Tiskárna POINT CZ úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001. Kvalita zůstává klíčová
Česká tiskárna POINT CZ, jeden z předních hráčů v oblasti průmyslového tisku a výroby obalů, úspěšně prošla recertifikačním auditem ISO 9001. Mezinárodní standard systému řízení kvality potvrzuje, že podnik dlouhodobě udržuje stabilní a efektivní procesy splňující požadavky tuzemských i zahraničních klientů.
ISO 9001 jako základ důvěry v dodavatelském řetězci
Získání a následná recertifikace standardu ISO 9001 patří k zásadním předpokladům důvěryhodnosti v průmyslovém byznysu. Norma je celosvětově uznávaným rámcem řízení kvality, který definuje pravidla pro plánování, realizaci a kontrolu všech procesů – od přijetí zakázky až po její expedici.
V případě tiskárny POINT CZ se principy ISO 9001 promítají do každodenní praxe napříč odděleními – od výroby kalendářů, přes tisk obalů až po zakázkovou produkci marketingových materiálů.
Společnost tak potvrzuje, že řízení kvality není formální dokument, ale živý systém, který přímo ovlivňuje stabilitu dodávek a spokojenost zákazníků.
Audity kvality jako nástroj zlepšování, nikoli formalita
Recertifikace ISO 9001 probíhá každé tři roky a je podmíněna nezávislým auditem, který provádí certifikační autorita. Ta hodnotí nejen dokumentované procesy, ale především jejich reálné fungování ve výrobě. Auditoři ověřují například:
● školení zaměstnanců,
● způsob evidence reklamací,
● proces nápravných opatření či
● práci s metrikami kvality.
„Obnovení certifikátu je výsledkem dlouhodobé systematické práce celého týmu. Ukazuje, že naše procesy jsou stabilní a připravené obstát v prostředí s vysokými nároky na přesnost a efektivitu,“ uvádí Tomáš Blažek, ředitel výrobního závodu POINT CZ Medlov.
Význam certifikace v průmyslovém a exportním kontextu
Pro tiskárnu POINT CZ má certifikace strategický význam i v kontextu zahraničních partnerství. Umožňuje firmě plnit náročné požadavky nadnárodních klientů a zároveň zvyšuje její důvěryhodnost v rámci dodavatelských řetězců.
„ISO 9001 nám pomáhá udržovat preciznost i při velkoobjemových zakázkách. Díky jasně definovaným postupům minimalizujeme odchylky ve výrobě a zvyšujeme efektivitu procesů,“ doplňuje Taťána Stehlíková, odpovědná za kvalitu ve společnosti POINT CZ.
Systém kvality v praxi: od tisku po balení
Zavedený systém řízení kvality se v POINT CZ promítá do všech klíčových oblastí činnosti – od plánování zakázek přes výrobu obalů až po finální kontrolu a expedici. Standardizace postupů umožňuje udržovat stabilní kvalitu, předejít chybám a zajistit transparentní komunikaci se zákazníky.
Každý krok procesu má jasně definované odpovědnosti a metriky. Díky tomu je možné rychle vyhodnocovat výkon a zavádět zlepšení. Tento přístup umožňuje tiskárně dlouhodobě fungovat jako spolehlivý partner nejen pro české podniky, ale i pro mezinárodní společnosti, které vyžadují certifikované řízení kvality podle ISO 9001.
Kvalita jako firemní filozofie
Pro tiskárnu POINT CZ není ISO 9001 pouze technickým standardem, ale součástí firemní kultury. Certifikace potvrzuje závazek k neustálému zlepšování, transparentní komunikaci a odpovědnému řízení výroby.
„Kvalita není jednorázový projekt. Je to způsob myšlení, který ovlivňuje každé rozhodnutí ve firmě – od nákupu materiálu až po finální expedici,“ uzavírá Markéta Švábová, marketingová manažerka tiskárny POINT CZ.