Americká firma, která si dobyla Česko. Pomáhá řešit sociální problémy a podporuje udržitelnou spotřebu | e15.cz

Společnost Procter & Gamble už více než 30 let působí na českém trhu a u té příležitosti bilancuje své působení. Pro mateřskou americkou společnost Procter & Gamble, která je mezi top 10 na americké burze, je český region 6. nejvýznamnějším ve střední Evropě. Se svou centrálou v Praze a výrobním závodem Rakona v Rakovníku, který je mimochodem druhým nejstarším závodem P&G na celém světě, patří již více než tři desetiletí k předním producentům a prodejcům FMCG produktů, jako jsou Ariel, Lenor, Pampers, Always, Braun, Gillette nebo Pantene.

Výroba Jaru v Rakovníku pokračuje i po více než 30 letech pod P&G

P&G provozuje moderní továrnu Rakona v Rakovníku, kde vyrábí prací a čisticí prostředky značek Ariel, Jar, Lenor a dalších, které vyváží na všechny evropské trhy. Během tří desetiletí investovala společnost P&G v továrně Rakona přibližně 400 milionů dolarů, z toho zhruba 110 milionů dolarů do projektů na podporu životního prostředí. Světové ekonomické fórum označilo v roce 2018 Rakonu spolu s dalšími 8 továrnami po celém světě jako „maják” 4. průmyslové revoluce, a to za její agilitu a schopnost operativně reagovat, což vede k rychlejšímu uvádění výrobků na trh, efektivnějšímu řízení zásob, a tím pádem i zvýšení zákaznické spokojenosti. Rakona byla jediným oceněným podnikem v oblasti péče o domácnost a tkaniny.

Počet zaměstnanců ovlivnilo rozšiřování výroby i automatizace – a to oběma směry

Za posledních více než 30 let se společnost P&G stala významným investorem a zaměstnavatelem ve středočeském regionu i v Praze. Společnost začínala v roce 1991 s hrstkou expertů a nyní zaměstnává více než 530 kolegů 13 národností a ze 3 kontinentů, kteří jsou zodpovědní za řízení 10 produktových kategorií.

Novinky na českém trhu – nový Jar se tu dokonce testoval jako na prvním trhu vůbec

Společnost Procter & Gamble přinesla do České republiky celou řadu inovací a přelomových produktů. Českým spotřebitelům například nabídla první zubní pastu s fluoridem. Na český trh také jako první přinesla prací prostředky ve formě kapslí, které se staly pro své snadnější dávkování a větší pohodlí velmi oblíbenou formou. Procter & Gamble už od 50. let pravidelně vydává environmentální zprávu, od roku 2007 se věnuje i využití recyklátů v obalech a v roce 2010 si poprvé stanovila své cíle udržitelnosti. Věnuje se samozřejmě také produktovým inovacím. Šampon značky Pantene byl prvním šamponem obsahujícím vitamín C. A čeští spotřebitelé mohli dokonce jako první ve střední Evropě začít používat a zkoušet pěnový Jar, a to symbolicky ještě před 60. výročím značky, která se v Čechách zrodila.

Podpora komunit a snižování dopadu na životní prostředí

Společnost a její značky se zároveň kromě podnikání snaží řešit i sociální problémy, podporovat místní komunity, zlepšovat vzdělávání a v neposlední řadě podporovat udržitelnou spotřebu. Značka Pampers například zdarma dodává plenky pro předčasně narozené děti do českých porodnic. Procter & Gamble také dlouhodobě spolupracuje s Českým červeným křížem a pomohl vybavit azylové domy pro matky s dětmi, kterým věnoval i své produkty, jako je Ariel nebo ikonický Jar.

„Součástí naší filozofie je začlenit udržitelnost do všech fází životního cyklu produktu, aniž by byla ohrožena kvalita a výkon tohoto produktu. Díky vědě a inovacím pomáhají naše značky jako Jar a Ariel snižovat spotřebu vody a energie v domácnostech. Továrna Rakona funguje bez odpadu vyhazovaného na skládky a využívá zelenou energii ke snížení emisí uhlíku,” vysvětluje Lukáš Hora přístup P&G k udržitelnému životnímu prostředí v České republice.

Společnost již léta podporuje činnost Českého červeného kříže a České federace potravinových bank, přes které darovala těm, kteří to potřebují nejvíce, stovky milionů Kč ve formě výrobků a peněžních darů. Jako jedna z prvních firem pomáhal P&G v době pandemie Covid-19 a ukrajinské válečné uprchlické krize. Každoročně také v rámci akce Vánoční strom přání zaměstnanci P&G zlepšují Vánoce dětem v dětských domovech – celkem už pomohli vyplnit přáníčko více než 1000 dětem.

Zaměstnanecké akcie jsou dodnes oblíbeným benefitem

Procter & Gamble byla jednou z prvních společností, která po změně režimu nabídla svým zaměstnancům vlastnictví akcií prostřednictvím akcionářského programu, který stále úspěšně funguje. P&G také svým zaměstnancům, novopečeným otcům, nabízí možnost využít v rámci programu Share The Care 8 týdnů otcovské dovolené. Podporuje tak rovnost žen a mužů nejen v zaměstnání, ale i v péči o rodinu.

I produkty péče o zdraví patří do portfolia P&G

Díky akvizici společnosti Merck v roce 2018 je nyní divize péče o osobní zdraví v České republice zastoupena celosvětově uznávanými, volně prodejnými produkty, jako jsou Nasivin, Cebion, Wick Vaporub, Femibion, D-Vion, Vigantol, Angimed a Flexagil.