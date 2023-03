Firmy trápí ceny energií. S novým nástrojem by ale mohly ušetřit i 4 % nákladů | e15.cz

ZDROJ: Vodafone Czech Republic a.s.

Monitoring spotřeby energií umí ve firmě měřit spotřebu plynu, elektřiny, vody, stlačeného vzduchu nebo tepla a chladu. Snadno zároveň ukáže, kde je možnost spotřebu snížit a na nákladech tak ušetřit. Jak to dělá a co je potřeba k jeho rozběhnutí?

Pro většinu firem je cena energií jedním z nejpalčivějších problémů loňského i letošního roku. Některé zažádaly o finanční kompenzaci, kterou jim stát nabídl, jiné zase přemýšlejí o zavření výroby. V nákladech za energie by se přitom dala najít místa pro úspory – jen je potřeba vědět, kde je hledat.

Monitoring spotřeby energií na dálku

Už několik let existuje nástroj, který v podnicích měří spotřebu energií. Funguje na bázi internetu věcí (IoT) a jednoduše firmě ukáže, jestli jí někde nevědomky neutíkají peníze. Služba se jmenuje jednoduše Energie pod dohledem, a kromě plynu a elektřiny dovede kontrolovat i spotřebu vody, stlačený vzduch, teplo nebo chlad.

„Kromě toho, že vám monitoring ukáže spotřebu energií, umí také odhalit různé technické excesy. Třeba když se poškodí zařízení v kotelně nebo ve výrobě a najednou je zde spotřeba energie mnohonásobně vyšší. Přijde vám notifikace a víte o tom hned. Ne za měsíc při fakturaci,“ říká Milan Švec, technický ředitel společnosti MSTP, která firmám pomáhá s implementací.

Vyčíst z aplikace, že je ve firmě problém, není nijak těžké. Data jsou přehledná a používat je mohou různá oddělení – jak to technické, tak třeba to finanční. „Často o tomhle nástroji říkám, že funguje jako vaše provozní kukátko. Jednoduše díky němu zjistíte, co je s energiemi ve firmě špatně,“ dodává Milan Švec.

Autor: Vodafone Czech Republic a.s.

Jak vysoké jsou úspory?

Mít o firemní spotřebě energií přehled se hodí i z dalšího důvodu: ve chvíli, kdy firma přečerpá nasmlouvanou kapacitu energií, jí mohou přijít obrovské penále.

Služba Energie pod dohledem toho sleduje hodně i ve své základní verzi Lite, která je vhodná spíše pro menší subjekty (např. síť lékáren), u těch větších (např. u výrobních závodů) se pak vyplatí verze Advanced s pokročilejšími funkcemi. Ve větších podnicích totiž může efektivní využití monitoringu spotřeby energií vypadat například tak, že bude korigovat osvětlení ve výrobních halách a tím šetřit náklady na elektřinu.

„Firma může ušetřit nejdříve tím, že vymění běžné výbojky za LED osvětlení. Druhý stupeň úspor ale může být ještě účinnější – díky službě Energie pod dohledem je možné osvětlení adresně řídit a rozsvěcet tak, aby v hale svítily jen ta svítidla, které jsou zrovna potřeba,“ vysvětluje Milan Švec.

Výše částky, kterou díky monitoringu firmy měsíčně uspoří, je individuální. Může jít o 0,5 % i 4 % z měsíčních nákladů. Ve chvíli, kdy firma za energie platí měsíčně tři čtvrtě miliardy, však dokáže i úspora ve výši 0,5 % udělat v rozpočtu zásadní rozdíl.

Mějte energie pod dohledem i vy

Implementace služby Energie pod dohledem do firmy je přitom jednodušší, než by se mohlo zdát. Nástroj se dá zprovoznit během běžných odstávek strojů a nemusí nijak zasáhnout do provozu firmy.

„Nejdřív si s firmou definujeme, co je pro ni v rámci monitoringu energií důležité. Jakmile se dohodneme, spočítáme náklady na instalaci a ty si se zákazníkem schvalujeme,“ popisuje proces zprovoznění služby Jiří Zdražil, IoT Sales Lead z Vodafone Business.

Právě u Vodafonu si službu Energie pod dohledem můžete domluvit i vy. Rádi vám sestaví nabídku na míru a pomohou najít místa, která vaše firemní náklady za energie můžou nenápadně zvyšovat.