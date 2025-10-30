Podpojištění majetku může připravit o statisíce. Bez pravidelné indexace riskujete nižší plnění
Pojištění domácnosti či nemovitosti má v Česku přibližně dvě třetiny obyvatel. Jenže podle dat pojišťoven je velká část těchto smluv nastavena špatně. Majetek je podpojištěný. Co to znamená v praxi, jaké hrozí ztráty a proč se vyplatí pravidelná indexace?
Když pojistná částka nestačí
Pojištění stojí na dvou klíčových údajích: pojistné hodnotě a pojistné částce. Pojistná hodnota je skutečná cena vašeho majetku, tedy kolik by stálo opravit dům po požáru nebo znovu nakoupit vybavení bytu. Pojistná částka je suma, na kterou máte sjednané pojištění. Pokud je nižší než skutečná hodnota, nastává podpojištění.
To má vážné následky. Pokud jste pojištěni jen na 80 % hodnoty domu, dostanete i u menších oprav pouze 80 % nákladů. Opačný extrém, přepojištění, znamená zase zbytečné přeplácení, protože pojišťovna nikdy nevyplatí víc, než kolik činí skutečná škoda.
Inflace zvyšuje cenu majetku
Hodnota nemovitostí i domácího vybavení s časem roste, a to hlavně kvůli inflaci. I když byla pojistná částka při sjednání smlouvy správná, po několika letech už zdaleka nemusí stačit. Stačí se podívat na ceny stavebních prací či spotřebičů dnes a před pěti lety. Proto je důležité smlouvu pravidelně aktualizovat. Ideálně jednou za rok projít hodnotu nemovitosti a vybavení, zvlášť pokud jste investovali do rekonstrukce, zateplení, nové střechy apod.
Jak pomáhá indexace
Praktickým řešením je indexace neboli valorizace pojištění. Pojišťovna u ní každý rok automaticky navyšuje pojistnou částku podle vývoje cen na trhu, například podle růstu cen stavebních materiálů a prací. Smlouvu nemusíte znovu podepisovat, vše probíhá automaticky a zároveň se přepočítá i výše pojistného.
Indexace je dnes u nových smluv téměř samozřejmostí a pomáhá udržet pojištění aktuální. Přesto není všemocná. Pokud zásadně zvýšíte hodnotu majetku, třeba rozsáhlou rekonstrukcí, je potřeba smlouvu zkontrolovat a případně ručně upravit.
Hypotéka a důležitost pojištění majetku
Při žádosti o hypotéku bývá povinné sjednání pojištění nemovitosti, protože banka chce chránit svou investici před poškozením nebo zničením. Banka musí být v pojistné smlouvě uvedena jako druhý pojištěný (vinkulace), aby v případě škody mohla uplatnit nárok na pojistné plnění. Kromě pojištění nemovitosti lze k hypotéce sjednat i další dobrovolná pojištění, jako je životní pojištění, pojištění domácnosti nebo pojištění schopnosti splácet, která chrání vás i vaši rodinu v případě smrti, nemoci nebo ztráty zaměstnání. Hypotéky samy jsou kapitola sama pro sebe a je, v dnešní době více než kdy jindy, vybírat pečlivě. Doporučujeme porovnat mezi s sebou více nabídek, například na hyperfinance.cz, kde získáte dobrý přehled o aktuálních úrokových sazbách seřazené podle zadaných parametrů.
V článku Pojištění spojená s hypotékou – která musíte uzavřít a která jsou dobrovolná z webu hyperfinance.cz se dočtete: „Zákon o spotřebitelském úvěru neříká, že by pojištění nemovitosti bylo u hypotéky povinné, ale dává poskytovatelům spotřebitelského úvěru – i jiného než hypotéky – možnost podmínit poskytnutí půjčky právě sjednáním pojištění (§ 106, odst. 1n).“ Z toho vyplývá, že sice žádný zákon pojištění nemovitosti k hypotéce vyloženě nenařizuje, ale přesto mají banky možnost získání hypotéky takto podmínit. A my doporučujeme vybírat opravdu pečlivě a nenechat se hned vtlačit do pojištění, které nabízí banka. Nemusí být výhodné.
Vyhněte se zbytečným ztrátám
Podpojištění může znamenat rozdíl v řádu statisíců či milionů. Správně nastavená pojistná částka a pravidelná indexace jsou proto klíčem k tomu, aby pojištění opravdu chránilo. Ušetřit pár korun na pojistném se může v okamžiku škody změnit v drahou chybu. Stačí jednou ročně zkontrolovat smlouvu a máte jistotu, že vás nečeká nepříjemné překvapení.