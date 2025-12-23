Rezidence Tyršovka: moderní bydlení v srdci Nymburka, které mění podobu regionu. Do Prahy za 45 minut, doma v přírodě a městě zároveň
Kombinace rychlé dostupnosti do Prahy, kvalitního městského života a blízkosti přírody se v Česku hledá obtížně. Ale právě takové spojení nabízí nový projekt Rezidence Tyršovka, který vzniká ve středočeském Nymburce a navazuje na dlouhodobou strategii rozvoje města. Noví majitelé moderních bytů v tradiční městské zástavbě s dlouhou historií tak získávají příležitost k vyváženému, pohodlnému a perspektivnímu bydlení — a region nový impuls k růstu.
„Rezidence Tyršovka je unikátní. Spojuje totiž moderní architekturu s atmosférou industriální minulosti. V pěti samostatných domech aktuálně roste 50 bytů o velikostech od 1+KK po 4+KK. Každý z bytů má vlastní parkovací stání. Navíc v Tyršovce vznikne vnitroblok, který nabídne obyvatelům prostor pro každodenní zastavení i aktivní odpočinek,“ říká Michal Berka, hlavní projektový manažer. Navíc tu bude japonská atriová zahrada, odpočinková zóna s lavičkami a dětské hřiště. Projekt nabízí energeticky úsporné bydlení stavěné šetrně k životnímu prostředí s použitím moderních technologií i recyklovaných materiálů.
Strategická poloha Rezidence Tyršovka patří k jejím největším přednostem. „Je to tak. Pohodlný vlak vás dopraví přímo do centra Prahy – na Hlavní nebo Masarykovo nádraží – a odtud můžete pokračovat kterýmkoli směrem díky návaznosti na metro. Cesta trvá zhruba 45 minut, což z projektu dělá ideální volbu pro každodenní dojíždění, ale současně nabízí možnost žít v klidnějším prostředí s čistým vzduchem a širší komunitou a komfortem rostoucího města,“ doplňuje projektový manažer. Dojezd do Mladé Boleslavi je potom do 30 minut.
Město Nymburk průběžně realizuje mnoho strategických investic — po zrekonstruovaných zelených odpočinkových zónách, lávkách přes Labe a hlavních silnic, včetně nových chodníků také dokončilo rekonstrukci zimního a plaveckého bazénu, modernizaci veřejných prostor i obnovu městských čtvrtí. Tyto projekty významně zvyšují kvalitu života a činí lokalitu atraktivnější pro rodiny, mladé páry i aktivní jednotlivce.
Obyvatelé Rezidence Tyršovka budou mít doslova „za rohem“ skvělé možnosti pro odpočinek: procházky na Nové Valy pod hradbami starého opevnění, oblíbenou cyklostezku, po které se dostanou až na kolonádu do Poděbrad nebo Lysé nad Labem. Pak je tu přístav, který se stává centrem volnočasového života v regionu.
Tyršovka vzniká v přímé koordinaci s městem, které projektu přívětivého bydlení v centru Nymburka fandí a současně zvyšuje kapacity škol a školek a investuje do dopravní i technické infrastruktury. „Na přípravě projektu pracovali architekti, kteří Nymburk dobře znají a citlivě tak navrhli přeměnu kdysi průmyslových budov na rezidenční bydlení ve spolupráci s městem i památkáři. Nejedná se o výstavbu novodobých sídlišť, ale opravdu o dokonalý projekt, který je tvořeným srdcem,“ uzavírá Michal Berka. Rezidence bude dokončena na počátku roku 2027, ale již dnes je možné se na výstavbu podívat a samozřejmě i rezervovat byt za ceny, které jsou zlomkem výstavby „na poli“ v okolí Prahy. Během několika měsíců bude možné i navštívit ukázkový byt.
Pro více informací navštivte: rezidence-tyrsovka.cz