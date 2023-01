3 různé styly kožených bund pro muže – objevte, jak vytvořit módní outfit | E15.cz

Jelikož módní inspirace není nikdy dost, přichystali jsme si pro vás několik rad a tipů, jak správně nosit pánské kožené bundy https://modivo.cz/c/panske/obleceni/bundy/kozene-bundy, které jsou v současnosti módním hitem číslo jedna. Právě kůže a koženka je totiž poslední sezony považována za nejvíce trendy materiál. Vybírat můžete například z tradičních kožených křiváků, kožených prošívaných bund, kožených bund v motorkářském stylu, kožených bund s kapucí, kožených delších bund, kožených bund s kožíškem, kožených bomberů nebo kožených bund v jakékoliv barvě. Po jaké z nich sáhnete vy?

Hnědá kožená bunda s kožíškem a džíny

Pánské kožené svršky se v současnosti nosí snad na všechny možné způsoby. Ve všech barvách a střizích. Výjimkou například není ani tmavě hnědá kožená bunda s béžovým nebo hnědým kožešinovým límcem. Ta nejlépe vynikne v kombinaci s tmavě modrými džíny. Pod bundu pak jednoduše stačí obléct béžový svetr z jemného úpletu, ale chybu určitě neuděláte ani s rolákem v podobné barvě. Co se týče bot, ideálně zvolte kotníkové kožené boty na šněrování, které budou mít podobný odstín jako má právě kožená pánská bunda. S takovým outfitem se nemusíte bát vyrazit do práce, do školy, na rande i do města a využijete ho téměř po celý rok. Záleží, jak hřejivou bundu zvolíte a kolik vrstev pod ní oblečete.

Letecká kožená bunda a černé kalhoty

Jen co film Top Gun spatřil světlo světa, všichni muži toužili vypadat jako legendární Tom Cruise. Nebojte se proto lehké výstřednosti a sáhněte i vy po kožené bundě v leteckém stylu. Například taková tmavě hnědá, zelená nebo i černá kožená pánská letecká bunda dokáže povýšit jakýkoliv outfit a rozhodně se nejedná o kousek vhodný pouze pro mladé teenagery. Pod ní pak pouze stačí obléct jednoduchou basic černou mikinu https://modivo.cz/c/panske/obleceni/mikiny-a-fleecove-mikiny/mikiny, kterých obchod MODIVO nabízí opravdu nespočet. Kalhoty zvolte v černém odstínů a jako boty si pořiďte pánské chelsea shoes v tónu odpovídajícím kožené bundě a máte hotovo.

Autor: Envato

Černý kožený bomber a světlé rifle

Obzvlášť oblíbený je mezi muži černý kožený bomber. Jedná se o nestárnoucí klasiku, se kterou nemůžete nikdy nic pokazit. Sluší všem mužům a při správné kombinaci se hodí k formálnějším i sportovním outfitům. Například k němu můžete obléct jednoduché a perfektně padnoucí světle modré rifle. Při tomto výběru vám jistě pomůže 7 tipů, jak najít dokonalý střih pánských džínů. Pod koženého bombera pak oblečte jednoduchý bílý svetr z jemného úpletu nebo bílou mikinu bez kapuce a na nohy obujte bílé tenisky s rovnou podrážkou. Pokud je na vás bílá barva příliš výstřední, nebojte bílý svetr a bílé tenisky vyměnit za černý svetr a černé tenisky. I tak bude outfit vypadat opravdu skvěle.