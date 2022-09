Laver Cup 2022 zamíří do londýnské O2 Areny: Evropský tým bude plný hvězd | E15.cz

Od 23. do 25. září se v Londýně opět představí ti nejlepší světoví tenisté. Tentokrát je neuvidíme na trávě ale pod střechou O2 Areny. Po velmi zajímavých turnajích v Praze, Chicagu, Ženevě a Bostonu se fanoušci rozhodně mají na co těšit. Letos totiž slíbili účast všichni členové tzv. Big Four, tedy grandslamový král Rafael Nadal, Novak Djoković, Roger Federer a Andy Murray, který navíc bude hrát před domácím publikem. Rogera Federera jsme letos na mnoha turnajích neviděli, a tak o exkluzivní podívanou nebude nouze. Evropský tým ještě doplní Stefanos Tsitsipas a Casper Ruud. Tým světa ještě nikdy na Laver Cupu neuspěl, ačkoli v Ženevě k tomu měl velmi blízko. Všechny ročníky byly poměrně hodně vyrovnané až na ten loňský v Bostonu, kde Evropa vyhrála jasně 14-1. Tým Světa má co oplácet. Letos přijede na britské ostrovy ve složení Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, John Isner a Jack Sock. Na všechny duely i celkový výsledek si můžete vsadit u Fortuny s bonusem pro tenisové fanoušky.

Po roční pauze nebude vůbec na škodu si zopakovat pravidla. Během tří hracích dnů se odehraje minimálně dvanáct zápasů. Každý den budou na programu tři dvouhry a jeden debl. Za každý vyhraný zápas v pátek obdrží tým jeden bod, za sobotní triumf body dva a za nedělní, finálový den body tři. Tým, který dosáhne třinácti bodů z dvaceti čtyř možných, se stane vítězem londýnského Laver Cupu 2022. Pokud po posledním utkání nastane remíza, rozhodne o vítězi Laver Cupu další čtyřhra. Hrát se bude na 2 vítězné sety a za stavu 1:1 přijde na řadu super-tiebreak. Pravidla jsou organizátory navržena tak, aby byla co nejnapínavější a celou dobu bylo o co hrát. I z toho důvodu je poslední den z hlediska bonifikace nejdůležitější.

Na Laver Cup jsou stále dostupné lístky, atmosféru v hlavním městě Anglie tak můžete zažít na vlastní kůži. Během dvou dnů můžete na jednom kurtu vidět vítěze doposud všech letošních grandslamů. Vždyť jen hráči z velké čtyřky jich dohromady vyhráli neuvěřitelných 66. Turnaj se odehrává po konci US Open a pro tenisty tak půjde již tradičně o hezký závěr sezony s velmi přátelskou atmosférou. To ovšem neznamená, že by se na kurtech nebylo na co dívat. Kdy jindy si také můžete vsadit na tak velká tenisová esa v jednom týmu, ve kterém si navíc navzájem fandí nebo radí. Pokud upřednostňujete pohodlí domova, celý turnaj bude přenášet Česká televize, půjde ale rovněž sledovat na Fortuna TV.

