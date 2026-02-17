Jak vypadá nová podzemní stanice Praha-Dejvice? Správa železnic zveřejnila vizualizace
- Nádraží v pražských Dejvicích se zahrabe pod zem. Podzemní stanice bude součástí modernizace železniční trati z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla a dál do Kladna.
- Správa železnic odhalila vizualizace, jak bude nová stanice vypadat.
- Modernizace zahrnuje zrychlení cestování, zlepšení dostupnosti, odstranění železničních přejezdů a výstavbu parkovišť P+R u vlakových zastávek.
V Praze vznikne nová podzemní železniční stanice. Správa železnic poprvé odhalila, jak bude vypadat modernizovaná stanice Praha-Dejvice. V současnosti zde vlaky jezdí na nádraží na povrchu, ale s plánovanou modernizací trati z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla a dál do Kladna se stanice přesune pod zem.
Nové vizualizace stanice zveřejnila Správa železnic na sociální síti X. Obrázky vytvořilo studio Monolot podle návrhu společnosti dh architekti. Aktuálně byly prezentovány pouze vizualizace podzemní části stanice.
Modernizace tratě do Kladna a na Letiště
Praha a Kladno se mají dočkat moderního železničního spojení, které má výrazně zlepšit dopravu mezi hlavním městem a největším městem Středočeského kraje. Nová trať Praha – Letiště – Kladno bude klíčovým prvkem pro tisíce obyvatel Kladna, kteří denně dojíždějí do metropole, a pro turisty přilétající na Letiště Václava Havla, kteří hledají rychlou a pohodlnou cestu do centra města. Projekt má zajistit modernizaci železniční infrastruktury, která zlepší dostupnost, zrychlí cestování a nabídne ekologickou dopravu.
Zavedeno má být šest nových vlakových stanic a zastávek, a 12 stávajících bude zrekonstruováno. Elektrifikovaná trať výrazně zredukuje hluk a emisní zátěž, což přispěje k zlepšení kvality života v oblasti. Kromě toho, že nová trasa usnadní cestování mezi centrem Prahy a letištěm, umožní také přímou návaznost na všechny linky metra v metropoli.
Součástí modernizace je i zdvoukolejnění trati, které zvýší její kapacitu, a odstranění 14 železničních přejezdů, z nichž devět bude nahrazeno podjezdy nebo nadjezdy a dalších 11 se zmodernizuje. Významnou součástí projektu budou i nové parkovací možnosti v podobě parkoviště P+R.
Díky modernizované infrastruktuře se doba cestování z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla zkrátí na 25 minut, z Dejvic na letiště to bude pouze 16 minut a cesta z Masarykova nádraží do Kladna potrvá 30 minut.
