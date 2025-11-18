OKsystem slaví 35 let. Česká firma dobývá svět s průmyslovým softwarem
Česká softwarová společnost OKsystem slaví 35 let existence. Z původně malé firmy se rozrostla do software house s více než 500 zaměstnanci, obratem přes 1,1 miliardy korun a stabilním portfoliem. Firma si zakládá na proklientském přístupu a kontinuálním vývoji, díky čemuž se její systémy a aplikace dnes využívají v bezmála 20 zemích světa.
Když na začátku devadesátých let zakládali čtyři přátelé OKsystem, Československo teprve hledalo vlastní cestu k moderní ekonomice. Digitalizace byla v tu dobu pojmem z budoucnosti. Z několika vývojářů v pronajatých prostorách v pražských Holešovicích vyrostla během tří a půl dekády jedna z největších českých softwarových firem. „Já jsem věřil, že můžeme uspět. A dělali jsme pro to všechno,“ vzpomíná během oslav výročí firmy na začátky Martin Procházka, spoluzakladatel a současný předseda představenstva.
Od počátku šlo o víc než jen o kód. Zakladatelé chtěli tvořit spolehlivý software, který bude lidem a organizacím skutečně pomáhat. Tento princip zůstal firmě vlastní dodnes.
Od mzdových systémů v devadesátkách k moderní platformě OKbase
Zkušenosti z devadesátých let, kdy firma začala vyvíjet první mzdové a personální systémy pro české podniky, položily základ dnešnímu hlavnímu produktu – komplexnímu HR systému OKbase. Ten dnes používají stovky firem a institucí a více než 350 tisíc uživatelů v Česku a na Slovensku. Firma zajišťuje nejen provoz a podporu, ale velmi pečlivě dbá i na to, aby software vždy odpovídal aktuální legislativě.
O dlouhodobé kvalitě a kontinuitě mluvili při příležitosti oslav i obchodní partneři. „Se společností OKsystem spolupracujeme 15 let. Začínali jsme u staršího produktu OKmzdy, který se nyní změnil na OKbase. Je to moderní, dynamický systém, který se neustále vyvíjí,“ říká Miroslav Bleha, partner v oddělení Accounting and Payroll v Grant Thornton CZ.
Na dlouholeté zkušenosti s produktem navázal i úspěch v tendrech: „Spousta mzdových účetních k nám chodila a OKmzdy chválila, takže když jsme před třemi lety vybírali mzdový software, pozvali jsme OKsystem do tendru. A vyhráli,“ dodává Alena Hatalová, Director, Accounting Services and Payroll v KPMG Česká republika.
Inovace a globální expanze s Checkbotem
OKsystem nezůstává stát na místě. Dál investuje do výzkumu a vývoje v oblasti robotiky a umělé inteligence. Jedním z výsledků této inovace je Checkbot – software pro monitoring a analýzu průmyslových robotů Yaskawa.
Původně vznikl na míru jednomu klientovi, ale rychle se ukázalo, že je obecně použitelný pro robotický průmysl. „OKsystem z něho vyvinul produkt, který se dnes prodává nejen v Čechách, ale už i ve světě,“ uvádí Jiří Hartman, Managing Director Yaskawa Czech Republic.
Hartman na základě vlastní zkušenosti vyzdvihuje přístup firmy, který je pro partnery zásadní: „Obecně lidskost a přístup lidí z OKsystemu, podpora nejen nás, ale i našich zákazníků, kteří Checkbot používají, je nevídaná,“ dodává.
Pohled do budoucnosti
Po 35 letech zůstává strategie firmy jasná: kombinovat stabilitu s technologickou odvahou. Vedení společnosti už nyní přemýšlí o další dekádě strategického upevňování své globální pozice. OKsystem vstupuje do další éry s ambicí dál růst, objevovat nové trhy a technologie, a přitom zůstat spolehlivým partnerem, který stojí za svými zákazníky.
„Překotný rozvoj všech moderních technologií, jako je umělá inteligence, je pro všechny obrovskou výzvou. OKsystem je tady od toho, aby pomohl tyto výzvy zvládnout,“ dodává závěrem Vítězslav Ciml, ředitel OKsystemu.