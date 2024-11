Od práce s AI až po vývoj softwaru: OKškolení posouvá IT dovednosti

Žijeme ve světě, kde se drtivá většina procesů odehrává online. S rostoucím počtem aplikací a platforem však stoupá i poptávka po lidech, kteří je zvládnou nejen ovládat, ale také vyvíjet či spravovat. A právě proto je tu OKškolení – školicí centrum společnosti OKsystem, kde se vzdělávají (nejen) IT profesionálové.

Od správy po vývoj

Školicí centrum OKškolení realizuje přes 1000 kurzů ročně. Přestože jsou všechny zaměřené na obor IT, nabídka je opravdu rozmanitá. Na své si přijdou jak zkušení správci a vývojáři, tak i běžní uživatelé těch nejpoužívanějších aplikací a programů, kteří chtějí své schopnosti posunout na vyšší úroveň. Rozvíjet můžete samozřejmě i svou dovednost práce s AI – primárně s produkty Microsoftu, tedy Copilotem či Azure AI.

Výuka standardně probíhá prezenčně v učebnách společnosti OKsystem, které se nachází v Praze. Školí se však také v Brně a Ostravě, a nechybí ani možnost studovat online, pokud žádná z lokací školenci nevyhovuje. Pro firmy je připravená také varianta „mobilní učebny“ – v takovém případě se školení uskuteční přímo v kancelářích dané společnosti, aby bylo vzdělávání pro zaměstnance co nejkomfortnější a nejpřínosnější.

Když profík, tak certifikovaný

Žádné školicí centrum by nebylo kompletní bez možnosti certifikace. Ani OKškolení není výjimkou – v jejich nabídce najdete širokou paletu IT zkoušek, které jsou poskytované certifikační autoritou Pearson VUE. „Podle studií mají certifikovaní zaměstnanci vyšší efektivitu práce, protože znají daný software nebo nástroj do detailu, a jsou tak schopni plnit zadané úlohy rychleji, případně spolehlivěji,“ říká Alexandr Vasilenko, jeden z lektorů školicího centra OKškolení.

Opakování matka moudrosti

Krutou pravdou je, že pokud nově nabyté vědomosti nevyužíváte ihned v praxi, často se ztratí pod nánosem každodenních starostí. I na to však v OKškolení myslí – absolventi jejich kurzů mohou zavítat do takzvaného ITfitka, kde si získané informace rychle osvěží pomocí krátkých rekapitulačních videí.

OKškolení navíc poskytuje ochranu investic do vzdělání. V praxi to znamená, že si každý účastník může během následujících 6 měsíců znovu projít daným kurzem, aby si nabyté vědomosti zopakoval. Stejná lhůta platí i pro firmy. Těm společnost nabízí neobvyklou záruku – pokud absolvent některého z nabízených školení do půl roku odejde z firmy, zajistí jim proškolení nového zaměstnance zdarma.

Ať už jste „ajťák“ prahnoucí po vědomostech nebo nováček stojící před změnou kariéry, v nabídce OKškolení jistě najdete to pravé. Jednotlivé kurzy vedou zkušení a certifikovaní lektoři, takže máte jistotu, že budete vždy v dobrých rukách. Kompletní přehled kurzů i lektorů najdete na webu www.okskoleni.cz, který nedávno prošel přeměnou, aby byl maximálně přehledný a uživatelsky přívětivý.