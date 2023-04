Nejlepší fotomobil pro všechny situace – vivo X90 Pro | e15.cz

Základem pro vývoj třetí generace tohoto prémiového smartphonu nebyl jenom loňský model X80 Pro, ale především desetileté dědictví celé řady vivo X. Díky tomu vznikl fotomobil, se kterým je možné pořídit jasné a ostré záběry prakticky v jakoukoliv denní či noční dobu v profesionální kvalitě. V rámci globálního partnerství společností vivo a ZEISS vznikl jedinečný zobrazovací systém s hlavním 1palcovým fotoaparátem, který je jádrem smartphonu vivo X90 Pro. Ten je doplněn o speciální kombinaci hardwaru a softwaru a podporu umělé inteligence pro dosažení těch nejlepších výsledků při focení i natáčení videa.

Celá trojice hlavních fotoaparátů – 50Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx portrétní fotoaparát a 12Mpx ultra široký fotoaparát – je spolu s dalšími doplňkovými senzory umístěna do jednoho velkého oka na zadní straně telefonu. To je před poškozením chráněno odolným sklem Corning Gorilla Glass. V porovnání s vivo X80 Pro nabídne zástupce nové generace výrazně vyšší světelnou citlivost, lepší přirozené zpracování barev a dokonalejší stabilizaci obrazu. Smartphone vivo X90 Pro nabídne také řadu doplňkových funkcí a nastavení uživatelského rozhraní fotoaparátu pro maximální možnosti použití. Jednou ze speciálních funkcí je například samostatný noční režim pro nahrávání videa v rozlišení až 4K.

Výbava nejen pro maximální výkon

Nový vivo X90 Pro je prvním chytrým telefonem v Evropě, který je vybaven efektivní čipovou sadou MediaTek Dimensity 9200, která je výsledkem spolupráce společností vivo a MediaTek. Tato platforma přináší vyšší výkon a nižší spotřebu energie v porovnání se svým předchůdcem a umožňuje telefonu zvládat například i práci s velkým objemem dat, multitasking více aplikací nebo spuštění náročných herních titulů. Hraní her ve vysoké kvalitě podporuje také funkce Ray Tracing a 120Hz obnovovací frekvence displeje.

OLED displej telefonu je vyladěn tak, aby na své 6,78palcové mírně zakřivené ploše poskytl co nejvěrnější vykreslení barev. Je vyroben z nového luminiscenčního materiálu, který účinně redukuje modré světlo pro větší pohodlí a ochranu očí i při dlouhém používání. Chladící plocha telefonu složená ze struktury až 24 vrstev pro odvod tepla z procesoru do rámu telefonu zajistí, že ani při dlouhém hraní her či běhu jiných náročných aplikací se nebude vivo X90 Pro přehřívat.

Díky zapojení 120W Dual-Cell FlashCharge je možné tento smartphone nabít na 50 % kapacity baterie již za 8 minut a 10 sekund. Vyvážený režim pro každodenní nabíjení zcela nabije telefon za pouhých 29 minut. Smartphone také podporuje známé 50W bezdrátové nabíjení FlashCharge, které bylo představeno u loňského modelu X80 Pro.

