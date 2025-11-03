Unicorn Universe je budoucnost softwarového vývoje, říká Marek Šťastný z Unicorn Solutions
Vyvíjet software rychle, efektivně a bez chaosu – to je sen většiny firem. Digitální platforma Unicorn Universe umožňuje firmám a institucím stavět si vlastní softwarová řešení jako z kostiček lega – rychle, bezpečně a podle svých potřeb. O tom, jak funguje, kde už pomáhá a proč může být budoucností firemního řízení, mluví Marek Šťastný ze společnosti Unicorn Solutions.
Co je Unicorn Universe v několika větách? Jak byste ho vysvětlil člověku, který o něm nikdy neslyšel?
Unicorn Universe je digitální platforma pro výrobu a provoz softwarových řešení unikátně propojující metodiku pro efektivní a přesné řízení organizací, Unicorn Universe Process, a rozsáhlou digitální stavebnicí pro vývoj softwarových řešení, Unicorn Universe Digital Twin Construction Kit. Pokrývá celý proces od vývoje, testování, nasazení a provoz včetně údržby daného řešení. Unikátní je v tom, že spojuje technologie, komponenty, procesy i metodiku řízení. Nejde tak jen o technologie, ale o ucelené procesy popisující, jak software vyrábět efektivně, bezpečně a udržitelně.
Rád to přirovnávám právě k populárním stavebnicím Lego. Máte k dispozici sadu komponent a knihoven, které do sebe přesně zapadají, a návod jak je skládat. V zásadě si pak každý může poskládat vlastní řešení – jinak barevné, jinak tvarované, ale vždy funkční, smysluplné a bezpečné.
Proč jste se rozhodli Unicorn Universe vytvořit? Jakou mezeru na trhu jste chtěli zaplnit?
Jsme renomovaná softwarová společnost s celou řadou vynikajících řešení nejen na evropském trhu a systematicky se rozšiřujeme do celého světa. Hlavním důvodem tohoto úspěchu je právě naše digitální platforma Unicorn Universe vycházející z doslova stovek důsledně aplikovaných myšlenek, odvětvové praxe, vzorů a dlouholetých zkušeností s vývojem software.
Naším cílem je nabídnou firmám nejenom řešení vyvinutá a provozovaná námi, ale také možnost vyvinout si řešení s využitím Unicorn Universe vlastními silami s následnou možností předání provozu do internetové služby Plus4.net. Mnoho firem totiž naráží na to, že vývoj softwaru se může stát složitým proces plným chaosu, duplicit a nejasných zodpovědností. Unicorn Universe tohle řeší.
Umožňuje vytvářet takzvaná digitální dvojčata, tedy přenášet reálné procesy a objekty do digitálního prostředí. Díky tomu mají firmy komplexní přehled o svém fungování, od projektů přes finance až po lidské zdroje. Z dat, která mají k dispozici, mohou dělat kvalifikovaná rozhodnutí, plánovat změny a lépe řídit svůj rozvoj.
Jaké nejčastější problémy firmám Unicorn Universe pomáhá řešit? Je to spíše chaos v procesech, duplicity, nebo i celková firemní kultura?
Pomáhá především v oblasti dat a procesů. Firmy díky ní získají jednotné prostředí, ve kterém mají přehled o všech svých procesech, aktivitách a výstupech – od projektového řízení, plánování kapacit až po finanční řízení. Místo několika různých nástrojů mohou všechno sledovat z jednoho prostředí, v konsolidované podobě, odkudkoliv a kdykoliv, a navíc mají k dispozici metodologii pro přesné a efektivní řízení. Díky tomu mizí chaos, duplicity a neefektivní přenos informací, kdy každý má přístup jen k tomu, co potřebuje a všechna data jsou zároveň v bezpečí.
Můžete uvést konkrétní příklady, jak Unicorn Universe funguje v praxi? Například při řízení projektů, komunikaci mezi týmy nebo sledování výkonnosti?
Krásným příkladem je využití řešení postavených na naší platformě na Unicorn University. Díky zapojení umělé inteligence a datové analytiky jsme dokázali zvýšit úspěšnost studia studentů o 30 %, což je v prostředí vzdělávání vynikající výsledek. Systém sleduje průběh studia studentů, identifikuje problematické oblasti, a na základě toho nabízí cílenou podporu. Výsledkem je, že studenti jsou více motivováni, studium lépe zvládají, a méně z nich odpadá. Jde o praktickou ukázku toho, jak i vzdělávací instituce mohou profitovat z takového softwarového řešení.
Pro koho je Unicorn Universe určený? Je to nástroj pro korporace, nebo i menší firmy?
Unicorn Universe není výsadou pouze velkých korporací. Platforma je navržena tak, aby mohla pomáhat firmám všech velikostí, které chtějí digitalizovat své procesy, růst a lépe řídit své operace – vše z jednoho místa, bez potřeby desítek nástrojů. Uživatelé takovýchto řešení mohou mít nejen firemní, ale navíc i svůj osobní prostor pro správu osobní agendy a aktiv, úkolů a schůzek s maximálním důrazem na soukromí.
Díky univerzálnosti, robustnosti a flexibilitě Unicorn Universe tak mohou vznikat úspěšná řešení nejen pro energetiku, elektromobilitu v podobě ChargeUp, vzdělávání v podobě Red Monster vzdělávacích kurzů pro děti, ale i komplexní řešení pro školy Edookit a spoustu dalších.
Unicorn Universe se označuje jako „digitální stavebnice“. Co si pod tím má firma představit?
Přesně to, co říkáte – je to opravdu obdoba populárních stavebnic, ale pro informační systémy. Platforma obsahuje tisíce nejen vizuálních komponent, knihoven a modulů, které lze díky standardizovanému rozhraní kombinovat a přizpůsobit konkrétním potřebám. Zákazník tak dostává nejen řešení samotné, ale i návod, jak "kostičky" poskládat – tj. dokumentaci, příklady, ukázky dobré praxe i možnosti, a jak své řešení dál rozšiřovat. Firmy si si tak svoje řešení dále přizpůsobovat, ale musí umět o něj také umět pečovat – stejně jako o jakýkoli jiný produkt. A nebo tuto starost mohou nechat na nás, a nechat si řešení vyvinout, rozšiřovat a provozovat od nás.
Bezpečnost je v dnešní době klíčová. Jak ji Unicorn Universe zajišťuje?
Bezpečnost je pro nás naprostou prioritou. Celý systém je navržen tak, aby zaručoval maximální míru ochrany dat a soukromí. Všechna data jsou šifrovaná, zálohovaná a přístupná pouze lidem, kteří pro to mají příslušné oprávnění. Platforma je plně v souladu s GDPR a umožňuje firmám detailně pracovat s rolemi, přístupovými právy nejen na úrovni týmů, ale i dílčích úkolů. Unikátní know-how je tak plně pod kontrolou, a zůstává tam, kde má – v bezpečí. Díky tomu mohou naši zákazníci bez obav budovat svá digitální dvojčata a komplexní řešení bez rizika úniku dat.
Kde vidíte budoucnost Unicorn Universe? Jaké technologie plánujete dál rozvíjet?
Digitální platformu Unicorn Universe neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme novým trendům – ať už jde o AI, cloudové technologie nebo IoT. Velkým tématem je tak pro nás otevřenost a flexibilita. Různé firmy mají v různých fázích projektu jiné nároky na zdroje, proto Unicorn Universe umožňuje provoz nejen s využitím cloudových služeb Microsoft Azure a AWS, ale zároveň podporujeme i provoz datových centrech našich zákazníků, například některých z řešení pro energetiku.
Naší dlouhodobou vizí je, aby se Unicorn Universe byl univerzální, robustní a bezpečnou platformou pro vývoj a provoz řešení pro firmy z různých oborů, ať už jde o malé firmy, korporace, a nebo například vzdělávací instituce. Chceme nabídnout řešení, která firmám pomáhají uspět, dlouhodobě růst, zefektivňovat procesy a zvyšovat konkurenceschopnost v době, kdy se svět digitalizuje rychleji než kdy dřív.
Marek Šťastný
Ing. Marek Šťastný působí ve společnosti Unicorn Solutions a.s. jako Chief Product Officer a zodpovídá za rozvoj produktového portfolia skupiny Unicorn a dohled nad IT provozem ve společnosti Plus4U Net a.s. Zaměřuje se především na rozvoj digitální platformy Unicorn Universe a specializuje se na vývoj a provoz moderních cloudových řešení založených na Unicorn Mobile First IoT Ready Cloud Architecture boosted by AI. Během své kariéry ve společnostech skupiny Unicorn prošel řadou rolí – od analytika a vývojáře přes architekta a projektového manažera až po ředitele společnosti. Je nadšencem do umělé inteligence, aktivně se věnuje vývoji softwaru a zajímá se o bezpečnost, nové technologie a moderní trendy v oblasti IT.