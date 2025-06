ZigZag Haus: Stylové bydlení u Stromovky

Společnost Karlín Group je známá realizací řady oceňovaných projektů zejména v domovském Karlíně. Ale i do Holešovic už v minulosti vstoupila, a to úspěšným projektem studentského bydlení The Fizz. Nyní podle návrhu studií Thomas Müller Ivan Reimann Architekten & Pelčák a partner architekti právě zde staví nový bytový dům. ZigZag Haus navazuje na bohatou historii oblíbené čtvrti v Praze 7 a těží ze sousedství s volnočasovým areálem Výstaviště a krásnou Stromovkou.

Nabídka nových bytů v Holešovicích sestává z celkem 75 bytových jednotek v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Díky mimořádnému zájmu nyní k prodeji zbývá poslední pětina bytů v dispozicích 2+kk a 3+kk. Projekt se pyšní kvalitními standardy, klimatizací v každém bytě, rekuperací vzduchu, špičkovým přístupovým systémem, podlahovým vytápěním či dřevěnými okny s trojitým zasklením. ZigZag Haus se již nachází ve fázi aktivní výstavby a jeho dokončení se plánuje na konec roku 2026.

Zdroj: ZigZag Haus

Lokalita Malého Berlína v Holešovicích je známá svou poklidnou městskou atmosférou, bohatým kulturním a volnočasovým zázemím, a především blízkostí jak Stromovky, tak centra Prahy. ZigZag Haus přispěje této oblasti nejen svojí stylovou architekturou, ale i vytvořením zcela nové klidné ulice a malého parku. Díky skvělé lokalitě, promyšlenému konceptu a výborné dopravní dostupnosti je ZigZag Haus ideální volbou pro vlastní bydlení i bezpečnou investici. Zároveň jde o unikátní příležitost pořídit si nemovitost na Praze 7 nacházející se jen pár kroků od vlakové zastávky Praha-Výstaviště, z níž již od srpna zamíří přímé spoje do centra a v příštích letech i na letiště. ZigZag Haus tak není jen investice do bydlení, ale i do perspektivní budoucnosti vaší rodiny v lokalitě se stálým potenciálem růstu.

Zdroj: ZigZag Haus