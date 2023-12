Češi žijí stále déle. Jak se připravit na spokojené stáří?

„Všichni si přejeme mít dlouhý, zdravý a šťastný život. Faktorů, bez kterých se takový život neobejde, je hodně, ale klíčové jsou hlavně ty společenské: žít v prostředí, které je vůči nám vstřícné a být prospěšní pro společnost až do pozdního věku. Zapomínat bychom ale neměli ani na péči o naše zdraví“, říká Iva Holmerová, lékařka a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče.

Kde začít?

Průzkum NN ukázal, že své zdraví pozitivně vnímá jen polovina dotázaných Čechů. Změnit svou životosprávu k lepšímu nebo zanechat některého ze zlozvyků by se zdráhalo 30 % z nás, dokonce i když by jim to doporučil lékař s tím, že si tak mohou prodloužit život o pár let.

„Od lékaře se vždy čeká rada, kde začít. Veškerá doporučení, která se týkají zdravého životního stylu, pohybové aktivity a stravy, platí. Já bych k tomu přidala, že podle mého názoru je důležité žít i dobrý a tvořivý život. Být vstřícný vůči sobě i svému okolí,“ říká Iva Holmerová.

Změna je život

Už dnešní třicátníci mohou z poloviny počítat s tím, že se dožijí 95 let. Delší život s sebou ale přináší také více velkých změn.

„Znám lidi vysokého věku, kteří se stále mění. Naopak znám také mladé, kteří se mění neradi. Neochota měnit se a přijímat jiné, nové podněty je v povaze každého člověka,“ vysvětluje Holmerová a také dodává, že přístup ke změnám ovlivňují i prožitky, které v průběhu života nasbíráme.

Z toho plynou i případné mezigenerační střety a neporozumění. „Každá generace se od té předchozí v něčem liší, já bych ale byla docela optimista. Mezi mladými a staršími to docela dobře funguje,“ říká ze zkušenosti ředitelka Gerontologického centra.

Jsme připraveni na dlouhý život?

„My Češi jsme typicky skeptici. Spoustu věcí děláme dobře, ale až tak dobře o tom nehovoříme. Máme tendenci se podceňovat. Řekla bych, že situace se stárnutím Čechů je poněkud lepší, než se zdá,“ uzavírá s úsměvem Iva Holmerová, lékařka a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče.

