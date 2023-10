Chcete vydělat? Investujte do smíšených fondů | e15.cz

Jak fungují smíšené fondy a proč dávají smysl?

Hlavní výhodou smíšených fondů je kombinace aktiv a jejich diverzifikační efekt. Ekonomická teorie říká, že smíšené portfolio (kombinující akcie a dluhopisy) přináší vyšší rizikově očištěný výnos než využití pouze akcií, či dluhopisů. Abych uvedl příklad, v době zvýšené nervozity na trzích zpravidla padají akciové trhy, a naopak ceny státních dluhopisů rostou. Důvodem je, že investoři v takové situaci vyhledávají bezpečí, které poskytují právě státní dluhopisy. Dluhopisová složka tak přináší investorům jakýsi polštář.

Jaké příležitosti aktuálně nabízí dluhopisová složka?

Jak již bylo řečeno, dluhopisy poskytují investorům diverzifikaci rizika. Ve druhé polovině minulého desetiletí byl ale tento efekt oslaben nízkými až nulovými výnosy dluhopisů a jejich následnou normalizací. Po posledních dvou letech se ale již mnohé změnilo. Výnosy státních dluhopisů se pohybují v okolí 5 % a když přibereme trochu korporátního rizika dostaneme se i nad 7 %, což už je hodnota blížící se dlouhodobému průměrnému výnosu akciových trhů. Navíc se dá očekávat, že dluhopisové výnosy se v dohledné budoucnosti začnou normalizovat směrem k rovnovážné úrovni, kterou vidíme na úrovních kolem 3,5 %. To by mělo v následujících letech ještě zvýšit výnosnost této složky portfolia.

Nejen u České národní banky se očekává postupné snížení úrokových sazeb, nemůže to uškodit právě dluhopisům?

Vlastní snížení úrokových sazeb nemusí pro dluhopisy znamenat vůbec nic. Ceny dluhopisů ostatně jako i u jiných investičních aktiv fungují na bázi očekávání. Tzn., pokud trhy toto snížení sazeb očekávaly, dopad do cen bude minimální. Jak jsem již psal výše, výnosy státních dluhopisů se splatností 5 let jsou v okolí 5 % i přes to, že sazby vyhlašované centrální bankou jsou na 7 %, z čehož je vidět, že investoři již očekávají, že sazby budou v budoucnu klesat. Pro nás jako správce aktiv je pak důležité správně posoudit, jestli jsou očekávání trhu na budoucí akce centrální banky přehnaná, nebo naopak nedostatečná. Současné úrovně výnosů vidíme jako zajímavé pro vstup do delších dluhopisů. I v našich smíšených fondech tyto úrovně aktuálně využíváme k navyšování dluhopisů s delšími splatnostmi na úkor těch s kratšími. Ale abych se vrátil k původní otázce. I snížení sazeb může dluhopisům uškodit, pokud bude nižší, než očekával trh. Je však naše práce s těmito faktory pracovat a nastavovat portfolio tak, abychom těchto pohybů v co nejvyšší míře využívali.

Jakou investiční strategii využíváte při řízení akciové složky? Jsou nějaké preferované sektory nebo regiony?

Mé aktuální nastavení akciové složky částečně vychází z toho, co jsem říkal již výše. Po dlouhé době jsou dluhopisové výnosy schopny konkurovat těm akciovým, což relativně snižuje atraktivitu akcií v očích některých investorů. Proto mám spíše defenzivnější nastavení akciové složky, kdy preferuji sektory, jako je zboží běžné spotřeby, které není tolik náchylné na výkyvy ve spotřebitelské poptávce způsobené vysokou inflací, potažmo vysokými sazbami. Jako dlouhodobé a zároveň defenzivnější téma mám v portfoliích zastoupen sektor zdravotnictví. Zvyšující se životní úroveň a s tím dostupnost zdravotní péče, především v rozvíjejících se zemích, v kombinaci se stárnutím populace nahrává farmaceutickým firmám a dalším poskytovatelům zdravotní péče. Tématem letošního roku je však vývoj léku na obezitu. Akcie jeho výrobce máme také zastoupené v portfoliích našich fondů. Naopak sektory, které jsou více závislé na ekonomickém růstu a náchylné na vyšší úrokové sazby, podvažuji. Mezi tyto sektory patří např. firmy podnikající oblasti nemovitostí nebo průmyslové podniky, jež v současném makroekonomickém nastavení nemají na růžích ustláno. Z regionů pak ve větší míře investuji do asijských akcií, především pak japonských s měnovým zajištěním japonského jenu. Japonsko na rozdíl od většiny vyspělého světa netrpí vysokou inflací a s tím spojeným růstem úrokových sazeb.

Jste spokojený s vývojem trhů od začátku roku? Bylo nějaké překvapení?

Vývoj trhů je i přes zakolísání v posledních dvou měsících nad očekávání dobrý. Čekal jsem, že akciové trhy budou mít letos těžší rok, ale faktory jako umělá inteligence nebo již zmíněný lék na obezitu podpořily jejich výrazný růst. U dluhopisů je vývoj v souladu s mým očekáváním. Trhy však dle mého názoru byly nastaveny na rychlejší pokles sazeb, takže část investorů je současným vývojem nepříjemně překvapena.

Co očekáváte do konce roku?

U akcií by mě vůbec nepřekvapila lehká korekce letošního růstu. Výrazné zisky akcií v prvním pololetí podle mého předběhly vývoj v reálné ekonomice. Po zářijových poklesech by se však nemělo jednat o nic výrazného a případné další zlevnění akcií bych využíval k jejich nákupu. U dluhopisů bych očekával výnosy na konci roku v okolí současných úrovní. Pokud by dále rostly (ceny dluhopisů klesaly), pokračoval bych v nakupování delších státních dluhopisů.

