Last minute Mallorca a last minute Řecko – která dovolená je pro vás vhodná?

Rozhodnutí mezi last minute dovolenou na Mallorce a v Řecku může být složité. Obě destinace se pyšní nádhernými plážemi, bohatou historii a vynikající gastronomii. V tomto článku se podíváme na to, co obě destinace nabízejí, abyste se mohli lépe rozhodnout, která dovolená je pro vás ta pravá. Při výběru jsme se spolehli na nabídky cestovní agentury TUI, jedné z hlavních cestovních kanceláří v České republice, která garantuje kvalitu a spolehlivost.

Last minute Mallorca 2024 – Ráj pro aktivní lidi a sportovce

Španělská Mallorca je známá svými úchvatnými plážemi, živoucím hlavním městem Palma de Mallorca a rozmanitou krajinou. Nabídka Mallorca na webu TUI zahrnuje All Inclusive Mallorca balíčky, které vám umožní užívat si dovolenou bez starostí. Zájezdy Mallorca nabízí něco pro každého – od písečných pláží Alcudie po horské túry v Serra de Tramuntana.

Vyzkoušejte třeba hotel Iberostar Selection Playa de Palma, který je ideální pro lidi hledající dovolenou s all inclusive službami. Tento hotel se nachází na slunném pobřeží a je perfektní pro milovníky vody a sportu. Last minute Mallorca nabídka na TUI.cz vás překvapí svou rozmanitostí a cenovou dostupností, což z ní dělá atraktivní volbu pro vaše last minute 2024 zájezdy.

Dovolená Mallorca – 5 míst na Mallorce, která musíte vidět

Mallorca je nejen o relaxaci na pláži – ostrov je pravým rájem pro aktivní lidi a sportovce. Ať už jste nadšencem horské cyklistiky, turistiky, windsurfingu nebo golfu, Mallorca vám nabízí ideální podmínky.

Serra de Tramuntana nabízí náročné cyklistické trasy s nádhernými výhledy a je oblíbeným místem na trénink profesionálních cyklistů. Pro milovníky vodních sportů je Mallorca ideálním místem na potápění, kajak nebo plachtění, kde mohou objevovat bohatý podmořský život a krásné zátoky. Tento ostrov je tedy perfektní volbou pro dovolenou, pokud hledáte kombinaci relaxace a aktivního odpočinku. Kam byste se ještě měli podívat?

Palma de Mallorca

Historické hlavní město ostrova vás okouzlí svou úchvatnou katedrálou La Seu, která dominuje městskému panoramatu. Nezapomeňte se projít starým městem s jeho úzkými uličkami plnými obchodů, kaváren a galerií.

Cap de Formentor

Tento majestátní mys nabízí dechberoucí výhledy na Středozemní moře a je ideálním místem pro milovníky přírody. Čekají zde na vás úchvatné túry a nezapomenutelné východy slunce.

Pláže Es Trenc a Cala Mondrago

Mallorca je domovem některých z nejkrásnějších pláží v Evropě. Es Trenc nabízí dlouhý pás bílého písku a tyrkysovou vodu, přičemž je často považována za nejkrásnější pláž ostrova. Cala Mondragó, obklopená přírodním parkem, nabízí úchvatné scenérie a křišťálově čistou vodu.

Last minute Řecko 2024 – Dovolená pro rodiny s dětmi a solo cestovatele

Řecko je pro mnohé destinací snů. Dovolená Řecko může nabídnout úplně jiný zážitek než Mallorca. Nabídka Řecko na TUI.cz vás možná překvapí – najdete tu množství super last minute a last minute Řecko zájezdů, včetně All Inclusive Řecko balíčků, které vás osvobodí od jakýchkoli starostí během vaší dovolené.

Pro ty, kteří preferují poklidnější dovolenou, doporučujeme zájezdy Řecko zaměřené na ostrov Kos s jeho dechberoucími západy slunce a jedinečnou architekturou.

Dovolená Řecko – 5 míst, která je potřeba vidět v Řecku

Řecko nabízí rozmanitou škálu destinací a aktivit, takže je ideální volbou pro rodiny s dětmi i solo cestovatele. Rodiny ocení širokou nabídku pláží s pozvolným vstupem do moře, což je ideální pro malé děti, a také hotely a resorty nabízející dětské kluby a animační programy. Děti a rodiče společně mohou objevovat antické památky, učit se o bohaté historii a kultuře, což je zábavný a vzdělávací zážitek pro celou rodinu.

Pro sólo cestovatele nabízí Řecko bezpečné a přátelské prostředí s nekonečnými možnostmi pro objevování, od treků po ostrovech po kulturní a gastronomické zážitky v místních tavernách. Při návštěvě Řecka byste neměli minout ostrov Rhodos – alias ostrov slunce, známý svými nádhernými plážemi, historickým městem Rhodos a úchvatným útesem Lindos. Ostrov je ideální k objevování řecké historie a kultury. Samaria Gorge na Krétě je zase jedna z nejdelších soutěsek v Evropě a nabízí náročnou, ale nezapomenutelnou turistiku skrz divočinu, končící na nádherné pláži Agia Roumeli.

Co si vybrat?

Last minute TUI nabídky na Mallorce a v Řecku se mohou značně lišit v závislosti na tom, co hledáte. Jestliže toužíte po dovolené plné historie a kultury, last minute nabídka v Řecku může být pro vás tou pravou volbou. Naopak, pokud preferujete dovolenou na pláži s možností objevování přírodních krás, Mallorca by mohla být vaší destinací snů.

Super last minute a last minute nabídka na TUI.cz jsou skvělé pro ty, kteří hledají výhodné last minute zájezdy.

Ať už se rozhodnete pro last minute na Mallorce nebo v Řecku, důležité je, aby vaše dovolená last minute reflektovala vaše osobní přání a potřeby. S TUI máte jistotu kvality, bezpečnosti a nezapomenutelných zážitků. Navštivte TUI.cz a objevte svou ideální dovolenou dnes!