Stop zneužití: peníze u notáře nově pod silnější ochranou

Proč je nový systém potřeba?

O připravovaném systému zabezpečení jsme vás informovali již v tomto článku. Zopakujme ale, proč se pro něj Notářská komora ČR rozhodla.

Při koupi nemovitosti je běžnou praxí, že kupující skládá finanční prostředky do úschovy u třetí strany – často u notáře. Tímto krokem se zajišťuje, že prodejce nemovitosti dostane peníze až po dokončení celé transakce: po přepisu nemovitosti v katastru na nového vlastníka. Úschova peněz u notářů s sebou ale v minulosti nesla určitá rizika. Nejednou došlo k případu zpronevěry, kdy byly peníze z úschovy neoprávněně převedeny jinam. To vedlo jak k dlouhým soudním sporům, tak především ke ztrátám pro obě strany.

Silná konkurenční výhoda

Právě kvůli těmto rizikům (a jako novou formu konkurenční výhody) představila Notářská komora nový Centrální informační systém. Ten automaticky sleduje všechny transakce na účtech notářské úschovy. CIS byl spuštěn v reálném provozu po několika měsících testování, s cílem zamezit jakýmkoliv nesrovnalostem či neoprávněným převodům peněz.

Připomeňme, že vedle notářů mohou převzít peníze do úschovy též samotné banky, typicky při hypotečním úvěru na pořízení nemovitosti. Další možností úschovy jsou realitní makléři (při splnění zákonných podmínek). A soudní exekutoři v případech, kdy úschova souvisí s exekučním nebo soudním řízením.

Jak nový systém funguje?

Nový systém je založen na automatické komunikaci mezi Notářskou komorou a bankami. V případě, že by došlo k neoprávněnému převodu peněz na jiný účet, umožní systém rychlou reakci. Ve spolupráci s orgány veřejné moci je možné takové prostředky zadržet, a tím je ochránit před možným zneužitím.

„Nový systém zabezpečení funguje tak, že všechny transakce na účtech pro notářské úschovy jsou povinně notifikovány bankou, a všechny úschovní účty jsou na základě přímé komunikace s bankou povinně registrovány u Notářské komory. V případě pohybu na účtu bude systém rozesílat SMS, email a datovou zprávu o tom, na jaký účet se suma přesouvá,“ vysvětlil Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Informaci dostane jak prodávající nemovitosti, tak i její kupující.

Celá škála bezpečnostních prvků notářské úschovy

Jedním z klíčových prvků nového systému banka. Ta ručí za vklad na účtu notářské úschovy standardním pojištěním vkladů. Navíc: na peníze v notářské úschově v bance je až dvojnásobný limit pojištění.

Notář, který úschovu realizuje, se zavazuje k nakládání s prostředky podle smlouvy o notářské úschově. A Notářská komora funguje jako orgán dozoru a prevence. Díky povinné evidenci notářských účtů úschovy v Centrálním informačním systému je možné rychle zjistit jakékoliv nesrovnalosti, a ihned je řešit.

Ke slovu přichází i profesní pojištění

Ještě další vrstvu ochrany představuje povinné pojištění profesní odpovědnosti, které musí mít každý notář sjednané. „Pokud notář způsobí svým zaviněním škodu, odpovídá za ni a je pro tento případ povinně pojištěn,“ zdůraznil Neubauer. Pojištění totiž kryje případné škody způsobené klientům v důsledku pochybení, nedbalosti nebo jiného profesního selhání notáře.

V praxi to znamená, že pokud by došlo k finanční újmě klienta vinou nesprávného (ale nikoliv podvodného) postupu notáře, pojišťovna by tyto škody uhradila. Klienti díky pojištění nejsou vystaveni finančním rizikům ani v případě obyčejné lidské chyby. Podrobněji si problematiku pojištění podnikatelů (a nejen notářů) můžete pročíst v Magazínu hyperfinance.cz, konkrétně na tomto odkazu.

Zatím jen UniCredit Bank, ale přibydou další

Podle Notářské komory se do projektu brzy zapojí i další banky, ale v současnosti spolupracuje systém CIS jen s UniCredit Bank. Většina notářů proto využívá účty právě zde, neboť každá úschova peněz vyžaduje samostatný účet zřízený notářem.

„Do budoucna se navíc počítá i s možností účastníků úschovy sledovat v reálném čase skrze systém komory své peníze na účtu úschovy, jakož i s notifikacemi o naprosto všech transakcích, tedy nejen že platba již odešla prodávajícímu, ale například i když k uschované částce banka připíše úroky,“ vylíčil budoucí plány Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Co srpnové změny znamenají pro klienty?

Zavedení nového systému má za cíl nejen zvýšit bezpečnost finančních úschov, ale také přilákat více klientů z řad těch, kteří vyžadují nejvyšší stupeň zabezpečení při transakcích spojených (nejen) s nemovitostmi. Jde o přidanou hodnotu ke službě v podobě notářské úschovy.

Cena za úschovu peněz u notářů se navíc nemá ani po spuštění systému CIS nijak zvyšovat. V současnosti je stanovena tarifem, na němž se nemá v nejbližší době nic měnit. Cena úschovy se počítá procentní sazbou, a to od 1,2 do 0,2 %, v závislosti na uložené částce takto:

z prvních 100 000 Kč 1,2 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč 0,6 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,4 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč 0,2 %.

Až 80 tisíc úschov ročně

V České republice se každoročně prodá přibližně 80 tisíc domů a bytů. Převážná většina těchto obchodů zahrnuje úschovu peněz u třetí strany. Notářská komora si teď díky zabezpečení transakcí přes systém CIS jistě může získat značnou část trhu.

