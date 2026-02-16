Závod s časem: Proč vám jeden e-shop doručí balík zítra a jiný až za týden?
Když v internetovém obchodě kliknete na tlačítko koupit, jako byste odstartovali neviditelný závod o čas. Zatímco některé e-shopy slibují doručení už následující den, jinde na balíček čekáte i týden. Co všechno rozhoduje o rychlosti dodání?
Dnešní online trh ovládly velké e-shopy, které si konkurují nejen cenami a šíří nabídky, ale především kvalitou služeb. Rozmanité platební metody, možnost sledování zásilky a rychlost doručení – to vše už není nadstandard, ale samozřejmost. A zákazníci se na základě nabízených služeb rozhodují víc, než byste čekali.
„Zítra u vás“ jako nový standard?
Kolikrát jste v poslední době opustili nákupní košík, když jste zjistili, že zboží není skladem a e-shop vám ho dodá až za týden nebo dva? Nároky na rychlost se v posledních letech extrémně zvýšily. Zákazníci chtějí zboží hned. Dnes na pár kliknutí nakoupit, zítra zajít do výdejního boxu. Rychlost doručení je jedním z hlavních faktorů, jak si klienty udržet. A není to zdaleka jen záležitost dopravy.
Kde všude jde v logistice o rychlost?
- Umístění skladu – čím blíž k zákazníkovi, tím rychlejší je cesta k němu
- Zpracování objednávky – automatizace zkracuje procesy na pár minut
- Doručení – úzká spolupráce logistických center s dopravci
- Zpracování vratek – kontrola a brzké navrácení zboží do oběhu
Rychlost je podstatná také u naskladnění zboží. Jakmile zásoby dorazí od výrobce nebo dodavatele do skladu, je potřeba zboží co nejrychleji zanést do systému. „Znamená to, že e-shopy mohou zboží prakticky okamžitě začít prodávat,“ vysvětluje Kamil Řezáč ze společnosti DHL, která dokáže zboží po příjezdu naskladnit během několika hodin. U jiných poskytovatelů logistických služeb může tento proces trvat i několik dní.
Dokončením nákupu odstartujete složitý logistický proces |
Co se děje s objednávkou, když vy spíte?
Zatímco vám mobil hlásí, že platba v e-shopu proběhla v pořádku, počítače v logistickém centru už vaši objednávku párují s konkrétní pozicí zboží v regálu. Díky automatizaci a chytrému softwaru se celý proces vychystání a zabalení zboží odehrává v řádu minut. Vy se večer připravujete ke spánku a vaše zásilka už mezitím putuje na přepravním pásu k expedici. Díky tomu můžete mít balíček ve výdejním boxu dřív, než si následující ráno stihnete vypít kávu.
Víte, že…
opravdovým esem v rukávu jsou pro e-shopy takzvané pozdní svozy? Díky strategickému umístění skladů v blízkosti klíčových dep dopravců může balík opustit sklad i pozdě večer a ráno být u zákazníka.
Fulfillment: Když logistiku řeší profesionálové
Zajistit takto bleskový a bezchybný proces vlastními silami je pro většinu e-shopů prakticky nemožné. Vyžadovalo by to obrovské investice do technologií, skladovacích hal a stovek zaměstnanců. To je v dnešní proměnlivé době riskantní, investice se nemusí vyplatit. Proto stále více prodejců sází na takzvaný fulfillment.
Znamená to, že veškeré záležitosti kolem logistiky svěří specializované firmě. Ta zajistí celý proces od naskladnění zboží přes jeho uskladnění, kompletaci objednávek, balení až po distribuci a správu vratek.
Moderní logistika pomáhá e-shopům zvládnout nápory objednávek |
Jaké to má výhody?
- Majitel e-shopu se může soustředit na rozvoj podnikání, zatímco o fyzickou cestu balíčku k zákazníkovi se stará externí partner.
- Rozsah spolupráce lze pružně měnit v závislosti na růstu e-shopu.
- Profesionálové si lépe poradí s výkyvy poptávky o Vánocích či během akcí typu Black Friday.
Víte, že…
moderní logistika také pomáhá e-shopům snižovat uhlíkovou stopu? Dosahuje toho úsporami pohonných hmot, energií a materiálů v oblasti dopravy, skladování i balení zboží. Jako první logistická firma se veřejně zavázala k dosažení nulových emisí společnost DHL.
Logistické centrum jako technologická dílna
Moderní logistika už neznamená jen zabalit a odvézt, ale kompletně se postarat o zboží. Pokud si například objednáte nový telefon nebo tablet, nastaví nebo aktualizují jeho software přímo v hale logistického centra. Pro e-shop to znamená úsporu času a nižší náklady, protože zboží nemusí složitě putovat mezi externím servisem a skladem.
Logistické centrum už zkrátka není jen „přestupní stanicí“, ale mozkem celého obchodu, který hlídá, aby cesta zboží k zákazníkovi byla co nejkratší a bezchybná.
Zajímá vás, jak to v moderním logistickém centru vypadá a co všechno pro e-shopy dělá? Podívejte se na stránky Skladujsdhl.cz.