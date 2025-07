Pro spoření je už nejlepší stavebko, vydělá až 4,5 % po dobu šesti let

Stavební spoření má nyní mezi vkladovými produkty nejlepší zhodnocení. Nabízí atraktivní roční výnos až 4,5 procenta, a to dokonce na celých šest let dopředu, o čemž si třeba spořicí účty už mohou nechat jen zdát. Stavebko na rozdíl od spořicích vkladů poskytuje garantovaný výnos, čímž se v Česku řadí na vedoucí místo na trhu.

„Stavební spoření je po všech stránkách skvělý způsob, jak nadprůměrně a bezpečně zhodnotit volné peníze a vytvořit si příjemnou finanční rezervu, kterou lze po šesti letech použít bez omezení na cokoliv. Při spoření alespoň 1700 korun měsíčně střadatel dostane každý rok od státu tisícovku, a tento příspěvek ČSOB Stavební spořitelna zdvojnásobí. K tomu lze čerpat další bonusy za jednorázový vysoký vklad nebo za to, že klient využívá ČSOB jako svoji hlavní banku,“ popisuje Ladislav Neuhäuser, místopředseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny, která je s podílem přes 29 % jedničkou na trhu stavebních spořitelen.

Výhody od ČSOB mohou být až 10 520 korun

Stavební spoření je nejvýhodnější, pokud klient spoří 20 400 Kč ročně, což měsíčně vychází právě na zmíněný vklad 1700 korun. Stát každému účastníkovi stavebního spoření každý rok přidá na účet 1000 korun. ČSOB Stavební spořitelna pak tuto státní podporu v prvních šesti letech spoření zdvojnásobí.

Pokud účastník stavebního spoření dostává na svůj běžný účet v ČSOB pravidelně v každém měsíci nejméně 15 000 korun a platí aspoň pětkrát za měsíc kartou, ať již přímo nebo v mobilu nebo hodinkách, může ještě navíc počítat s bonusem 360 korun na účet svého stavebka za každý celý rok spoření, tedy v součtu 2 520 Kč.

Ale to není vše. Kdo vloží na stavební spoření do čtyř měsíců od založení smlouvy najednou alespoň 50 000 korun, může se těšit na odměnu 2000 korun. Zdá se to možná hodně, ale na druhou stranu má klient předplacené stavební spoření na 2,5 roku dopředu, a ještě získá peníze navíc. „Celkově tak lze ve formě bonusů, výhod a odměn získat navíc až 10 520 Kč na odměnách,“ shrnuje Ladislav Neuhäuser.

Založení stavebka je jednoduché a zdarma

Sjednání smlouvy o stavebním spoření je zdarma a při využití online způsobu, třeba přes webový formulář s využitím bankovní identity nebo internetové bankovnictví, vše zabere několik minut. Pokud někomu online cesta nevyhovuje, může se spojit s obchodním zástupcem nebo se zastavit na pobočce skupiny ČSOB.

Stavební spoření lze jednoduše a rychle založit i dětem. Začít tímto výhodným způsobem spořit lze klidně hned od jejich narození. „Tento produkt je ideální pro dlouhodobé spoření na budoucí potřeby dětí, například jejich studium, koníčky nebo sportovní zájmy. Po šesti letech lze naspořené prostředky využít úplně na cokoliv,“ vysvětluje Ladislav Neuhäuser. Pro založení stavebního spoření dětem jejich rodiče nebo zákonní zástupci potřebují občanský průkaz nebo rodný list dítěte.

Zdroj: Shutterstock

Tabulka: Porovnání stavebního spoření u ČSOB a spořicích účtů

Stavební spoření Spořicí účty Výnos ročně Až 4,5 % díky státní podpoře a bonusům Aktuálně 2,0 až 3,5 % Státní podpora Až 1000 Kč ročně na šest let Ne Bonus od banky Od skupiny ČSOB až 10 520 Kč Obvykle ne Využití úspor Po šesti letech spoření libovolné Na cokoliv Možnost čerpání úvěru na potřeby spojené s bydlením Ano Ne Zdanění naspořené částky Ne Ano Pojištění vkladů do 100 tisíc eur, asi 2,5 mil. Kč Ano Ano

Úvěr na potřeby spojené s bydlením

Stavební spoření lze využít v případě potřeby k získání výhodného úvěru, jehož úroková sazba zůstane stejně jako u spoření neměnná na celých šest let. Aby klient řádný úvěr ze stavebního spoření vůbec dostal, je třeba splnit určité podmínky. Patří k nim například spoření alespoň po dobu dvou let a naspoření předem stanovené části z domluvené cílové částky. Lze ovšem také využít tzv. překlenovací úvěr, který lze čerpat ještě dříve než řádný úvěr, ale jeho úroková sazba je o něco vyšší.

Peníze z úvěru ze stavebního spoření i překlenovacího úvěru lze použít pouze na bytové potřeby, což určuje zákon. Výčet možností je ale velmi široký, z úvěru lze financovat například okna, dveře, zateplení, obklady a podlahy, radiátory, saunu, kotel, bazén, garáž, střechu, půdní vestavbu nebo alarm.