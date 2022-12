mBank klientům skutečně šetří čas. Jak je to možné? | E15.cz

Jak jste k této časové úspoře došli?

O finance našich klientů pečujeme již 15 let. Řídíme se heslem „Život na prvním místě“, které podtrhuje poslání mBank přinášet klientům inovativní a praktická řešení, aby za minimum času získali maximum. Když jsme se podívali na paletu našich produktů a služeb a změřili, kolik času klienti stráví používáním těch nejčastějších, v porovnání s tím, kolik času zaberou konzervativní způsoby bankování, došli jsme k průměrné časové úspoře 15 minut. Bez bankovních služeb se v dnešní době neobejdeme, ale cílem mBank je, aby naše produkty a služby klientům neubíraly čas na to, co mají rádi.

Jaké chytré služby tedy klientům šetří čas?

Například odkrytí údajů karty v mobilní aplikaci, díky kterému klienti pro dokončení platby v e-shopu nemusí lovit kartu v peněžence. Nedávno jsme také do historie transakcí přidali dva filtry. Filtr předplatného umožňuje vyfiltrovat výdaje za předplacené služby či zobrazit budoucí platby v tomto režimu. Díky tomu neztratíte přehled, které služby jsou aktivní a které ne. Filtr „Karta uložená u obchodníka“ zase umožňuje získat přehled o všech transakcích u obchodníků, které proběhly v režimu s uloženými údaji platební karty. Můžete se tak přihlásit do svého profilu v daném e-shopu a kartu odebrat. Pro cestovatele nebo milovníky nákupů v zahraničních e-shopech nabízíme mKartu Svět pro výhodnější platby v cizí měně. A jako jedna ze dvou bank na českém trhu nabízíme všechny dostupné druhy mobilního placení – Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i Xiaomi Pay.

A co standardní bankovní záležitosti?

S mBank mají klienti banku v kapse. Většinu věcí můžou sami a jednoduše vyřešit z pohodlí domova, postačí jim k tomu jen telefon. Takto lze třeba založit účet, požádat o úvěr, změnit údaje, dočasně i trvale zablokovat kartu, změnit PIN k ní nebo nastavit trvalý příkaz.

Dnešní doba přeje digitalizaci, na druhé straně však také sílí počet kyberútoků, před kterými je nutné se chránit…

V mBank zastáváme heslo, že na bezpečnosti záleží v každé situaci. Klientům proto v aplikaci umožňujeme ještě zvýšit bezpečnost jejich financí například nastavením různých blokací a filtrů. V nabídce máme také eKartu – virtuální kartu určenou pro platby na internetu, která je oddělena od běžného účtu klienta. A jako první banka v Česku jsme virtualizovali celé portfolio platebních karet, ať už jde o standardní nebo prémiové karty k účtu, karty pro děti, studenty i podnikatele, či kreditní karty, nyní je vždy jen na klientovi, zda zvolí plastovou, či bezpečnější virtuální formu platební karty.

Dalším aktuálním tématem je, že stoupá počet domácností, které musí přehodnocovat své měsíční výdaje, mnozí musí řešit nelehkou finanční situaci půjčkou. Jak jste na tuhle situaci v mBank zareagovali?

Lidé se ocitají v různých situacích, kdy potřebují financovat plánované i neplánované věci. Rádi je s nimi probereme. mBank není jen banka, která jim půjčí peníze. Chceme být našim klientům spolehlivým partnerem. I proto jsme na našem webu připravili novou sekci – finančního rádce ve světě financí a půjček, kde jsou příklady a situace, se kterými se na nás lidé nejčastěji obracejí. Například v případě potřeby snížit si měsíční splátky kontokorentu, kreditní karty či úvěru od bankovních nebo nebankovních společností mBank nabízí možnost převedení těchto závazků. Pomůžeme najít řešení i v případě obav z ročního vyúčtování energií či v situacích, kdy klienta čeká větší výdaj a on váhá, zda na něj využít finanční rezervu, anebo si půjčit.

