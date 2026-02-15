Nové vlaky na dluh. České dráhy plánují každoročně emitovat dluhopisy a omladit vozový park
- České dráhy chtějí pravidelně vydávat dluhopisy na financování obnovy vozového parku a refinancovat splatné emise, zájem investorů je vysoký.
- Moody’s potvrzuje ČD rating v investičním pásmu, klíčový je poměr dluhu k EBITDA, který má zůstat kolem šestinásobku.
- Investice do nových souprav jsou velmi nákladné, proto dráhy hledají kapitál hlavně na evropských a globálních trzích.
České dráhy (ČD) plánují každoročně vydávat dluhopisy kvůli obnově vozového parku. Loni takto ČD nabídly eurobond v objemu 500 milionů eur (přes dvanáct miliard korun) určený pro institucionální investory, o který byl zájem více než pětinásobný. Velký zájem byl i o předloni vydaný dluhopis pro institucionální i drobné investory na tuzemském trhu v celkovém objemu osm miliard korun, řekl předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.
„České dráhy mají dluhopisy na různá časová období a teď nám bude končit pětiletý dluhopis. To znamená, že ho musíme splatit a takzvaně otočit. My ho budeme refinancovat, což je běžná praxe, a tím, jak budeme neustále pokračovat v investicích, tak budeme muset nabírat další externí zdroje,“ vysvětlil Krapinec. Podle něj bylo dříve složité dluhopis vydat.
Americká ratingová agentura Moody's potvrdila v loňském květnu hodnocení úvěrové spolehlivosti ČD na úrovni Baa2. Toto hodnocení představuje střední stupeň ratingu a spadá do investičního pásma. Agentura také meziročně zlepšila výhled hodnocení ze stabilního na pozitivní. Rating ukazuje investorům spolehlivost věřitele, tedy pravděpodobnost řádného splacení úvěru.
„Ratingová agentura nekouká na výši dluhu, ale na ekonomické ukazatele na něj navázané. My jako dopravce v investičním pásmu bychom měli mít ukazatel poměr dluhu vůči EBITDA na úrovni šestinásobku,“ popisuje Krapinec. V roce 2024 dosáhla skupinová EBITDA 15,65 miliardy korun, loni za první pololetí 8,12 miliardy.
České dráhy v posledních letech výrazně omlazují vozový park. Náklady například na vozy jedné soupravy ComfortJet jsou přibližně 700 milionů korun a lokomotiva k ní stojí kolem 150 milionů Kč. „Tím, že vstupní investice je takhle vysoká, musíme dbát na to, abychom měli dobrý kredit a profil i na bankovním trhu. Když budou mít ČD ambici vstoupit do nové zakázky, a tedy i nakoupit nová vozidla, tak si na to musí půjčit a český trh je pro nás už příliš malý,“ uvedl Krapinec s tím, že dráhy dnes získávají peníze na evropském a světovém trhu.
ČD chtějí zároveň udávat trendy osobní železniční dopravy a nehlásí se do výběrových řízení, která by podle Krapince nedávala ekonomický smysl. ČD podle něj určují tempo v mezinárodní osobní přepravě.
Na linkách provozovaných ve spolupráci s maďarskými nebo rakouskými dopravci nasazují své vlakové soupravy, aby byla jednotná kvalita na všech spojích. Zahraniční dopravci pak platí za používání vlaků ČD. Například na trase Praha–Budapešť dříve jezdily střídavě vlaky českého, slovenského a maďarského dopravce, kvalita tak byla odlišná.
Skupina ČD v roce 2024 hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun, meziročně o 66 procent méně. Loni za první pololetí vykázala zisk před zdaněním 444 milionů korun. Podle vyjádření Krapince v minulém týdnu skončilo loňské hospodaření v zisku. Výsledky hospodaření za loňský rok ale dopravce zveřejní až na konci dubna.