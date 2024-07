Přizpůsobení tradičních finančních služeb modernímu podnikání: Má financování pohledávek smysl bez digitalizace?

Faktoring: Katalyzátor provozní efektivity

Factoring slouží jako základní kámen při zefektivňování provozu prostřednictvím flexibilního financování, které je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti. Integrace digitálních technologií dále zvyšuje efektivitu a transparentnost, což představuje významný vývoj v praxi financování pohledávek. Ačkoli se výhody digitálního factoringu mohou zdát zřejmé, podívejme se na čísla, abychom pochopili jeho dopad.

Regiony střední a východní Evropy: Mocnosti růstu v oblasti factoringu

Nedávné zprávy FCI zdůrazňují střední a východní Evropu (CEE) a jihovýchodní Evropu (SEE) jako regiony, které v posledních několika letech zažívají významný růst factoringu. Ačkoli tempo růstu factoringových objemů v roce 2024 bylo méně robustní než expanze v předchozím roce (přiznejme si, že dosažení úrovně roku 2023 ve výši 25,5 % růstu se zdá být téměř nemožné, zejména vzhledem k ekonomické a politické nejistotě v regionu), rok 2023 byl stále produktivní ve srovnání s tempem hospodářského růstu v regionu, zejména v Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a Turecku, lídrech factoringového růstu v regionu CEE a SEE. Jsou však tyto země připraveny zvládnout tato čísla a udržet si toto prvenství i do budoucna?

Digitalizace ve factoringu: Nevyužitý potenciál

Navzdory tomuto růstu zůstává zavádění digitálních technologií v regionu skromné (zejména ve srovnání s Německem a Rakouskem, které dávají přednost tradičním bankovním postupům). Pouze zlomek finančních institucí plně přijal digitální procesy, což zdůrazňuje naléhavou potřebu širších digitalizačních iniciativ. Podle Oleny Gryniuk, výkonné ředitelky společnosti WOA Digital a ředitelky pro střední a východní Evropu ve společnosti SME Banking Club, pouze 35,5 % faktoringových společností v tomto regionu poskytuje částečně digitální procesy, zatímco pouze 22,4 % má plně digitalizované procesy. To poukazuje na potřebu propagovat digitální factoring mezi společnostmi, které se na tuto cestu ještě nevydaly.

Spokojenost zákazníků: Digitální výhoda

Výhody přechodu na digitální procesy jsou nesporné a jasné, ale zaměřme se na jednu z nejzásadnějších a nejzřetelnějších výhod - spokojenost zákazníků. Zavedení digitálních technologií nejen zvyšuje efektivitu vašich obchodních operací, ale také zvyšuje pohodlí vašich klientů. Například klíčový polský poskytovatel factoringových služeb výrazně zvýšil spokojenost uživatelů ze 42 % na 92 % díky implementaci nového factoringového řešení od Comarch. Tento výsledek je působivý a zároveň pochopitelný - uživatelsky přívětivá a intuitivní platforma, která zlepšuje celkový zážitek, snižuje provozní frustraci a čas, zvyšuje konverze a buduje důvěru v poskytovatele finančních služeb.

Rychlost a dostupnost: Transformace factoringových služeb

Digitální factoring navíc nabízí ve srovnání s tradičními metodami bezkonkurenční rychlost a dostupnost. Digitální platformy mohou zajistit financování během několika hodin, zatímco tradiční procesy mohou kvůli byrokratickým překážkám trvat dny nebo týdny. Digitální factoring navíc vyžaduje méně předběžných podmínek, jako je zajištění a kontrola úvěruschopnosti, což usnadňuje přístup k financování pro podniky všech velikostí.

Udržitelnost: Nová měřítka v oblasti finančních služeb

V oblasti udržitelnosti přebírá digitální transformace zásadní roli. Díky sladění s globálními snahami o environmentální odpovědnost mohou finanční instituce posílit své etické postavení a přispět k ekologičtější ekonomice.

Přijetí digitální transformace pro budoucí růst

Na závěr je třeba připomenout citát Johna Maxwella: "Změna je nevyhnutelná. Růst je volitelný." Tento citát dokonale vystihuje podstatu přijetí digitální transformace factoringovými společnostmi. Přijetí těchto změn je staví nejen do pozice hráčů na trhu, ale také do pozice důvěryhodných lídrů ve vyvíjejícím se podnikatelském prostředí. Přijetí digitálního factoringu slibuje uvolnění nových potenciálů, které podpoří ekonomickou odolnost a prosperitu podniků všech velikostí.

Autor:

Iuliia Toporova

Business Development Manager at Comarch

Kontakt: iuliia.toporova@comarch.com

Seznamte se se mnou na LinkedIn