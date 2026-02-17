Babiše a Okamuru nevydávat, doporučil Sněmovně výbor. Soud za Čapí hnízdo i plakáty je nejspíš mine
- Mandátový a imunitní výbor nedoporučil vydat Andreje Babiše ani Tomia Okamuru k trestnímu stíhání.
- Očekává se, že plénum Sněmovny rozhodne ve stejném duchu, pravděpodobně 5. března.
- Opozice mluví o porušení principu rovnosti před zákonem, koalice argumentuje ochranou svobody projevu a procesními pochybnostmi.
Sněmovna podle stanoviska mandátového a imunitního výboru asi nevydá premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Výbor v úterý nedoporučil plénu ani vydání předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury k stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí. Novinářům to řekla předsedkyně výboru Helena Válková (ANO), hlasování členů výboru bylo tajné.
Výsledky jednání imunitního výboru se s ohledem na postoje koaliční většiny ANO, SPD a Motoristů očekávaly. Sněmovní plénum bude o soudní žádosti rozhodovat pravděpodobně na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března.
Babišův případ provázelo podle Válkové mnoho procesních pochybení. Válková pochybuje o tom, zda by s nimi soudy dokázaly vypořádat v souladu s trestním řádem. „Myslím, že Andrej Babiš, pokud by nebyl v politice, nestál by před trestním soudem,“ řekla. K Okamurově kauze Válková uvedla, že u politických projevů se musí omezovat svoboda projevu obezřetně. Soudní moc by podle ní neměla poslancům určovat hranice, které mají právě díky institutu imunity.
Místopředseda výboru Michal Zuna (TOP 09) označil doporučení za nevhodná či nešťastná. „Vychýlení rovnosti před zákonem v podobě poslanecké imunity není ideální,“ řekl novinářům. Zuna se nedomnívá, že Čapí hnízdo je zpolitizovaná kauza. V Okamurově kauze jde podle něho o hledání hranice, kde je svoboda slova ještě v souladu se zákonem i vzhledem k tomu, že politická kultura hrubne.
Pirátská členka výboru Kateřina Stojanová míní, že verdikty výboru jdou proti principu rovnosti před zákonem. „Poslanci nemají nahrazovat soudy. O vině nebo nevině má rozhodovat nezávislá justice, ne politická dohoda uvnitř koalice a pravidlo ruka ruku myje,“ sdělila v tiskové zprávě.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Nagyovou Evropský parlament loni v dubnu imunity zbavil.
Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Případ Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Kontroverze vzbudil zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.