Pardubický kraj: lídr v podpoře HSOÚ

Na 220 hostů z celé republiky dorazilo do kulturního centra Fabrika ve Svitavách, kde na ně čekal nabitý program. Během dvou diskuzních panelů a šesti odborných workshopů se představilo 35 řečníků, mezi nimi zástupci ministerstev, renomovaní ekonomové, regionalisté, bankéři a další experti na danou problematiku. Konference byla určena zejména pro regionální aktéry, především pro zástupce samospráv, nejrůznějších uskupení, pro všechny další partnery z oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky, pro klíčové stakeholdery a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Cílem konference bylo zvýšit povědomí o problematice HSOÚ a zdůraznit její význam, upozornit na nezbytnost integrovaného a koncentrovaného přístupu k této problematice, prezentovat příklady dobré praxe z Pardubického kraje a zdůraznit jejich potenciál jako vzor pro ostatní regiony.

HSOÚ jsou definovány z národní úrovně pomocí indikátorů, územně prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Mezi hlavní znaky HSOÚ patří nepříznivá ekonomická a sociálnědemografická situace, chybějící základní infrastruktura, celkově horší životní podmínky a omezenější možnosti rozvoje.

„Téma rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území je pro Českou republiku nesmírně důležité, ale bohužel se mu nedostávalo takové pozornosti, jak by mělo. Vždy se toto téma otevřelo po parlamentních volbách, když jsme se podívali na mapu a zhodnotili výsledky. Pak si začínáme všímat, že některé regiony volí jinak, než si myslí centrum. Musíme se vždy nejdříve ptát, co je důvodem těchto výsledků. Není to pouze oblast Sudet a odsun původního obyvatelstva, ale také úpadek průmyslu po roce 1989. Bohužel nůžky se mezi jednotlivými oblastmi postupem času spíše rozevírají. V našem kraji k těmto územím přistupujeme systematicky a snažíme se upravit naši strategii na úroveň obcí s pověřeným obecním úřadem, jelikož území ORP není vypovídající. Vytváří se totiž vnitřní periferie, a to například na Chrudimsku, Hlinecku či v oblasti Chvaletic, ale dle dat státu na úrovni ORP jsou tyto oblasti v pořádku. Bohužel to tak není a stát by si to měl uvědomit a jít více do detailu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V odpoledním programu se účastníci konference rozdělili do tematických workshopů. Jeden z nich se věnoval vytváření fondů HSOÚ, zapojení bank a využití finančních nástrojů pro rozvoj HSOÚ. Další workshopy byly zaměřeny například na digitalizaci území, rozvoj internetu a mobilních sítí, sociální problematiku či podporu podnikání, inovací a vzdělávání. Během workshopu „Image místa jako strategický prvek rozvoje místa“ byly představeny strategické kroky k podpoře pozitivní reputace místa.

Aktivní a ojedinělý přístup Pardubického kraje, který je lídrem v České republice v podpoře regionů HSOÚ, se může stát návodem i pro ostatní regiony. Podstatou je integrované řešení, které se nesoustředí pouze na základní ekonomický či sociální problém v daném území. Aby zde mohli a chtěli žít spokojení lidé a podílet se na rozvoji svých domovů, je třeba jim zajistit kvalitní školy, zaměstnání, infrastrukturu, dopravní dostupnost a v neposlední řadě i příležitosti pro trávení volného času. Je také nutné, aby se do podpory HSOÚ zapojily i lokální firmy společně s bankovním sektorem.

Jak nicméně potvrdili všichni diskutující účastníci konference, nezbytným předpokladem pro úspěšnou transformaci HSOÚ je využití a podpora lidského kapitálu. Je třeba poskytovat místním žákům a studentům kvalitní vzdělávání, ideálně zaměřené tak, aby odpovídalo místním reáliím. Podívejte se na záznam dopolední části konference. Více informací na www.paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj.

Spolufinancováno Evropskou unií z projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (registrační číslo projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004892).