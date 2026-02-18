O2 vylepšuje mobilní tarify: více dat, vyšší rychlosti a silnější ekosystém
Až 7 000 korun na nové zařízení, vyšší datové objemy a rychlejší mobilní připojení. O2 uvádí tarify NEO+, které reagují na rostoucí datovou spotřebu i potřebu zákazníků být online na více zařízeních. Nová nabídka tak posiluje parametry mobilních tarifů a zároveň ještě více zákazníkům zpřístupňuje využívání digitálního ekosystému O2 Connect.
Mobilní připojení se v posledních letech posunulo z doplňkové služby do role základní infrastruktury. Slouží nejen ke komunikaci, ale i k práci, platebním službám nebo vzdálenému přístupu. On-line chceme být kdykoli a kdekoli. Tomu odpovídá i rostoucí nárok na stabilitu, kapacitu a rychlost mobilních sítí. Právě v tomto kontextu O2 představilo vylepšené tarify NEO+, které jsou dostupné pro všechny nově aktivované služby.
Více dat a vyšší rychlosti
Vylepšená nabídka tarifů reaguje na reálné chování uživatelů a jejich rostoucí spotřebu dat. U základních variant NEO+ Modrý a NEO+ Bronzový operátor navyšuje datový objem o 2 GB. Zákazníci tak nově získají 6 GB, respektive 14 GB dat, což odpovídá běžnému používání mobilního internetu včetně práce s aplikacemi, cloudovými službami či multimediálním obsahem.
Změny se týkají také rychlostních parametrů. NEO+ Stříbrný nyní nabízí maximální rychlost 15 Mb/s místo původních 10 Mb/s. U NEO+ Zlatého se rychlost zvyšuje z 20 Mb/s na 40 Mb/s. Tyto úpravy odrážejí vyšší nároky na odezvu a stabilitu připojení, zejména při práci na dálku nebo využívání videokonferencí.
Základem celé nabídky je kvalita sítě
O2 získalo ocenění za nejlepší mobilní síť v Česku a zároveň za nejrychlejší 5G síť od nezávislé společnosti Ookla. Hodnocení vychází z reálných uživatelských testů provedených ve druhém pololetí roku 2025. Právě tato data jsou pro zákazníky klíčová – nejde o laboratorní měření, ale o skutečnou zkušenost milionů uživatelů v běžném provozu.
Více připojených zařízení díky O2 Connect
Vedle samotných tarifů posiluje O2 také ekosystém O2 Connect, který umožňuje mít on-line více zařízení v rámci jednoho tarifu. Princip je jednoduchý: další SIM karty, například pro tablet, chytré hodinky nebo specializovaná zařízení, čerpají data, volání i SMS z hlavního tarifu. To v praxi znamená, že pokud chtějí zákazníci být online kdekoliv na více zařízeních, stačí jim jejich tarif v mobilu. Díky tomu odpadá také využívání veřejných, často nezabezpečených Wi-Fi sítí nebo řešení hotspotů.
O2 Connect reaguje na trend rostoucího počtu připojených zařízení, kdy mobilní tarif nepokrývá pouze jeden telefon, ale celý ekosystém digitálních nástrojů. Tento model je relevantní nejen pro běžné uživatele, ale i pro menší firmy, freelancery nebo týmy pracující v hybridním režimu. Díky slevě si navíc jedno zařízení mohou připojit bezplatně, další dvě za 99 Kč měsíčně každé.
Až 7 000 Kč na nákup zařízení
Součástí nové tarifní nabídky je proto také bonus až 7 000 Kč právě na nákup zařízení – 5G telefonů, tabletů, hodinek a dalších zařízení k O2 Connect. Zákazníci najdou v aplikaci Moje O2 slevové kupony, které mohou uplatnit na nákup vybraných zařízení ze speciální nabídky operátora. Celkem mají k dispozici dva slevové kupony v hodnotě až 2 000 Kč a tři po až 1 000 Kč.
Více výhod u všech nově aktivovaných tarifů
Tarify NEO+ lze získat nejvýhodněji v kombinaci s dalšími službami v rámci balíčku O2 Spolu, kde mohou zákazníci ušetřit až několik stovek korun měsíčně. Vylepšené tarify nahrazují dosavadní nabídku a jsou dostupné pro nové i stávající zákazníky, kteří na ně mohou v případě zájmu sami přejít v aplikaci Moje O2 nebo v kterékoliv O2 Prodejně.