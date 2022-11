180 let Pilsner Urquell, dobrý skutek a 180 unikátních hodinek | E15.cz

Ať už toužíte po jedinečných hodinkách s rokem svého narození, svatby nebo některým z historických milníků naší republiky, případně byste je rádi věnovali někomu blízkému a připomněli mu tak významnou událost, v letošní aukci můžete získat svůj vysněný kousek. K mání jsou ročníky od založení pivovaru v roce 1842 až do roku 2021 a „svůj“ rok si tak může dopřát opravdu každý. Poslední kousek s rokem 2022 bude symbolicky uložen v Pivovarském muzeu, v Plzni, jako upomínka na tento jubilejní rok.

Pilsner Urquell, který je po celém světě synonymem kvality a své pivo vyváží do více než 50 zemí, nepořádá charitativní aukci poprvé. Ve prospěch Centra Paraple už touto formou vybral přes 15 milionů korun. Tradiční designové pivní lahve ale u příležitosti kulatého jubilea vystřídala limitovaná edice hodinek Prim model Linea 40 Q od českého výrobce Elton hodinářská. „Každé ze 180 hodinek v univerzální velikosti pro muže i ženy mají na číselníku symbol Jubilejní brány plzeňského pivovaru a nápis Pilsner Urquell 1842-2022, na korunce pak gravír P.U. 1842. Na zadním víku nesou vedle loga Pilsner Urquell také číslo limitované edice a jeden letopočet z historie nejslavnějšího ležáku. Ke všem hodinkám patří speciální certifikát a jedná se o sběratelský model, který nebude nikde jinde k dostání,“ popisuje Aleš Vernar, obchodní ředitel značky ELTON hodinářská, a.s.

Spolupráce s tradiční českou hodinářskou firmou z Nového Města nad Metují při vytvoření limitované edice pamětních hodinek o 180 kusech letos umožňuje uspokojit větší počet dražitelů. „O aukci je každoročně velký zájem, a tak jsme se u příležitosti letošního výročí rozhodli dát šanci více zájemcům. Jako vždy sázíme na kvalitu, proto jsme zvolili spolupráci s tradiční českou značkou. Věřím, že se nám tentokrát podaří vydražit rekordní sumu,“ těší se Kristýna Tereková, Senior Brand manažerka značky Pilsner Urquell.

180 let Pilsner Urquell, dobrý skutek a 180 unikátních hodinekAutor: Plzeňský Prazdroj, a. s.

Centrum Paraple prostředky využije na další rozvoj činnosti a pomoc lidem s poškozením míchy, ať už jde o prevenci, sebeobsluhu a soběstačnost nebo zaměstnání. „Předvánoční aukce Pilsner Urquell je dlouhodobě jednou z nejzásadnějších finančních opor naší činnosti. Výraznou měrou tak přispívá k pomoci lidem s poškozením míchy v aktivním návratu do plnohodnotného života,“ vysvětluje David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Výjimečný vánoční dárek pro obdarovaného, pomoc lidem, kteří to potřebují, i skvělý pocit z podpory smysluplného projektu jsou důvody, pro které se rozhodně stojí za to do online aukce v období od 20. listopadu do 7. prosince zapojit. Více na pilsner-urquell.cz.

Letos bude aukce probíhat delší dobu, již od 20. listopadu až do 7. prosince. Velké finále odstartuje 7. prosince v 18:42 hodin. Zájemci mohou dražit prostřednictvím odkazu na pilsner-urquell.cz. V první části bude minimální příhoz 100 Kč, během finále bude minimální příhoz určovat licitátor podle vývoje dražby. Vyvolávací cena hodinek z limitované edice je symbolických 1842 Kč.