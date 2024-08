Začít s elektromobilitou je nejlepší s plug-in hybridem za akční cenu

Elektromobilita je budoucnost, to je dnes již zcela jasné. Možná ale v tuto chvíli ještě nejste plně připraveni skočit šipku do toho velkého rybníka s jistými omezeními a nejistotou, které provázejí každou moderní technologii ve fázi jejího zrodu a první adopce. Třeba byste do těchto vod rádi nejprve vstrčili palec, abyste se postupně začali osmělovat…