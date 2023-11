Chcete se i vy stát profesionálem v oboru? | e15.cz

ZDROJ: European School of Business & Management SE

Přemýšlíte, že byste své znalosti posunuli zase o kus dál, ovšem nevíte, jakým směrem se vydat? Je pro vás investice do vzdělání důležitá? Nalezení správného vzdělávacího programu je občas výzvou, ale vždy dobrým krokem.

Nacházíme se ve společnosti, kde existuje obrovský výběr profesních oblastí, ve kterých se může každý realizovat a plnit si tak své kariérní sny. Zároveň ale existuje i mnoho vzdělaných lidí, s nimiž se budete na cestě za svou kariérou pravděpodobně potýkat a svým způsobem i předhánět. Výhodou pro vás může být jediné, a to dostatečná kvalifikace, vědomosti a praxe.

Proč studovat na ESBM (European School of Business & Management)?

ESBM nabízí velkou škálu profesního vzdělání v programech MBA, DBA, BBA, LLM a MSc. Do popředí se škola dostává díky letitým zkušenostem prestižních zahraničních univerzit, a především Oxfordským systémem výuky – zaměřuje se zejména na rozvoj logických schopností a dovedností v reálném životě a praxi. Tento typ vzdělání nabije každého studenta vědomostmi, poskytne mu náskok před ostatními a nakopne jeho profesní kariéru.

Čeká vás profesionální lektorský tým, mezi kterými se vyskytují i vysoce postavení manažeři, kteří vám poskytnou své zkušenosti z praxe.

MBA studium

Studium MBA (Master of Business Administration) představuje postgraduální vzdělávací program, díky kterému si prohloubíte dosavadní vědomosti a získáte komplexní přehled na vybranou problematiku. Díky široké nabídce specializací se budete vzdělávat dle svého zájmu a preferencí. S titulem MBA získáte výhodu oproti konkurenčním uchazečům o zaměstnání, kteří mají pouze akademický titul.

Studium MBA je volba, která v sobě ukrývá velký kariérní i osobní potenciál, a díky tomu získáte dlouhodobě udržitelné výhody. Přinese vám jednoznačně spoustu praktických znalostí i dovedností a nechá vás nahlédnout do aktuálních trendů moderního managementu. Od ekonomiky přes finanční a sportovní management, až po leadership a soft skills. Využijte tuto příležitost a otevřete si dveře za lepším kariérním postupem.

Vybírat můžete například z:

Management veřejné správy

Andragogika a management vzdělávání

Leadership a Soft Skils

Marketing a Promotion Management

Management ve školství

Management obchodu

Zakládáme si především na kvalitě, ať už se jedná o výuku, podklady ke studiu, lektory, ale především je pro nás důležitá spokojenost našich studentů. „Provedl jsem pečlivou analýzu a ze všech škol, které nabízejí postgraduální studium mi jednoznačně vyšlo ESBM. Jejich systém vzdělávání, přístup a profesionalita lektorů, samotné moduly a odborné workshopy jsou velice inspirující, motivující a na vysoké úrovni. Nelze opomenout ani skvělý a profesionální tým ESBM. Díky, bez vás by to opravdu nešlo! Rád bych všem, kteří studují, chtějí studovat, anebo budou studovat na škole ESBM popřál mnoho úspěchů a zdárné dokončení studia. Těm, co váhají bych rád sdělil, studium na ESBM je opravdovým přínosem, vřele doporučuji.“ - Richard Jurák, MBA, LL.M.

Získejte díky svému rozhodnutí lepší a kvalitnější cestu za vysněnou profesní cestou.

