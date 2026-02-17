Emisní povolenky a Green Deal se pod útoky byznysu a politiků otřásají. Ceny prudce padají
- Od začátku týdne se otřásají evropské klimatické základy.
- Výroky klíčových politiků rozhýbaly trh s emisními povolenkami a otevřely spor mezi průmyslem, investory a voliči.
- Napětí začalo narůstat i kolem Green Dealu.
Útok na nejdůležitější evropský klimatický zákon, systém obchodování s emisemi, posunul boj proti zeleným regulacím na zcela novou úroveň. Tak zní podtitulek velké analýzy, kterou přinesl web Politico. Spolu s Financial Times jde o hlavní věstník a Insider bruselské politiky.
Vyšel v placené sekci Politico Pro, kterou si předplácí především byznys a bruselské instituce, aby věděli co na sebe navzájem chystají. Text tentokrát ale vyšel mimořádně otevřen a zdarma, aby se mu dostalo co největšího dopadu. Bruselský věstník tím chce zjevně říct, že v evropském klimatickém tažení dochází k zásadnímu obratu. A řady zastánců opouští ideoví strůjci tohoto systému v čele s Němci.
Merzovy obraty
Ohlášení obratu přichází poté, co se minulý týden v Antverpách sešli průmyslníci z energeticky náročných oborů s evropskými politiky v čele s německým kancléřem Fridrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A shodli se, že Evropská schopnost konkurovat USA a Číně je kvůli obřím cenám elektřiny a nejdražší klimatické politice na světě v troskách.
Především Merz do toho šel ostře a začal mluvit o potřebě zásadních změn emisních povolenek. Macron pak hovořil o stropu jejich cen kolem hranice 30 eur. Ještě začátkem roku ceny povolenek atakovaly 100 eur. Po slovních intervencích politiků přišel prudký pád. Včera už se obchodovaly za 69 eur.
30 eur a dost
Trh, stejně jako Politico, si aktuální dění zjevně vykládá tak, že časy, kdy se daly věci vysedět, skončily. A že se "něco" musí stát. Tím nejmenším bude to, že Evropa bude na trh sypat další volné povolenky a tím udržovat cenu kolem citovaných 30 eur. Tedy ani ne na polovině současné ceny. Každý, kdo je pořídil dráž, prodělá. Ve chvíli, kdy účastníci trhu uvěří, že toto je skutečně cíl a ne jen další prázdná slova pro summity a konference, začnou se povolenek zbavovat, aby své ztráty minimalizovali, a cena dál poletí dolů.
Pokud by toto skutečně bylo cílem, z povolenek by se tak fakticky stala uhlíková daň na úrovni zmíněných 30 eur. Jako investiční instrument, kterým měly původně být, by ztratily smysl.
Fridrich Merz, který před svojí politickou kariérou pracoval v jedné z největších světových investičních skupin BlackRock, si zjevně uvědomil, jakou moc jeho slova ze středečních Antverp měla. A hned po neformálním summitu Evropské unie o konkurenceschopnosti na zámečku Alden Biesen začal otáčet a brát svá slova o nutnosti zásadních změn u povolenek zpět.
Prohlásil, že emisní povolenky jsou „správný nástroj“, přestože musí být „stále znovu a znovu přizpůsobovány“. Když se Politico kancléřství oficiálně zeptalo, ať rozpor mezi Merzovým středečním a čtvrtečním názorovým veletočem vyjasní, omezilo se jen na to, že to byl „začátek debaty“.
Teď bude zásadní, jak ta debata bude dál pokračovat. Evropští politici se dostanou pod tlak zcela protichůdných zájmů a budou v nich plavat tak, jak to předvedl německý kancléř. Na jedné straně voliči, kterým emisní povolenky zdražují všechno zboží a služby, do nějž se vyšší ceny energií promítají. Zástupci energeticky náročného průmyslu, kteří se sešli v Antverpách. Ti, kteří pod tlakem klimatických přirážek v čele s povolenkami snažili schopnost konkurovat ve světě.
Střet emisních zájmů
Na druhé straně budou investoři, kteří si povolenky nakoupili v očekávání, že Green Deal bude cestou, kterou se Evropa nezvratně vydává. Mezi nimi jsou největší investiční banky, skupiny a penzijní fondy. Přesně ty instituce, které zároveň nakupují státní dluhopisy čím dál víc zadlužených evropských zemí. A politici jsou na nich závislí.
Své zájmy budou tvrdě hájit i ti, kdo byli na příjmech z fondů, které se financovaly z povolenek, závislí. A ti, kdo prostě už obrovské peníze do vlastní dekarbonizace investovali. A budou chtít, aby do těch investic byli dotlačeni i jejich konkurenti, kteří to ještě neudělali.
Kam se ale za současných otřesů emisní povolenky posunou, zatím není zřejmé. Tu cestu nikdo z politiků ani nenaznačil.