Umyvadlo se skříňkou – Praktické a elegantní řešení pro malou koupelnu
Umyvadlo se skříňkou je praktickým doplňkem pro každou koupelnu. Jak pomáhá uspořit místo a jak ho efektivně začlenit především do malého prostoru?
Jaké jsou výhody setu umyvadla se skříňkou
Umyvadlo se skříňkou představuje úložný prostor vhodný na kosmetiku, ručníky, čistící prostředky a na veškeré drobné nezbytnosti. Jde o praktické řešení, protože díky již sestavenému setu nemusíte řešit, zda umyvadlo svou velikostí i tvarem bude ke skříňce pasovat.
Na rozdíl od klasického provedení je tak v tomto případě umyvadlo pevně spojeno s korpusem – nahrazuje horní desku a dokonale lícuje se zbytkem nábytku, takže nevznikají žádné nežádoucí mezery. Ve skříňce je navíc elegantně ukryt i sifon a výpusť umyvadla. Z různých možností si vyberete na stránkách Absulo.
Při výběru si pak položte následující otázky:
- Zvolit závěsné nebo volně stojící provedení?
- Jak vybrat velikost skříňky a umyvadla?
- Jakému designu dát přednost?
Zvolit závěsné nebo volně stojící provedení?
Nábytek je možné volit jak v klasickém provedení stojícím přímo na zemi či na nožkách, tak také v moderním závěsném provedení. První zmíněná verze vyniká jednodušší instalací. Na rozdíl od závěsných modelů, které musíte připevnit ke zdi, stojící skříňku jednoduše postavíte na zvolené místo. V okamžiku, kdy se navíc rozhodnete pro designovou obměnu koupelny, tak celou sestavu i snadno vyměníte.
Naproti tomu závěsná skříňka působí vzdušně a moderně. Hodí se tak i do koupelen v ryze minimalistickém designu. Výhodou je zejména optické zvětšení prostoru. Navíc si takovým řešením usnadníte úklid, protože pod skříňkou pohodlně vytřete či vysajete. Zvýšená koncentrace prachu a nečistot, které jednoduše mají kam padat, však mohou být nedostatkem této volby.
Jak vybrat velikost skříňky a umyvadla?
Šířka a hloubka skříněk se liší u konkrétního výrobce. Hloubka bývá standardně kolem 50 cm, nicméně existují i skříňky s hloubkou 40 cm, které v mnoha domácnostech zcela postačují. Naproti tomu výška bývá typizovaná, pohybuje se kolem 82 cm. Výška nástěnných modelů obvykle pohybuje kolem 50 cm. Kapacitu lze v celkovém měřítku určit snadno, počtem zásuvek. I v tomto aspektu existuje několik možností. Můžete si tak zvolit „šuplíky“ s plnovýsuvem, dotahem nebo pomalým zavíráním.
Obecně platí, že se by se horní okraj umyvadla na desku měl nacházet ve výšce 80 cm od podlahy. Standardní montážní výška umyvadel činí přibližně 85 až 90 cm. Takový rozměr zaručuje adekvátně komfortní použití jak dospělými osobami, tak i dětmi. Dalším podstatným parametrem je odtok umyvadla a jeho výška. Měl by být ve výšce 55 cm od podlahy. Nejprodávanější umyvadla jsou ty o šířce v rozmezí 50 až 60 cm, které se hodí i do menšího prostoru. Do větší koupelny ale určitě zvolte i adekvátně větší umyvadlo, a to se šířkou 80 až 120 cm. To pravé řešení si vyberete na stránkách Absulo.
Jakému designu dát přednost?
Tradičním řešením vhodným do malé koupelny je bílý nábytek z materiálů jako MDF nebo LTD. Milovníci industriálně řešeného prostoru a majitelé velkoryseji pojatých koupelen mohou zvolit netradiční řešení v podobě kovové konstrukce s integrovaným umyvadlem. Některé modely navíc disponují i zabudovaným osvětlením nebo zrcadlem.
Dřevěný nábytek z pravého masivu do koupelny rovněž zcela zapovězen není. Působí přirozeně a měkce. Je ale klíčové vybrat si správný druh. Materiál by měl být odolný proti působení vlhkosti. U přírodního dřeva to zajistí vrstva laku. Obecně do koupelny, kde chybí kýžené centimetry plochy, lépe zapadne světlejší dřevo, jako je dub nebo jilm. Pro dostatečně prostornou koupelnu můžete také použít tmavé dřevo, jako je ořech nebo akát. Právě u dřeva však ale může být náročné „trefit“ u různých prvků zcela totožný dekor. Nesladěná koupelna pak působí chaoticky. Ideálním řešením je pak koupě celé kolekce koupelnového nábytku, kdy je skříňka s umyvadlem dokonale sladěna s ostatními součástmi, jak se můžete přesvědčit na webových stránkách Absulo.cz. Přírodní materiály pak mohou dominovat i samotnému umyvadlu. Minimalisticky působí beton nebo kámen. Sáhnout ale můžete i po klasické keramice.