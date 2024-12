Silvestrovské hody s IN CATERING udržitelně a bez stresu

Silvestrovské oslavy jsou vyvrcholením roku a jejich úspěch často závisí na kvalitním občerstvení a důkladné přípravě. IN CATERING, přední česká cateringová společnost s téměř 30letou tradicí, přináší expertní rady, jak připravit nezapomenutelnou silvestrovskou party s ohledem na udržitelnost a bez zbytečného stresu.

„Základem úspěšné silvestrovské oslavy je především důkladné plánování. Často se setkáváme s tím, že lidé v předsilvestrovském shonu nakoupí více surovin, než skutečně potřebují. Přitom klíčem k úspěchu je promyšlený plán a realistický odhad množství pokrmů,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. „Doporučujeme držet se hesla 'méně je více' a soustředit se na kvalitní přípravu vybraných pokrmů přímo na místě.“

V duchu udržitelnosti společnost klade důraz také na výzdobu a dekorace. „Preferujeme využívání živých květin a bylinek, které nejen krásně vypadají, ale jsou také šetrné k životnímu prostředí. Navíc bylinky mohou hosté během večera využít jako součást pokrmů nebo nápojů,“ popisuje Vocílka inovativní přístup k dekoraci.

„Silvestrovská oslava je specifická tím, že trvá dlouho do noci. Proto je důležité správně načasovat jednotlivé chody a průběžně doplňovat občerstvení. Naši klienti oceňují, když jim pomůžeme s plánováním celého večera tak, aby hosté měli vždy k dispozici čerstvé pokrmy. Není nic horšího než prázdné mísy o půlnoci,“ říká Luděk Vocílka a dodává, že právě profesionální přístup k plánování je jedním z klíčových faktorů úspěšné silvestrovské oslavy.

„Důležitou součástí udržitelného cateringu je také kreativní přístup k případným zbytkům. Profesionální catering dokáže předem odhadnout správné množství pokrmů, ale i v domácím prostředí lze zbytky ze silvestrovské oslavy využít k přípravě chutných novoročních pokrmů,“ dodává Vocílka.

V souladu s principy udržitelnosti společnost implementuje řadu ekologických opatření. Díky vlastní fotovoltaické elektrárně snižuje svou uhlíkovou stopu o téměř 73 tun CO2 ročně. „Ukazujeme, že i velké společenské akce mohou být šetrné k životnímu prostředí,“ zdůrazňuje Vocílka.

Pro nadcházející silvestrovskou sezónu představuje IN CATERING svůj nový koncept, který byl vyvinut ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA. Tento inovativní přístup spojuje punkový styl s luxusními prvky a přináší do světa eventů zbrusu nový druh originality. Každý detail, od nádobí po osvětlení, byl pečlivě navržen pro maximální estetický účinek. Součástí jsou také moderní technologie, jako jsou obrazovky nad výdejními místy pro prezentaci pokrmů, které přinášejí novou dimenzi do prezentace silvestrovského menu. Tento koncept doplňují pokročilé metody přípravy pokrmů a chytrá řešení pro minimalizaci potravinového odpadu, což je zvláště důležité během náročných silvestrovských oslav.

