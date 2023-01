K sebevědomé angličtině vám bude stačit pouhý týden | E15.cz

Zvlášť starší generace lidí si pořád myslí, že nejdřív je nutno umět a až pak mluvit. A nikdo je nepřesvědčí o tom, že cesta vede také opačným směrem. Klidně s chybami, nedokonale, třeba trapně nebo legračně, ale potřeba je hlavně mluvit, mluvit a mluvit.

Možná za to může náš stále ještě konzervativní přístup k výuce cizích jazyků ve školách – a to často včetně těch jazykových. Nebo za to může náš východoevropský komplex méněcennosti spolu s evidentním přízvukem a nálepkou v podobě kouzelného mouly Vládi Ptáčníků z Pupenda a jeho hlášek typu „Very nice beautiful, fakt!“

Autor: ENGLISHstay z.ú.

Ti, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to přesídlit narychlo do zahraničí bez dokonalé znalosti jazyka, by vám potvrdili, že po počátečním šoku jim stejně nic jiného než překonat stud nezbylo. Pak už to šlo většinou samo. Pravdou je, že za špatně použitý přítomný, ani budoucí čas ještě nikdo nikomu hlavu neutrhnul. A historie se neptá ani na to, kolikrát jste na cestě k plynulosti zvolili špatný slovosled.

Umět cizí jazyk, to je dnes na trhu práce nutností napříč všemi obory. A nemyslete si, není to jen výsadou manažerských pozic. Čím dál častěji je znalost angličtiny výhodou také u různých řemesel a technických profesí ve firmách, které jsou součástí mezinárodního dodavatelského řetězce. Uchazeči o práci, kteří disponují jazykovým certifikátem a relevantní úrovní znalostí, mají vyšší šanci práci dostat a ještě ji získat s lepším ohodnocením.

Ať už se coby dospělák na cestu studentskou vydáváte z kariérních či osobních důvodů, dobrovolně nebo trochu z donucení, máme pro vás pár dobrých rad. Zásadní je, abyste se na cestu vůbec vykročili. A pak nezůstávali navěky u prvního patníku jen kvůli tomu, že je terén strmější a už vás trochu bolí nohy. Kromě toho, že vůbec nastartujete a že budete držet směr, je pro úspěch důležité ještě vhodně zvolené tempo. To už si musí nastavit každý sám. Podle toho, jaké má se sebou zkušenosti, nebo v jaké časové nouzi se nachází.

Pokud máte plné zuby věčných začátků, překročte rubikon s englishstay.cz. Díky unikátnímu týdennímu pobytu s anglickými rodilými mluvčími akcelerujete svoje konverzační schopnosti nevídaným způsobem. Pocestujete nejen v čase, protože pokroky, které na intenzivním kurzu angličtiny uděláte, jsou nesrovnatelné s jakýmkoliv jiným jazykovým kurzem, ale také v prostoru. Během ubytovaní v útulném penzionu v Čechách nebo na Moravě budete mít k dispozici celý tým rodilých mluvčích, kteří se na to, jak rozmluvit Čechy anglicky, přímo specializují.