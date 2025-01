Spokojený důchod není o štěstí, ale o přípravě. Tipy pro vaši budoucnost

Poslední mezinárodní průzkum o dlouhověkosti pojišťovny a penzijní společnosti NN mezi více než dvěma stovkami českých důchodců mladších 80 let zjistil, že zatímco 79 % českých penzistů hodnotí svůj zdravotní stav pozitivně, ale jen 36 % je spokojeno se svou finanční situací a 31 % má dokonce obavy o budoucnost. Ovšem je tu i skupina, díky které vypadá život v důchodu takřka pohádkově. Co tyto důchodce spojuje a jak nás mohou inspirovat, aby byl i náš podzim života co nejbarevnější?

Pohádkové stáří realitou

Nebude překvapením, že právě pro ty, kdo jsou finančně zajištění, se důchod může stát aktivním obdobím plným radosti. Celkem 23 % finančně zabezpečených seniorů uvádí, že si užívají aktivní a smysluplný život.

Svůj čas věnují relaxaci, činnostem, které jim dávají smysl, a péči o kvalitu svých vztahů. Pro tyto lidi je penzijní věk příležitostí, nikoli výzvou: 100 % z nich si důchod užívá, 77 % je spokojeno se svým životem a úspěchy. V průměru očekávají, že budou žít minimálně do 84 let a finančně se polovina z nich cítí i na život do stovky.

Čeho lituje 1 ze 7 důchodců?

Výrazně pesimističtěji vidí svůj život 14 % českých důchodců. Ti narozdíl od předchozí skupiny čelí problémům s financemi, zdravím i sociální izolací. Shodují se v názoru, že jejich situaci odráží nedostatečné finanční plánování v produktivním věku.

Jen 2 % z nich uvedlo, že si důchod užívá a 15 % je spokojeno se svým životem a úspěchy. V průměru očekávají, že budou žít minimálně do 78 let a pouze jeden z deseti věří, že by měl dostatek peněz i v případě dožití se 100 let.

Vyšší náklady i počet důchodců

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven je navíc pro 72 % Čechů největším strašákem ve stáří nesoběstačnost. To je výrazný nárůst z 59 % před 4 lety. Dalších 55 % se také bojí nedostupnosti kvalitní zdravotní péče. Tyto obavy odrážejí skutečnost, že náklady na zdravotní péči a zajištění kvalitního života většinou už nyní překračují možnosti běžného důchodu.

Těžko si pak představit, jak tomu bude, až dle prognóz Českého statistického úřadu k nynějším dvěma milionům důchodců přibude do roku 2050 ještě další milion. Stát se proto už druhým rokem snažím více motivovat k osobní finanční přípravě na stáří, a to například širší podporou spoření na penzi nebo pojištěním dlouhodobé péče.

Stát od loňského roku nabízí možnost snížit si daňový základ až o 48 tis. Kč ročně za produkty zodpovědné přípravy na stáří | NN Životní pojišťovna

Milionový důchod

Přesto většina lidí stále odkládá finanční zajištění na důchod, a ohrožují tak svou spokojenou budoucnost. Možnost, jak takové situaci předejít , nabízí Vratislav Málek, produktový manažer NN Penzijní společnosti: „Čím dříve lidé začnou spořit, tím více mohou využít efekt dlouhodobého zhodnocení. Například při pravidelném měsíčním spoření 1 700 Kč od 30 let s průměrným zhodnocením 6 % si do důchodu mohou naspořit téměř 3 miliony korun, z čehož přes 2 miliony tvoří výnosy. Při zahájení spoření až v 50 letech je pak výsledná částka kolem 600 tisíc korun.“

Nejvýnosnější penzijní fondy ochránily před inflací

Češi si také stále častěji uvědomují, že běžné spořicí účty už nestačí k ochraně úspor před inflací. Pro řadu lidí proto může být zajímavé, že například účastnické fondy NN Penzijní společnosti za rok 2024 nabídly reálné zhodnocení – NN Růstový fond dosáhl zisku 19 %, což překonalo inflaci osminásobně. Zařadil se tak mezi nejvýnosnější penzijní fondy v České republice.

Za poslední dva roky dokázal NN Růstový fond zhodnotit vložené prostředky o více než 50 % a od roku 2015 do konce roku 2024 zhodnotil vklady dokonce o více než 80 %. NN Vyvážený fond pak loni nabídl zisk téměř 11 % a Konzervativní fond dosáhl zisku 3 %.

Staráte se vy, stará se i stát

„Spoření na penzi je jediným finančním produktem zajištění na stáří, který stát podporuje nejen daňovou úlevou (snížením daňového základu až o 48 tisíc Kč), ale i státním příspěvkem až 4 080 Kč ročně. Na penzijní spoření mohou také výhodně přispívat i firmy svým zaměstnancům. Každý si navíc může kdykoliv upravit svou strategii spoření směrem k dynamičtější – s vyšším potenciálem zhodnocení za cenu vyšší kolísavosti hodnoty, nebo směrem ke konzervativnější – s menšími výkyvy hodnoty, ale i menším potenciálním výnosem. K volbě správné strategie pomáhá klientům investiční dotazník, který během sjednání vyplňují,“ vysvětluje další benefity spoření Málek.

Příležitost ke změně

Pro konkrétní představu ohledně toho, kolik si každý může s pomocí státu a mnohdy i zaměstnavatele našetřit na spokojenou penzi, jsou snadnou pomocí online penzijní kalkulačky.