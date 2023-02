Kvalitní koupelna nestárne. Do čeho se vyplatí investovat? | e15.cz

Navíc se posouvá i vnímání tohoto prostoru. Z moderní koupelny se může stát prostor na uvolnění a relaxaci, o čemž vás může přesvědčit luxusní koupelnové studio Dorint DG Centrum na Praze 3 v Prokopově ulici.

„V dnešní době by měla být koupelna další důležitou místností, kde nevykonáme jenom potřebu a nutnou očistu, ale mělo by to být místo, ve kterém bude vše pěkné a budeme se zde cítit velmi příjemně,“ říká odborník na luxusní koupelny Miloslav Plášil, jednatel pražské firmy Dorint DG Centrum.

Armatuty Dornbracht Tara v provedení Dark Platinum MatAutor: Dorint DG Centrum

Moderní koupelny vychází vstříc všem generacím

Současné možnosti koupelnového vybavení nahrávají tomu, abyste se ve své koupelně cítili dobře a aby se koupelna stala relaxačním prostorem po dlouhém pracovním dni. Luxusní koupelny takové výhody nabízejí. Každý koupelna je samozřejmě specifická a má své možnosti. Výhodou je, že v Dorint DG Centrum pro vás jako klienty zvládnou navrhnout i vizualizaci celého prostoru. Přístup ke každému zákazníkovi je individuální, neboť každá generace i jednotlivci mají jiné nároky a potřeby.

„Důležitá je dispozice jejich koupelny a potom to, co požadují. Mladí lidé chtějí kvůli dětem vždy vanu, starší lidé už vanu nechtějí, protože mají strach, že by z ní nevylezli. Děláme pro ně sprchové kouty s mobilním nebo vyzděným sedákem. Velmi populární jsou hygienické toalety s integrovanou sprškou. Jde o cílenou hygienu, která je skvělá pro všechny uživatele domácnosti a též ušetří místo, kde by měl být bidet,“ vysvětluje Miloslav Plášil.

dvojumyvadlo s nástěnnými bateriemi Dornbracht Tara, zrcadlo AlapeAutor: Dorint DG Centrum

S luxusní koupelnou jde ruku v ruce kvalita vybavení. Sprchové kouty, sprchové boxy, koupelnové vany, obklady a dlažby, armatury, otopná tělesa, ale i praktické skříňky a poličky. Koupelnové studio Dorint DG Centrum má v nabídce luxusní a kvalitní zboží od zavedených výrobců s dlouholetou historií. Mezi takové specialisty patří německá firma Dornbracht, která se na výrobu armatur a příslušenství do koupelen zaměřuje již přes 70 let a neustále vylepšuje svou technologii.

volně stojící vana a umyvadlo s bateriemi Tara a volným vstupem na zahraduAutor: Dorint DG Centrum

Luxusní koupelna nabízí možnosti domácích lázní

Díky nejnovějším inovacím si nyní klienti mohou dopřát různé vodní systémy, kdy se ve sprše mohou osvěžit vodou ve formě deště, intenzivního přívalu energie nebo jemně pulsujícího proudu. Dornbracht spojuje kvalitní řemeslnou práci a zároveň nové náhledy na funkci koupelen, práci s vodním živlem, nadčasovost a minimalistický design, který ale nepostrádá duši a pocit bezpečí domova.

Pokud se klient rozhodne pro rekonstrukci koupelny, je pro něj kromě ceny samozřejmě důležitá i kvalita a životnost. Každý si přeje, aby mu nová koupelna vydržela co nejdéle. „Levné zařizovací předměty to nevyřeší. Je lepší koupit značkové výrobky, které zde mají servis a dají se k nim dokoupit náhradní díly i po několika letech. Značkové věci mají delší životnost, ale samozřejmě záleží na tom, jak se k nim uživatel chová,“ upozorňuje Miloslav Plášil.

luxusní koupelnaAutor: Dorint DG Centrum

Při výběru koupelny se vyplatí zaměřit na detaily

Dále se pak při výběru koupelny vyplatí sledovat, jaké jsou přednosti jednotlivých zařizovacích předmětů, jako je povrchová úprava keramiky, sprchových skel, úsporné splachování či snadné čištění.

Možností, jak si dnes zařídit koupelnu, je mnoho. S kvalitními a nadčasovými produkty ale chybu neuděláte nikdy. Ať už si zařizujete velkolepou koupelnu v rodinném domě, nebo skromnější prostor v bytovém domě.