Večeře, která chutná jinak: jak na párování piva s jídlem
Když se řekne pivo, většina lidí si vybaví hospodu a tradiční českou kuchyni. Večeře s pivním someliérem v pražském Pilsner Urquell: The Original Beer Experience ale dokazuje, že tento nápoj má v gastronomii mnohem širší využití. Dokáže zvýraznit chuť jídla a proměnit běžný večer v gurmánský zážitek.
Když za tímto zážitkem vyrazíte, dočkáte se večera, který je zároveň show i gurmánské dobrodružství. Degustační menu s pěti chody a pivy z Česka i dalších států Evropy si můžete užít jako netradiční rande, originální dárek, posezení s kamarády nebo klidně i firemní teambuilding. Historické prostory bývalé Pražské úvěrní banky s výhledem na Václavské náměstí dodají večeru výjimečnou atmosféru a zkušený someliér se postará o to, aby byl program nejen poučný, ale především zábavný.
Každé ze servírovaných jídel doprovází pivo vybrané tak, aby se jednotlivé chutě navzájem podporovaly a propojovaly v jeden harmonický celek. Nejde o náhodné kombinace. Každé spojení má svůj důvod a je pečlivě promyšlené tak, aby vynikla nejen chuť pokrmu, ale i samotného nápoje. Celým večerem vás provede zkušený someliér, který o pivu ví téměř vše a dokáže své znalosti předat nevšedním a zábavným způsobem. „Každý večer je trochu jiný a hodně improvizuji podle toho, jaká skupina se sejde. Večeří s pivním someliérem provádím tak, aby si ji užili opravdu všichni. I ti, kteří pivo v lásce zrovna nemají a jsou třeba doprovod,“ přibližuje průběh večera pivní someliér Petr Lepiarský.
Vychutnejte si menu všemi smysly
Pět chodů, pět piv, pětkrát jiný zážitek. Začínáme zlehka tím, na co jsme u piva zvyklí. Už první sousto škvarkové pomazánky se světlým plzeňským ležákem vás přesvědčí, že jste na správné adrese. Druhý pokrm, smažené olomoucké tvarůžky s aioli majonézou a limetkou, doplňuje jantarový Amber Ale, který zjemní výraznou chuť sýra a přidá lehce nasládlý kontrast.
Hlavní chod v podobě konfitovaného kachního stehna s bramborovými noky a červeným zelím ladí s Blond Ale, jenž propojuje hutnost masa s jemnou ovocnou linkou. Čtvrté jídlo, opečený chléb s nakládanými jablky a sýrem roquefort, se páruje s višňovým Kisseláčem. Jedná se o kombinaci, která překvapí sladkokyselými tóny i slaností sýra.
A závěr? Čeká vás sladká tečka v podobě závinu se skořicovou šlehačkou a černým pivem, které svou jemnou hořkostí podtrhne sladkost dezertu.
Originální dárek i teambuilding
Takový večer ale není jen o jídle a pivu. Je to hlavně originální forma zábavy, která je ideální jako netradiční dárek. Někteří hosté sem přicházejí oslavit výročí, jiní berou večeři jako originální vánoční dárek pro rodiče. Překvapte partnera netradičním rande, udělejte radost kamarádovi, který „už má všechno“, nebo poděkujte kolegům zážitkem, na který budete ve firmě dlouho vzpomínat. Jedná se o ideální teambuilding, protože spojuje příjemné s užitečným.
Hosté se baví a zároveň se učí nové věci. U každého chodu se totiž dozvíte něco nového o párování chutí a gastronomii. Zjistíte třeba, že silnější piva si rozumí s výraznějšími jídly, lehčí piva naopak s jemnější kuchyní. „Důležitý je také kontrast nebo harmonie – pivo by se mělo od jídla výrazně odlišovat, nebo ho naopak doplňovat. Například hořkost piv typu IPA rozbíjí mastnotu smažených jídel. Sladké karamelové noty naopak skvěle ladí s pečeným masem,“ vysvětluje Lepiarský.
A tohle je jen ochutnávka. Na samotné Večeři s pivním someliérem v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience se ponoříte do tajů párování daleko hlouběji. Zjistíte, proč některé kombinace fungují dokonale, jiné překvapí kontrastem, a odnesete si tipy, díky kterým budete párovat pivo a jídlo s lehkostí i doma.
Pokud vás láká vyzkoušet si párování hned, můžete začít i sami, ale skutečnou cestu do světa pivních kombinací otevře až profesionálně připravená degustace. Večeře s pivním someliérem spojuje chuť, zábavu i historii a promění běžný večer v zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Každá z nich začíná symbolicky v 18:42 – právě v roce 1842 se totiž v Plzni začalo vařit pivo, které změnilo svět.