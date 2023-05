Fotovoltaika kvalitně? Zvolte spolehlivou firmu | e15.cz

O tom, proč se fotovoltaická elektrárna vyplatí, bylo napsáno už mnoho. Ceny energií loni o dost vzrostly a v mnoha domácnostech i firmách se začalo zvažovat pořízení solárních panelů. Ty dokážou ušetřit až 60 000 Kč ročně a s využitím dotací je návratnost počáteční investice nižší než 10 let. Udávaná životnost solárních panelů je 25 let, takže většinu času budete šetřit. Na čem se ale šetřit nevyplácí, je samotné zhotovení FVE. Podezřele levným firmám či těm, které nejsou příliš pečlivé, se raději vyhněte. Jak to poznat? U firmy APREG (ARP ELEKTRO GROUP) jsme se podívali, jak se buduje fotovoltaika krok za krokem.

Co očekávat při instalaci fotovoltaické elektrárny?

Popíšeme si, jak se instaluje fotovoltaika pro rodinné domy. U firem je postup obdobný, ale ve větším měřítku mohou některé kroky trvat déle. Veškeré uváděné doby realizace jsou tedy platné pro standardní rodinný dům.

Prvním krokem je příprava, s níž se začíná i týdny před samotnou instalací. Fotovoltaika s sebou totiž nese i spoustu papírování. Díky firmě ARPEG se ale zákazník téměř o nic nemusí starat. Technici také musí zkontrolovat místo a střechu. U starších budov by se mohlo stát, že fotovoltaické panely neunesou.

V den instalace se nejdříve přiveze veškerý materiál, tedy solární panely, háky a kolejnice, baterie, kabely, střídač. Pak střechaři upevní panely na střechu. U taškových střech kotví panely na trám, u jiných typů se kotvy vrtají skrz střechu nebo přichycují na falc. Na kotvy se pak umístí nosné prvky, k nimž se připojují panely. Ty váží zhruba 20 kg, takže je zapotřebí více rukou, které je na střechu zvednou.

Následně (jiný den) přijedou elektrotechnici zapojit fotovoltaiku. Rozmístí baterii, střídač a další technologie (rozmístění je navržené již od podpisu smlouvy), vše propojí a napojí na domácí elektrickou síť. Je třeba vše udělat pečlivě, aby bylo možné se v kabelech vyznat i po letech. Jelikož v ARPEGu instalují průměrně jednu až čtyři fotovoltaiky denně, mají dost zkušeností. Fotovoltaická elektrárna tedy může být na rodinný dům nainstalována už během dvou dní.

Fotovoltaika z kvalitních komponentAutor: ARP elektro group s. r. o.

Podle čeho se vlastně pozná spolehlivá firma?

Bohužel je dost takových, které se vezou na vlně popularity fotovoltaiky, a často jsou zdatnější v marketingu než v samotných montážích FVE. Hledejte si reference, zjistěte si historii firmy. Zajímejte se také o zaměstnance.

Kvalitní firma zaměstnává skutečné odborníky na fotovoltaiku, elektrikáře a lidi vzdělané v oboru. V ARPEG, vědí, jak je důležité investovat do vzdělávání zaměstnanců, a své lidi neustále školí, aby znali moderní technologie a postupy. Ostatně firma nevznikla s cílem svézt se na vlně popularity fotovoltaiky, úspěšně funguje už řadu let.

Dobrá firma vám také poradí s výběrem komponent. V ARPEG používají pouze osvědčené komponenty, o kterých ví, že spolehlivě fungují. Nenabídnou vám nekonečnou paletu různých baterií, panelů a měničů. Méně je někdy více.

ARPEG má za sebou skoro čtyři tisíce realizovaných FVE. Nejčastěji je instaluje na rodinných domech, ale fotovoltaika pro firmy také není problém. Působí po celé ČR.

Reference fotovoltaických instalacíAutor: ARP elektro group s. r. o.

A jak je to s dotací?

Cena fotovoltaiky vypadá na první pohled vysoká, ale stačí si spočítat návratnost a zjistíte, že se vám investice vyplatí. Navíc na ni stále lze získat dotaci až 205 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. V ARPEG vám pomohou získat nejvyšší možnou částku, přičemž sami mají jedny z nejnižších cen. Proplacení dotace je smluvně garantované. Vy pouze podepíšete smlouvu a o nic víc se nestaráte. ARPEG za vás dotace vyřídí, zařídí i žádost o připojení, výměnu elektroměru a revize. Kapacity mají a objednávky stále přijímají, a to na fotovoltaiku i na tepelná čerpadla, která jsou další cestou k úsporám.

Tepelná čerpadla s fotovoltaikouAutor: ARP elektro group s. r. o.

Vyžaduje fotovoltaika nějakou údržbu?

Kvalitní fotovoltaické panely po vás žádnou velkou údržbu vyžadovat nebudou. Jak říkají v ARPEG, chtějí montovat elektrárny, ne jezdit po servisech. Sem tam se samozřejmě může něco porouchat, v takovém případě vyráží na místo zaměstnanci servisního střediska.