá hranice mobilní fotografie. Vlajkový model X300 Pro je vybaven 200Mpx teleobjektivem ZEISS APO Ultra-Clear, podporovaným čipem Ultra-Sensing HPB a hlavním 50Mpx senzorem Sony LYT-828 s optickou stabilizací CIPA 5.5 na úrovni gimbalu. Výsledkem jsou stabilní, detailní a přirozeně barevné snímky i v obtížných světelných podmínkách.
Základní model X300 pak nabízí 200Mpx hlavní fotoaparát ZEISS se stabilizací CIPA 4.5 a teleobjektivem LYT-602. Oba modely využívají pokročilý Pro Imaging Chip VS1, který zajišťuje nižší šum, rychlejší zpracování a realistické barevné podání.
Vivo rovněž představilo nové příslušenství ZEISS 2.35× Telephoto Extender Kit, které umožňuje rozšíření ohniskové vzdálenosti a vytváření jemného bokeh efektu známého z profesionálních objektivů.
Řada X300 se zaměřuje i na videografii. Oba modely umožňují natáčení ve 4K při 120 snímcích za sekundu, přičemž verze Pro podporuje i Dolby Vision Video a 10bit Log Recording, což zajišťuje filmový dynamický rozsah a možnosti postprodukce.
Displej a výdrž hodny mistra
Model X300 Pro nabízí 6,78" AMOLED LTPO 8T displej s jasem 2 000 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Kompaktnější X300 má 6,31" obrazovku, ale zachovává stejnou kvalitu zobrazení. Oba modely chrání tělo s odolností IP68/IP69 a matné „sametové“ sklo.
Baterie BlueVolt s kapacitou až 5 440 mAh podporuje rychlé 90W FlashCharge i bezdrátové nabíjení. Polovinu kapacity telefon doplní za pouhých 12 minut.
S řadou X300 debutuje i systém OriginOS, který přináší plynulý chod, nové možnosti personalizace a důraz na ochranu soukromí. Uživatelé získávají 5 let aktualizací systému a 7 let bezpečnostních záplat, zajišťující dlouhodobou spolehlivost.
Cena a zaváděcí akce
Model vivo X300 Pro zakoupíte u vybraných prodejců za doporučenou cenu 34 999 Kč.
První měsíc prodeje (do 30. listopadu nebo do vyprodání zásob) však v rámci úvodní akce můžete získat slevu 3 000 Kč a výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon, takže ve výsledku telefon pořídíte pod hranici 30 000 Kč.
Kompaktnější model vivo X300 je k dispozici za 26 999. U něj platí do 30. listopadu (nebo vyprodání zásob) sleva 2 000 Kč + 2 000 Kč výkupní bonus.
Pro oba modely jsou součástí zaváděcí nabídky i zajímavé dárky (individuální pro jednotlivé prodejce), prodloužená záruka (2+1 rok) a 5letá záruka na baterii.