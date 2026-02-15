Aktualizováno: Oznámíme nového kandidáta na ministra, řekl Turek. Bude pracovat po jeho boku
- Motoristé oznámili, že brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí. Filip Turek bude pracovat po jeho boku.
- Turek zůstává vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, prezident jej ale odmítl jmenovat ministrem.
- Předseda Motoristů Macinka popřel spekulace, že by kandidátem měl být podnikatel Richard Chlad.
Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil dnes jejich dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na instagramu. Nový ministr by měl podle Turka na ministerstvu životního prostředí (MŽP) působit po jeho boku. Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
„Brzy vám představíme ministra, který bude působit na MŽP po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil,“ napsal Turek v komentáři k videu na instagramu. Počátkem týdne předseda Motoristů Petr Macinka odmítl, že by strana do vedení MŽP navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.