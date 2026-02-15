Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
- Smog v Dillí dosahuje v zimě extrémů, výskyt nebezpečných částic ve vzduchu dosahuje tisíců jednotek, vysoko nad přijatelnou hranici.
- Po listopadových protestech úřady reagovaly jen dílčími kroky, soud je kritizoval a rozpočtové výdaje na boj se smogem klesly.
- Znečištění má i ekonomické dopady, podle Světové banky brzdí růst HDP a řešení se čeká spíš v horizontu let než měsíců.
Každý rok na začátku listopadu se v Novém Dillí opakuje stejný scénář. Teploty klesnou, obloha potemní a nad městem se usadí šedý, dusivý závoj. Následující tři až čtyři měsíce s ním žije přes 30 milionů lidí: pálí je oči, zhoršuje se jim dýchání a roste i dlouhodobé riziko rakoviny či srdečních onemocnění. Letos se ale něco zlomilo – a část obyvatel už nechce jen tiše vydržet, píše Bloomberg.
Když se „smogová sezona“ vrátila, sešli se 9. listopadu u památníku India Gate (připomíná pařížský Vítězný oblouk) demonstranti s transparenty a požadavkem, aby vláda začala s problémem konečně něco dělat. Policie protest rychle rozehnala a zadržela přes deset lidí. Další akce později přerostly v potyčky, které zachytila místní i světová média.
Dillí má špatný vzduch celoročně, v zimě je ale situace prakticky násobně horší a město se pravidelně objevuje na špici světových žebříčků znečištění. Index kvality ovzduší, který sleduje koncentraci jemných částic včetně PM2,5 pronikajících hluboko do plic a do krevního oběhu, v prosinci v průměru dosáhl 349 a v lednu 307. To jsou hodnoty, které americká agentura pro životní prostředí EPA označuje jako nebezpečné. V některých čtvrtích se podle švýcarské firmy IQAir objevily i extrémy blížící se 1800.
Smog nevzniká z jednoho zdroje. Jde o „dokonalou bouři“: ochlazení a slabší vítr doplňuje pálení zbytků úrody na polích, k tomu emise z dopravy a továren, prach ze staveb a ohňostroje kolem svátku Dívalí. Znečištění pak ve městě, které se rozkládá v geografické „misce“, zůstává viset celé týdny.
Dopady jsou tvrdé. Bloomberg připomíná, že studie spojují vysoké koncentrace PM2,5 s vyšším rizikem infarktů, mrtvic, rakoviny plic, chronických respiračních nemocí i demence. Odborný lékařský časopis The Lancet odhadl, že v Indii bylo v roce 2019 se znečištěním ovzduší spojeno téměř 1,7 milionu úmrtí.
Zranitelné jsou hlavně děti – i proto výše zmiňovaný protest organizovala iniciativa Warrior Moms. Její spoluzakladatelka Bhavreen Kandhari uvedla, že v lékárnách dlouhodobě roste poptávka po inhalátorech a lécích pro dýchací cesty. „Ochrana zdraví a budoucnosti našich dětí nemůže čekat,“ říká.
Vedle zdravotních škod jde i o ekonomiku. Světová banka v roce 2023 odhadla, že znečištění ubralo Indii v průměru 0,56 procentního bodu z ročního růstu HDP (podle dat z období let 1998–2020). Podle Gity Gopinathové, bývalé šéfky ekonomů MMF, způsobuje smog Indii větší ekonomické škody než cla.
Indičtí politici řeší problém neúčinnými náplastmi. Město používá „smogová děla“ rozprašující vodu a zkouší čistící věže s filtry, které vědci často považují za málo účinné. V říjnu se navíc testovalo umělé vyvolání deště pomocí rozprašování chemikálií do ovzduší, ovšem neúspěšně.
Na federální úrovni pak zazněl i výrok, že neexistují průkazná data o přímé vazbě smogu a plicních nemocí, což kritizovali lékaři. Vláda zároveň v rozpočtu snížila výdaje na kontrolu znečištění o 16 procent.
„Všichni indičtí politici jsou staří muži… nemají odvahu to vyřešit,“ říká pro Bloomberg spisovatel Manu Joseph. Úřad premiéra a ministerstvo zdravotnictví podle Bloombergu na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.
Po listopadových protestech nařídila Komise pro řízení kvality ovzduší dočasně zastavit těžbu a neurgentní stavby. Výrazné zlepšení ale nepřišlo a Nejvyšší soud později komisi kritizoval za „neseriózní“ přístup.
Aktuální plán počítá do konce roku 2026 s patnáctiprocentním snížením průměrných ročních hodnot PM2,5 (oproti pětiletému průměru) a navrhuje víc elektrobusů, rozšíření metra, lepší dobíjecí infrastrukturu či přísnější kontrolu prachu a odpadu.
„Dopad uvidíme za pět let, ne letos,“ upozorňuje Nimish Singh z think-tanku Gateway Research Institute. Kandhariová mezitím doufá, že záběry z policejního zásahu úřady přiměly brát problém vážněji.