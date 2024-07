Stavební spořitelny rozhýbaly modernizaci domů a bytů v Česku

Stavební spořitelny se stávají stále důležitějším hnacím motorem pro postupnou a nutnou modernizaci českého bytového fondu. Objemy úvěrů ze stavebního spoření rostou v meziročním srovnání o desítky procent. K zájmu přispívá i to, že peníze ze stavebního spoření je nově možné zajímavě kombinovat se státními dotacemi na energetické úspory. A Češi na atraktivní podmínky slyší.

ČSOB Stavební spořitelna už letos poskytla o 40 procent více úvěrů ze stavebního spoření než ve stejném období loni. Celou čtvrtinu z toho přitom tvořily úvěry na energeticky úsporná řešení.

Obrovský zájem o dotace

Nikdy předtím nebylo stavební spoření tak atraktivní. Jeho prostřednictvím lze totiž čerpat úvěry na bydlení, které zájemci navíc mohou kombinovat i s dotačním programem Nová zelená úsporám. Prostřednictvím jeho nejpopulárnějšího titulu Oprav dům po babičce mohou získat až 1 milion korun jen na zateplení domu a další prostředky pak například na výměnu neekologického kotle, vybudování fotovoltaické elektrárny nebo pořízení akumulační nádrže na dešťovou vodu.

Dotace z programu Oprav dům po babičce se přitom vyplácí předem. Ti, kteří pečují o děti, získávají ještě 50 000 korun jako bonus, a to za každé nezaopatřené dítě. Další bonusy je možné využít za kombinaci úsporných opatření v případě, že se nemovitost nachází v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji.

Shutterstock

Až 2,5 milionu korun bez zajištění

Náklady na úsporné bydlení, které po odečtení dotace nese klient, mohou být v případě programu Oprav dům po babičce financovány prostřednictvím výhodného úvěru, a to pouze s tříprocentní úrokovou sazbou přímo ze stavebního spoření. Splácet jej lidé mohou až 20 let. Celkem tak mohou žadatelé prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření získat až 2,5 milionu korun, přitom není potřeba vložit nemovitost do zástavy.

Robustní síť dotačního poradenství

ČSOB Stavební spořitelna kvůli obrovskému zájmu o financovaní energeticky úsporného bydlení s využitím dotací významně posílila síť svých poradenských center.

„Lidé se na nás s důvěrou obracejí, abychom jim pomohli zorientovat se v dotačních titulech a doporučili jim, který je pro jejich nemovitost nejvhodnější. Ti, kteří dávají přednost pohodlí domova, mohou využít i naši otevřenou aplikaci Rekalkula na webu uspornebydleni.csob.cz. Poradenství poskytujeme všem, bez ohledu na to, zda jsou našimi klienty,“ říká Ladislav Neuhäuser, místopředseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny odpovědný za obchod.

Bonus ke stavebnímu spoření až 6 520 Kč

Češi vedle čerpání úvěrů a využívání konzultací nadále prostřednictvím stavebka také aktivně spoří. U ČSOB Stavební spořitelny lze nyní na „stavebko“ získat garantované zhodnocení ve výši až 4,5 %, což jej činí atraktivním nejen díky fixaci, která je v době poměrně rapidně klesajících sazeb na spořicích účtech příjemnou a výhodnou jistotou. Klient teď dostane za sjednání nové smlouvy bonus až 6 520 Kč. Za založení získají klienti bonus ve výši 1 000 Kč. Další 3 000 Kč pak obdrží, pokud na stavebko vloží do čtyř měsíců alespoň 50 tisíc korun. A když klienti aktivně využívají běžný účet u ČSOB, mají dalších 2 520 Kč v kapse.

JAK FUNGUJE STAVEBNÍ SPOŘENÍ? Stavební spoření zhodnocuje úspory kombinací úročení a státní podpory. Hodí se, když si chcete vytvořit finanční rezervu nebo v budoucnu získat výhodný úvěr na bydlení.

Hodí se, když si chcete vytvořit finanční rezervu nebo v budoucnu získat výhodný úvěr na bydlení. Pro získání státní podpory je třeba spořit alespoň 6 let nebo využít úvěr ze stavebního spoření na financování bydlení. Úroky a záloha státní podpory se připisují na účet stavebka jednou ročně. Pokud smlouvu ukončíte dříve, o státní podporu bohužel přijdete.

Úroky a záloha státní podpory se připisují na účet stavebka jednou ročně. Pokud smlouvu ukončíte dříve, o státní podporu bohužel přijdete. Při sjednání stavebka si zvolíte cílovou částku, podle toho, kolik si chcete naspořit. Od té se odvíjí minimální vklad (0,25 % z cílové částky), který je potřeba měsíčně na stavebko vložit. Nejnižší cílová částka, kterou můžete zvolit, je 150 000 Kč, čemuž odpovídá vklad 375 Kč měsíčně.

Od té se odvíjí minimální vklad (0,25 % z cílové částky), který je potřeba měsíčně na stavebko vložit. Nejnižší cílová částka, kterou můžete zvolit, je 150 000 Kč, čemuž odpovídá vklad 375 Kč měsíčně. Pokud máte v plánu vzít si úvěr ze stavebního spoření, cílová částka se volí podle výše budoucího úvěru. S tím vám pomohou experti na pobočce ČSOB Stavební spořitelny.

S tím vám pomohou experti na pobočce ČSOB Stavební spořitelny. Během spoření lze získat nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Ten zaručuje jednotnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, aktuálně se sazba pohybuje velmi výhodně kolem 4 %. Využít ho můžete na koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.

Ten zaručuje jednotnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, aktuálně se sazba pohybuje velmi výhodně kolem 4 %. Využít ho můžete na koupi, stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. A pokud peníze na bydlení potřebujete dříve, můžete využít překlenovací úvěr neboli meziúvěr. Díky tomu vám půjčíme peníze bez čekání na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Shutterstock