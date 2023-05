Kyberbezpečnost a ochrana soukromí jsou pro nás prioritou, říká expert z Huawei | e15.cz

Máte za sebou několik let působení ve Spojených státech – v čem jsou největší rozdíly, pokud porovnáte americké a české prostředí?

Obecně se dá říci, že v Americe se řeší problémy více přímočaře a často s minimem nebo zcela bez formálních požadavků. Tím se většinou dostanete k řešení rychleji a jednodušeji. Takový přístup bych určitě uvítal i v České republice. U nás na druhou stranu dokážeme řešit problémy s větší mírou improvizace. To hodně pomáhá v situacích, kdy je těžké postupovat podle stanovených procesů a pravidel.

Co říkali vaši američtí kolegové na vašeho nového zaměstnavatele?

Nesetkal jsem se ani s jednou negativní reakcí. Většina poslala gratulaci, několik z nich bylo zvědavých na detaily fungování s čínskými kolegy a v čem se odlišuje od klasických západních korporací.

Vztahy Spojených států i Huawei jsou v posledních letech vyostřené. Podle kritiků jsou komponenty Huawei rizikem pro bezpečnost nejen České republiky, opravdu se máme technologií z Číny bát?

Kyberbezpečnost a ochrana soukromí našich zákazníků jsou pro Huawei hlavní prioritou, která je absolutně nadřazená jakýmkoliv komerčním zájmům. V oblasti kybernetické bezpečnosti jsme za celou dobu působení nezaznamenali žádný závažný bezpečnostní incident. Také proto produkty a služby Huawei slouží ve více než 170 zemích třem miliardám zákazníků. Důvěra zákazníků je pro nás tím nejlepším důkazem bezpečnosti a kvality našich produktů a služeb. V souladu s platnými zákony a mezinárodními standardy vytváříme účinný, udržitelný a spolehlivý systém zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí, přičemž vychází z požadavků regulačních orgánů a zákazníků i z osvědčených postupů v oboru.

Má Huawei přístup k mobilním sítím či datům uživatelů?

Společnost Huawei je pouze výrobcem zařízení a je naší povinností zajistit, aby to, co vyrábíme a prodáváme, bylo bezpečné. Huawei žádné sítě neprovozuje a přístup k datům uživatelů opravdu nemáme. Provozovatelem sítě a odpovědným subjektem je vždy operátor. Pokud jsou prováděny jakékoliv servisní zásahy, vždy je to se souhlasem operátora a pod jeho dohledem. Stejně tak jakékoliv nové technologie určené pro nasazení do sítě si každý operátor pečlivě testuje nejen z hlediska funkčnosti, ale i bezpečnosti. Je to stejné jako při prodeji automobilů. Po nákupu jsou to už jen dopravci a provozovatelé, kdo se o vozy starají, a to v přísném souladu se zákony příslušných států.

Zmínil jste velký důraz, který Huawei klade na kyberbezpečnost. Je možné si vaše zařízení otestovat?

Ano, je to možné a tuto možnost naši zákazníci využívají. Společnost Huawei vítá jakékoli věcné návrhy a podněty na zlepšení a pro tento účel zřídil společnost takzvané Transparency Center v Bruselu, kde je možné si otestovat jakýkoliv z našich produktů a řešení. Toto centrum je vybaveno speciálním testovacím prostředím, které zákazníkům a třetím stranám poskytuje naše produkty, software, technickou dokumentaci, testovací nástroje a potřebnou technickou podporu. Centrum také umožňuje podívat se na zdrojové kódy. Samozřejmě již při vývoji, před uvedením produktu do prodeje, se maximálně soustředíme na kybernetickou bezpečnost. Všechny výrobky jsou důkladně testovány z hlediska dodržování bezpečnostních rizik a také z hlediska potenciálních zranitelností. Veškerý výzkum a vývoj podléhá sofistikovaným procesům, které garantují bezpečnost během celého vývojového cyklu.