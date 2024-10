Včasné vyplácení úroků investorům je priorita, zní z platformy occollo

Crowdfundingové neboli skupinové investování je přínosné pro obě zúčastněné strany – firma či developer rychle získá peníze na svůj projekt a investoři z řad široké veřejnosti na oplátku dostanou výnos z investic, který překonává současnou inflaci (v případě occollo se úrok pohybuje od 8,5 do 10 % p. a., což je výrazně víc, než kolik průměrně vydělá spořicí účet).

Investor by si však měl hned na začátku udělat průzkum, jestli je daná platforma spolehlivá a zda výnosy vyplácí včas.

„Jsem přesvědčený, že včasné zasílání výnosů investorům by mělo být jednou z hlavních priorit každé crowdfundingové platformy, to stejné platí pro vrácení investované jistiny ve stanoveném termínu. Proto mám velkou radost, že naši investoři dostali za celou dobu existence platformy úroky ve 100% případů včas. Zakládáme si na tom,“ říká Maroš Bréda, CEO a zakladatel occollo.

Occollo pomáhá investorům se zhodnocováním peněz prostřednictvím nepřímého investování do vlastních nemovitostí, během svého působení firma zrealizovala projekty v hodnotě více než 1,5 miliardy Kč.

„Investování u nás na platformě je kompletně bez poplatků, protože si myslíme, že by investoři neměli být trestáni za to, že se rozhodli zhodnotit své finance. Díky tomu v dlouhodobém horizontu vydělají mnohonásobně víc,“ pokračuje Bréda.

ESG si ve světě investic zaslouží větší pozornost

Až na výjimky není v českém crowdfundingu příliš slyšet o konceptu ESG (environment, social, governance), který směřuje ke společenské odpovědnosti firem. I toto se v occollo snaží změnit, například formou vysazování stromů za každého investora, pořádáním charitativních běhů nebo realizací kroků, které vedou k transparentnosti směrem k investorům i partnerům.

„Co vím, tak jsme jediná crowdfundingová platforma v Česku, která se ESG výrazněji věnuje, i když jsme stále na začátku. Nekoukáme na ESG jako na moderní trend, ale jako na příležitost dělat udržitelné podnikání. Měla by to být téměř povinnost, pokud chceme, aby svět v budoucnu fungoval,“ vysvětluje Maroš Bréda.

Sítem projde jen 1 % z 500 projektů

Specialisté na nepřímé investování do nemovitostí své investory brzy potěší řadou novinek, s jednou však přišli již v létě. Společnost okeilo, firma patřící do skupiny occollo, od České národní banky (ČNB) získala licenci na skupinové investování, kterou od loňského listopadu musí vlastnit každá platforma nabízející crowdfundingové projekty třetích stran. Kromě okeilo tuto licenci v Česku mají jen 4 další firmy.

„O crowdfundingovou licenci jsme se začali ucházet minulý rok v únoru a proces byl náročný, ale nakonec se nám povedlo splnit všechny podmínky a získat ji. Pro naše investory dokážeme investiční projekty vybírat ještě spolehlivěji. Máme důkladně nastavený risk model i interní hodnocení a včas tak odhalíme vysoce rizikové projekty. Ročně máme na stole přes 500 projektů, ale vybereme z nich pouze 1 % nejlepších, díky našim dlouholetým zkušenostem na realitním trhu.“ uzavírá CEO platformy na snadné investování do nemovitostí.

Firmě okeilo se zároveň otevírá cesta na zahraniční trhy, licence od ČNB ji totiž opravňuje poskytovat crowdfundingové investiční projekty po celé Evropské unii.

O firmě

Occollo je investiční crowdfundingová platforma, jejíž zakladatelé na českém i mezinárodním trhu působí více než 25 let. Umožňuje investovat do nemovitostních projektů formou skupinového financování. Každý rok pečlivě analyzuje přes 500 projektů, ze kterých vybírá zhruba 1 % nejlepších, v nich pak investoři zhodnocují své peníze. Během svého působení firma zrealizovala projekty v hodnotě více než 1,5 miliardy Kč. Za platformou occollo stojí CEO a zakladatel Maroš Bréda, který má bohaté zkušenosti ze světa realit, mimo jiné přes 20 let pracoval pro podniky zaměřené na real estate a private equity v USA a Číně. Firma okeilo, spadající do skupiny occollo, od července 2024 vlastní licenci na crowdfundingové investování v Česku a celé EU.