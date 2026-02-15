Němci útočí na emisní povolenky, ceny padají. Evropa chystá pokročilé čipy. S&P 500 má nástupce
- Je tu koncec indexu S&P 500? Jeho konkurence totiž vynáší násobně více. Dosud se na ni zaměřovali spíše jen znalci akciového trhu, to se možná změní.
- Němci mění svůj postoj ke Green Dealu. Kancléř Friedrich Merz zaútočil na povolenky a srazil jejich cenu dolů.
- Evropa drží prim ve výrobě strojů pro produkci čipů. Teď to ale vypadá, že by mohla předběhnout svět i ve vyspělosti čipů samotných.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Éra S&P 500 právě skončila? Konkurenční index vydělává dvojnásobek, sází na srdce Ameriky
Léta byly v investorské nemilosti. Navzdory své rizikovosti totiž vynášely zoufale málo. Ležely zcela ve stínu technologických gigantů, kam automaticky plynul obrovský kapitál. A to mnohdy i od pasivních investorů sázejících na index S&P 500, aniž by tušili jeho strukturu. Řeč je o amerických small caps, akciích menších firem a zároveň tradiční baště informovaných investorů, kteří neakceptují davový mainstream a jsou ochotni a schopni vzít si k ruce účetní výkazy a kalkulačku. Ti aktuálně slaví. Zatímco hlavní trh přešlapuje na místě, small caps převzaly iniciativu a vydělávají.
Německý kancléř Merz tvrdě zaútočil na emisní povolenky. Ceny prudce padají
Němci, duchovní otci Green Dealu a systému emisních povolenek (ETS), se dnes staví do čela tažení za jeho výraznou změnu. Protože zvedá evropskému byznysu ceny energií, surovin a zboží na úroveň, kdy není schopen ve světě konkurovat. Zdražení „špinavých“ byznysů, které bylo cílem celého systému emisních povolenek, se v Evropě ukázalo být fatální ranou pro její prosperitu. A německý kancléř Friedrich Merz se spolu s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou postavil do čela těch, kdo tvrdí, že takhle to dál nejde a musí se něco změnit.
Evropa spouští nejvyspělejší výrobní linku na čipy na světě. Má určovat další milníky v oboru
V komunitě návrhářů, výrobců i odběratelů čipů v poslední době koluje informace, že přední evropské polovodičové výzkumné organizace Imec (Belgie) a Fraunhofer (Německo) mají k dispozici dvě nejlepší technologie svého druhu na světě, které se Evropa snaží skrývat před USA a Čínou s cílem na tomto základu vybudovat konkurenční výhodu.
FLOW: Umělá inteligence smaže juniorní místa. Přijde čas na zdanění AI a nepodmíněný příjem, předvídá Ludwig
Dluhopisy pro občany jdou do finále. Schillerová chce spustit prodej co nejdříve
Mírná inflace, růst reálných mezd a výrazné zlevnění energií díky zrušení poplatku za obnovitelné zdroje přinášejí více peněz do rodinných rozpočtů. To nahrává záměru šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) nabídnout lidem novou emisi státních bondů, takzvaných Dluhopisů republiky. Původně je chtěla začít prodávat už před Vánocemi. Skluz však nabral vývoj aplikace, která má občanům nákup cenných papírů usnadnit.