Proč se fotovoltaika vyplatí i v zimních měsících bez slunce
Zima je pro solární elektrárny zkouškou efektivity. Kratší dny, nízko postavené slunce a časté zataženo znamenají méně světla, a tedy i méně elektřiny. Přesto se fotovoltaické elektrárny v českých podmínkách jednoznačně vyplatí. Dokonce i přes zimní pokles výroby na zhruba čtvrtinu letních hodnot.
Když slunce svítí kratší dobu
Zatímco v červnu máme více než 16 hodin denního světla, nejkratší den v prosinci trvá sotva osm hodin. Panely tedy vyrábějí zhruba čtyřikrát až pětkrát méně elektřiny než v létě. Nižší výkon navíc ovlivňuje i rozptýlené světlo, které proniká přes mraky nebo sněhové vločky.
Na druhou stranu chladné počasí fotovoltaice svědčí. Nižší teploty zlepšují účinnost solárních článků, protože snižují ztráty při přenosu energie v křemíku. Panely tak dokáží využít i slabší sluneční záření mnohem lépe než v horkém létě.
Rozdíly ve výkonu jsou přirozené, ale při správném návrhu systému se celková návratnost investice do fotovoltaiky pohybuje kolem sedmi let, a to i bez naddimenzování elektrárny.
Spotřeba stoupá, řešení existuje
Faktem je, že v zimě spotřebujeme více elektřiny. Svítíme, topíme, trávíme víc času doma. Právě v tomto období se ukazuje, jak důležité je promyšlené využití letních přebytků. Ty lze různými způsoby ukládat a využívat později. Jedním z chytrých způsobů ukládání je Virtuální baterie.
Princip je jednoduchý: přebytky, které v létě pošlete do sítě, se vám započítají a v zimě si je vyberete zpět. Za elektřinu pak platíte pouze distribuční poplatky. Tento model dnes nabízí například E.ON, který se zároveň postará i o optimální návrh celé fotovoltaické soustavy a vyřízení dotace.
Proč není dobré fotovoltaiku naddimenzovat
Řešením pro zimní měsíce není prostě přidat další panely. Nadměrně výkonná fotovoltaika znamená vyšší pořizovací náklady a v létě často i nevyužité přebytky. Vyplatí se proto systém nastavit tak, aby odpovídal roční bilanci spotřeby, nikoliv extrémům počasí.
Znamená to, že i když v zimě panely pokryjí třeba jen pětinu domácí spotřeby, zbytek roku ji hravě dorovnají. A pokud máte Virtuální baterii, využijete maximum z toho, co vyrobíte.
Slunce se nezastaví ani v zimě
Přestože zimní měsíce nepřejí rekordní výrobě, moderní technologie posouvají hranice efektivity dál. Díky stabilním cenám energie z vlastní střechy se fotovoltaika stává ekonomicky jistější volbou než kdy dřív.